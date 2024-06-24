Немецкая машина забуксовала, но не сломалась. Гол Фюллькруга спас от поражения и встречи с Италией

Немцы спаслись незадолго до финального свистка.

Юлиан Нагельсманн четко очертил контуры основного состава. Три матча — и со стартовым свистком на поле появляются одни и те же одиннадцать человек. Естественно, с Нойером в воротах, который обновил вратарский рекорд европейских чемпионатов и обошел Джанлуиджи Буффона. Воскресный матч сталь для Мануэля 18-м на таком уровне.

Что до полевых игроков, то Нагельсманн не видел смысла убирать на лавку тех, кто «висел» на карточках (Рюдигер, Та, Миттельштадт, Андрих). По мнению Юлиана, такие решения — неуважение к футболистам, а если случится дисквалификация, на поле может выйти любой. Пока же нужно держать ритм, так как сборная не часто играла в нынешних сочетаниях.

Что действительно волновало Нагельсманна — так это состояние поля во Франкфурте. Тренер даже признался, что его больше тревожит не игра, а риск травм. В качестве примера были приведены крайне неприятные падения на этом же стадионе англичан Беллингема и Уокера. Последний тогда сразу поменял бутсы, но как рассказал датчанин Меле, даже на железных шипах поле было скользким.

Немецкий тренер нашел образное сравнение: «С маленькими игроками все не так уж и плохо, а с тяжелыми — как с летними шинами зимой. Это не очень хорошо для предотвращения аварий. Я бы не хотел, чтобы кто-то вылетел на шесть месяцев». Но, как оказалось, и у малышей возникали проблемы. Мусиала, чей вес всего 70 кг, не смог затормозить в районе площади ворот и врезался в Эбишера. Обошлось без повреждений, а итоге больше всех в этой ситуации пострадал Андрих, чей гол отменили из-за фола партнера по сборной.

У швейцарцев же все получилось по правилам, хотя визуально казалось, что Ндой, вылетев на передачу Фройлера и опередив Та, забрался в офсайд. Только техника подтвердила, что все в порядке, форвард наконец-то забил первый гол за сборную, и это было вполне в духе последних матчей немцев против Швейцарии. Три матча завершились не в пользу хозяев нынешнего Евро (=2-1), которые пропустили в этих встречах девять мячей. Да, это были лишь контрольные игры и Лига наций, но тенденция налицо.

Нападающий сборной Швейцарии Дан Ндой забивает гол в ворота Германии. Фото Reuters

К тому же у команды из страны часов, банков и сыра есть традиция — не проигрывать на финише групповых раундов на крупных турнирах. Данная серии насчитывала восемь игр. И все же это лишь статистика. Всегда важнее то, что происходит на поле в конкретном матче. А там вымуштрованная команда Мурата Якина перекрыла немцам кислород. И очень показательно, что к перерыву по выигранным единоборствам с отрывам лидировал швейцарский нападающий Эмболо (7).

Еще один неприятный для Германии момент — желтая карточка Та, который и на красную рисковал наиграть. Поэтому за полчаса до конца игры Нагельсманн начал отрабатывать игру в плей-офф, поменяв защитника «Байера» на Шлоттербека. А потом — от греха подальше — с поля убрали Миттельштадта и Андриха. Что до игры, то владея мячом и территорией, немцы практически не угрожали воротам Зоммера. Да что там угрозы — событием становились попадания в створ, которых после часа игры набралось всего два.

Полноценный голевой момент возник уже позже — у Киммиха. До ворот было несколько метров, но мяч остановила выставленная нога Аканджи, а падение Байера по версии завершающего карьеру Даниэле Орсато и ВАР на пенальти не тянуло. Удар Хаверца головой, как и штрафной Крооса с точки, откуда он ровно шесть лет назад забил на ЧМ-2018, нельзя было назвать реальными шансами на спасение.

И все же оно состоялось, и у этой истории три героя. Нойер, вытащивший из угла выстрел Джаки, а также Раум и замкнувший его подачу Фюллькруг. Немецкая машина забуксовала, но не сломалась. Она все же выиграла группу и ушла от более чем вероятной встречи с Италией в 1/8 финала.