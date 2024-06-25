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Сегодня, 14:30

Скандал в сборной Италии. Спаллетти считает, что в команде есть «кроты»

Спаллетти недоволен несколькими игроками сборной Италии на Евро-2024
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.
Лучано Спаллетти.
Фото AFP
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Лучано ищет заговор.

Сборная Италии по-настоящему эпично выбилась в плей-офф Евро — на последних секундах матча с Хорватией Дзакканьи метким ударом сравнял счет и вытащил команду на второе место в группе. Казалось бы — хороший повод для приподнятого настроения, но главный тренер итальянцев Лучано Спаллетти точно не счастлив.

Его пресс-конференция после ничьей с хорватами (1:1) была напряженной. Лучано злился и разбрасывался обвинениями. Так, итальянцы перед встречей с Хорватией изменили схему — вместо 4-3-3 появилась формация 5-3-2. На вопрос журналиста Sky Sport, были ли схема и стартовый состав заранее обговорены между тренером и командой, Лучано вскипел.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти.
Фото Reuters

«Что значит — обговорены? Я думаю, вам это уже сказали! Что вы думаете? Сколько вам лет? 51? Значит, я старше вас на 14 лет, мне 65. И что вы имеете в виду под «обговорены»? Они должны были сказать вам об этом. Вы не сами до этого додумались. Вам это сказали, и вы не преминули это повторить. Это не ваша трактовка, это слабость тех, кто на самом деле сливает информацию. Если кто-то сливает информацию изнутри, то это тот, кто вредит сборной. Я разговариваю с игроками об этом изо дня в день».

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Журналист заявил, что ему «честно» об этом никто не говорил. Но Спаллетти был непреклонен: «Нет, честно говоря, я думаю, что говорили».

Потом тренер проехался по игре команды с хорватами: «В проблемных ситуациях мы ничего не выигрываем. Это не технический вопрос. Все сводится к опыту, физическим нагрузкам и готовности делать грязную работу, которая позволяет добиться качества. Нам нужно совершенствоваться в этом».

Фото Reuters

Кроме того, Спаллетти обратился к хейтерам сборной Италии. «Все пытаются выкинуть нас из турнира. Но я не хочу волноваться больше, чем нужно, или нагружать себя излишним давлением. Яд льется со всех сторон, приходится впрыскивать его в себя», — заявил Лучано.

Джанлука Скамакка (в&nbsp;центре). Его не брали в сборную из-за видеоигр, но теперь он надежда Италии. Скамакка — главный форвард Спаллетти

Накануне встречи с хорватами итальянские медиа сообщали, что Спаллетти недоволен сразу несколькими игроками. В их числе были Скамакка, Кьеза, Жоржиньо и Ди Лоренцо. Первые двое действительно не попали в стартовый состав на третий тур. На фоне таких новостей и пресс-конференций кажется, что у Италии в команде не лучшая атмосфера. Как чемпионы Евро-2020 собираются защищать титул в таком состоянии?

Футбол
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
Чемпионат Европы по футболу
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