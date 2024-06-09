Сборная Словакии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Словакия попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Румынией и Украиной

Сборная Словакии впервые сыграет на Евро без Хамшика.

Рейтинг сборной и клубов Словакии

В рейтинге стран УЕФА (на 4 июня 2024 года) сборная Словакии занимает 29-е место.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) словаки располагаются на 48-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Чемпионат Словакии проводится с 1993 года. Турнир состоит из двух этапов. После первого формируются две группы: чемпионская (6 команд) и группа борьбы за выживание (6 команд). Таким образом определяются чемпион и клубы, которые покинут элитный дивизион.

Самым титулованным клубом в истории Словакии является «Слован» — он выигрывал чемпионат 14 раз, в том числе в сезоне-2023/24.

В топ-100 клубного рейтинга УЕФА (на 4 июня 2024 года) находится лишь одна словацкая команда — «Слован» (61-я строчка).

История выступлений Словакии на Евро

Чехословакия играла на чемпионатах Европы три раза — в 1960-м (третье место), 1976-м (первое место) и 1980-м (третье место).

Сборная Словакии пробилась в 1/8 финала на Евро-2016 из группы с Англией, Россией и Уэльсом, через пять лет не смогла выйти из группы на Евро-2020.

Рекордсменами Словакии по числу матчей на Евро являются Марек Хамшик, Юрай Куцка и Петер Пекарик — они приняли участие во всех семи встречах на двух турнирах.

За всю историю выступлений словацкой сборной на чемпионатах Европы ни один из футболистов не забил больше одного гола.

Кто возглавлял сборную Словакии на Евро

Ян Козак руководил национальной командой на Евро-2016. Он также участвовал в Евро-1980 в составе сборной Чехословакии.

Главный тренер сборной Словакии

Словацкую команду с августа 2022-го возглавляет 55-летний Франческо Кальцона, сменивший на этом посту Штефана Тарковича.

В феврале 2024 года Кальцона также стал главным тренером «Наполи», подписав контракт до конца сезона. Под его руководством неаполитанцы финишировали в серии А на десятом месте и не попали в еврокубки.

Как Словакия выступила в отборочном турнире Евро

В группе J словаки заняли второе место, отстав от Португалии на восемь очков. В десяти матчах команда Кальцоны одержала семь побед, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения.

Словакия отправила в ворота соперников 17 мячей, пропустив 8 раз.

Лучшим бомбардиром словаков на групповом этапе стал Лукаш Гараслин, отличившийся четыре раза.

Милан Шкриньяр. Фото Reuters

Состав и главные звезды сборной Словакии

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Марек Родак («Фулхэм»), Генрих Равас («Нью-Инглэнд»), Доминик Такач («Спартак» Трнава).

Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Михал Томич («Славия»), Матеуш Кмет («Тренчин»), Норберт Дьембер («Салернитана»), Денис Вавро («Копенгаген»), Милан Шкриньяр («ПСЖ»), Адам Оберт («Кальяри»), Давид Ханцко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта»), Себастьян Коша («Спартак» Трнава).

Полузащитники: Якуб Кадак («Люцерн»), Матуш Беро («Бохум»), Юрай Куцка («Слован»), Томаш Риго («Баник» Острава), Патрик Грошовски («Генк»), Станислав Лоботка («Наполи»), Ондрей Дуда («Верона»), Доминик Холли («Яблонец»), Ласло Бенеш («Гамбург»).

Нападающие: Давид Дюриш («Асколи»), Томаш Суслов («Верона»), Иван Шранц («Славия»), Роберт Боженик («Боавишта»), Давид Стрелец («Слован»), Роберт Полиевка («Дукла»), Любомир Тупта («Слован» Либерец), Лео Зауэр («Фейеноорд»), Лукаш Гараслин («Спарта» Прага).

Главные звезды сборной Словакии

Милан Шкриньяр — лидер защитной линии. Сезон в «ПСЖ» получился невнятным, наберет ли он кондиции к началу континентального первенства — вопрос.

Станислав Лоботка — связующее звено между обороной и полузащитой. Летом может сменить «Наполи» на «Барселону».

Юрай Куцка — капитан команды. Опытнейший игрок, который проведет последний Евро в составе сборной.

С кем Словакия сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге словаки попали в группу E. В этом квартете также сыграют Бельгия, Румыния и Украина.

Расписание матчей в группе

17 июня, понедельник

Словакия — Бельгия (Франкфурт-на-Майне, 19.00 — здесь и далее московское время)

21 июня, пятница

Словакия — Украина (Дюссельдорф, 16.00)

26 июня, среда

Словакия — Румыния (Франкфурт-на-Майне, 19.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Словакии встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания), С (Словения, Дания, Сербия, Англия) и D (Нидерланды, Австрия, Франция, Польша).

Если словаки занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположится на втором месте в квартете D.

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Словакия сыграет с кем-то из победителей квартета B или C.

Фото Global Look Press

Как Словакия выступит на Евро 2024: прогноз

У словаков сейчас не самое лучшее поколение, и на турнир в Германию команда пробилась только благодаря откровенно слабой по именам отборочной группе.

Главная проблема сборной — отсутствие звездного атакующего полузащитника: Марек Хамшик неожиданно решил завершить карьеру прошлым летом. Без него Словакия играет в довольно примитивный футбол, делая ставку на проходы по флангам и навесы.

Словакам досталась непростая группа, в которой один очевидный фаворит — Бельгия. С Украиной и Румынией также будет тяжело на что-то рассчитывать. На данный момент Словакия выглядит главным аутсайдером квартета E. В ее выход в 1/8 финала не верят ни эксперты, ни букмекеры.

Коэффициент букмекеров на выход из группы — 2.0, на победу в турнире — 800.0.

Прогноз: четвертое место в группе.