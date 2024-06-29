У Евро будет новый чемпион.

Битва равных

1/8 финала — последняя стадия крупных турниров, на которой фавориты нередко встречаются с аутсайдерами. Дальше случайные команды уже не проходят — там за редким исключением играют только гранды.

Взгляните хотя бы на сетку плей-офф Евро-2024: почти в каждой паре первого раунда выделяется фаворит. Поэтому исключения особенно ценны, и матч Швейцарии с Италией стоял здесь особняком. Тем более что именно он открывал вторую половину турнира.

Но почему действующий чемпион Европы не превосходит по уровню команду, которая никогда не добиралась до полуфиналов крупных турниров? Потому что за три года, прошедших с триумфа сборной Италии, многое поменялось: ее состав обеднел на звезд, а новые пока не выросли. Альпийская сборная же выглядит стабильной, солидной и планомерно растущей. Игра соперников на групповом этапе только подчеркивает, что они — примерно одного уровня. Даже в своих группах они заняли вторые места и попали друг на друга благодаря причудливой формуле турнира.

Мяч влетает в ворота сборной Италии после удара Рубена Варгаса. Фото Reuters

Эхо РПЛ

Российского болельщика этот матч привлекал с точки зрения противостояния двух бывших тренеров клубов РПЛ. Они слегка разминулись: Лучано Спаллетти покинул «Зенит» в марте 2014 года, а Мурат Якин пришел в «Спартак» спустя три месяца и проработал там всего один сезон. Воспоминания о них у поклонников этих клубов полярные: при Спаллетти «Зенит» демонстрировал едва ли не ярчайший футбол в своей истории, а красно-белые при Якине выглядели серо.

Во главе своих национальных команд Спаллетти с Якином пока ничего существенного не добились, и Евро — хороший шанс восполнить этот пробел. Но в субботу кому-то из них предстояло попрощаться с чемпионатом.

Ротация

Оба тренера недосчитались по ключевому защитнику из-за перебора желтых карточек. Якин решил компенсировать потерю флангового защитника Видмера небольшими перестановками: номинально в основе его заменил нападающий Варгас, а Ндой получил более оборонительную роль.

Спаллетти же не ограничился простой заменой дисквалифицированного Калафьори на Манчини. С первых минут появились Фаджоли, Кристанте, Скамакка, Кьеза и Эль-Шаарави: обширная ротация по сравнению с матчем против Хорватии, содержанием которого Спаллетти оказался недоволен. Вся атака и полузащита, кроме Бареллы, — под нож.

Рубен Варгас (справа) празднует гол в ворота сборной Швейцарии. Фото Reuters

Блестящий тайм команды Якина

Никто не ждал от итальянцев, что они приватизируют мяч и оккупируют штрафную оппонентов. Но никто не мог предположить и того, что Швейцария сделает то же самое — она же все-таки играла с действующими чемпионами Европы.

Но альпийская команда превзошла саму себя. Якина нельзя назвать ни агрессивным тренером, ни сторонником игры первым номером. Но швейцарцы с первых минут обозначали претензии на владение и не собирались отступать от своего плана, пока не забьют.

Италия с трудом оборонялась и в середине первого тайма начала проседать. На 24-й минуте Дармиан затормозил при исполнении искусственного офсайда, и Эмболо вышел один на один — Доннарумма среагировал. А чуть позже уже никто не мог выручить итальянцев: Фройлер ворвался в штрафную по центру и прошил вратаря «ПСЖ».

Показательно, что счет открыл именно центральный полузащитник: Италия безоговорочно проиграла середину поля, и пропущенный гол стал следствием этого. Но команда Спаллетти и в атаке выглядела печально: достаточно сказать, что в первом тайме она нанесла лишь один удар, да и тот был заблокирован.

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

Бесславный вылет

Прямо перед перерывом Швейцария чуть не удвоила счет: Ридер со штрафного пробил в ближний угол, но Доннарумма отразил мяч в штангу. Однако сразу после начала второго тайма альпийская сборная все же забила. Варгас подчеркнул тренд этого Евро и поразил ворота сильным ударом из-за штрафной. Есть еще один претендент на лучший гол турнира!

Итальянцы вскоре едва не отыграли один мяч. Иронично, что им могли помочь соперники: Шер головой попал в собственную штангу.

Сами форварды команды Спаллетти все еще выглядели беспомощно, хотя тренерский штаб пытался освежить игру и в перерыве выпустил на газон Дзакканьи, забившего спасительный мяч в ворота Хорватии.

При счете 2:0 Якин великодушно отдал мяч Италии и перестроил команду. Можно было ожидать, что чемпионы Европы оскалятся и понесутся вперед, надеясь отыграться. Но нет. Итальянцы разочаровали не столько результатом, сколько невнятной реакцией на счет. Даже замена опорника Бареллы на нападающего Ретеги эффекта не принесла, но форвард хотя бы нанес первый удар итальянцев в створ — аж на 73-й минуте.