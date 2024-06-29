«Одна из самых уродливых сборных». Что пишут в Италии о вылете команды с Евро-2024

Спаллетти и его команду уничтожают после проигрыша Швейцарии.

29 июня в Берлине сборная Италии потерпела поражение от Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024. Команда Мурата Якина выбила из турнира действующих чемпионов Европы. Футболисты Лучано Спаллетти не смогли ничем ответить на голы швейцарцев Ремо Фройлера и Рубена Варгаса.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма извинился перед фанатами по окончании встречи, а Спаллетти взял ответственность за результат на себя. Все болельщики «Скуадры адзурры» разочарованы. В местных СМИ выступают с жесткой критикой. Вот что пишет итальянская пресса после вылета команды с турнира в Германии.

Tuttosport: «Катастрофа в Италии, Швейцария доминирует»

— Приключения сборной на Евро-2024 заканчиваются самым худшим образом. Эта Италия, пожалуй, худшая команда в истории выступлений на крупных международных турнирах — медлительная и неповоротливая. Она буквально с самого начала матча сдалась Швейцарии. До свидания, действующие чемпионы. Прощание произошло на арене «Олимпиаштадион».

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

La Gazzetta dello Sport: «Италия теряет лицо! Швейцария гуляет и побеждает»

— В Берлине швейцарцы с Якином доминировали с 1-й по 92-ю минуту. Италия покидает чемпионат Европы худшим из возможных способов. Завтра мы возвращаемся на родину. С трудом и удачей преодолев группу, Спаллетти надеялся, что матч со швейцарцами может стать переломным. Это был тот самый крах. С физической, тактической и психологической точек зрения. «Скуадра адзурра» ничего не поняла, начиная с тренера, о будущем которого теперь правомерно задавать вопросы. Тот активный футбол, который он имел в виду, остался... где-то там. Джака и его товарищи по команде преподали сборной урок, и Италия вошла в историю не с той стороны.

La Stampa: «Адзурри» унижены Швейцарией, теперь Италия тоже на периферии европейского футбола »

— Хроника катастрофы, о которой даже не объявляли громко. Италия заслуженно вылетает с Евро-2024 после разочаровывающей игры в первом тайме и едва адекватной во второй половине встречи. Результат — поражение. Унижены Швейцарией, которая произвела приятное впечатление, показала нам современное лицо футбола и объяснила, что значит иметь национальную сборную.

La Repubblica: «Одна из самых уродливых сборных последнего времени»

— Швейцарцы превосходят Италию и заслуженно идут дальше. Действующие чемпионы, до свидания. Конец наступает на «Олимпиаштадион». На этот раз стадион немецкой столицы стал сценой прощания с одной из самых уродливых сборных последнего времени, даже в большей степени, чем та, которая против Швейцарии дважды сыграла вничью в отборе к чемпионату мира-2022 в Катаре. Матч на Евро-2024 заканчивается со счетом 0:2. Швейцария заслуженно вышла в четвертьфинал, чемпионы Европы заслуженно едут домой.

Футболисты сборной Италии. Фото Reuters

Corriere dello Sport: «Провал Италии: они были пассивны и унылы»

— Без ног и без души Италия с грустью покидает чемпионат Европы, вылетая в 1/8 финала от Швейцарии. Команда среднего уровня, с некоторыми интересными игроками (Джака — профессор полузащиты), но прежде всего — с большим желанием и смелостью. Базовые характеристики для соревнований такого рода, которых напрочь не хватало «Адзурри». Они были пассивны и унылы от начала и до конца матча. Неправильный старт поединка, никакой реакции на гол Фройлера и второй гол Варгаса, никаких изменений на поле от замен.

Il Fatto Quotidiano: «Сборная Италии со Спаллетти — без игры и сердца»

— Тем, кто уже пережил два национальных апокалипсиса (неудачные отборочные матчи чемпионата мира против Швеции и Северной Македонии), кажется, сложно удивляться и сильно страдать из-за «простого» вылета в 1/8 финала Евро-2024. Тем не менее поражение от Швейцарии является одним из самых худших выступлений в истории итальянского футбола. Не столько по результату — на международных турнирах у нас бывали и хуже. Даже не счет 0:2 в плохой вечер, когда мы не смогли поставить исход под сомнение ни на секунду. А выступление команды: без игры и без сердца. Игроки делали все неправильно, даже не пытаясь что-то исправить. Одна из самых уродливых сборных за всю историю.