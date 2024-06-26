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Сегодня, 21:10

Всем спасибо — все довольны. Словакия и Румыния сыграли вничью и оставили Украину на последнем месте

Словакия и Румыния сыграли вничью на Евро-2024
Андрей Кузичев
Корреспондент
Раду Дрэгушин и Давид Стрелец.
Фото Reuters
Ондрей Дуда празднует гол в ворота Румынии.
Фото Reuters
Игроки сборной Румынии празднуют гол Рэзвана Марина.
Фото Reuters
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Результат, который устроил почти всех.
Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Словакия
1:1
Румыния

Двадцать лет назад, когда в заключительном туре группового турнира Евро-2004 Швеция и Дания дважды обменялись голами (что обе команды полностью устраивало) и оставили за бортом плей-офф Италию, появился термин «скандинавская ничья». Возглавлявший в ту пору «Скуадру адзурру» Джованни Трапаттони в своей автобиографии вспоминал, что сказал о грядущем вылете знакомому журналисту еще накануне, и признался, что до сих пор ждет расследования, которое обещал президент УЕФА Леннарт Юханссон.

Милан Шкриньяр, Ромелу Лукаку, Раду Дрэгушин. Румыния, Бельгия и Словакия вышли в плей-офф, Украина вылетела. Онлайн-трансляция матчей Евро-2024

На самом деле таких историй — когда обе команды внутренне готовы к выгодному всем исходу — не так уж и мало. Просто приведенный пример — один из самых ярких наряду с игрой ФРГ и Австрии на ЧМ-1982. Это тот самый матч, который остался в истории, как «Позор в Хихоне». Немцы тогда забили уже на 11-й минуте, после чего игра проходила так, что в концовке весь стадион свистел, а соперники лениво перекатывали мяч, оформляя выход из группы и оставляя ни с чем Алжир.

К чему эти экскурсы в историю? Да просто Словакия и Румыния оказались в таком же положении, как шведы/датчане или немцы/австрийцы — выбирайте на свой вкус. Ничья с любым счетом гарантировала и тем и другим выход в плей-офф и отправлял домой либо неудачника параллельной встречи, либо Украину, если бы та разошлась миром с бельгийцами. Причем, как ты не играй — не проявляя никакой инициативы или в сражении «от ножа» — все равно при ничейном исходе ничего сторонникам теорий заговоров не докажешь. Конспирологи и большинство болельщиков неудачника группы назовут или циниками, или гениальными артистами.

В общем, оставалось лишь наблюдать за игрой и фиксировать происходящее в довольно живой игре, где соперники полностью оправдывали сформировавшиеся после двух туров впечатления. Словакия выглядела более системной и организованной командой, которая основательно подошла к расшатыванию обороны соперника и заслуженно открыла счет. После того, как Дуда головой отправил мяч в угол с подачи Куцки, в режиме лайв на последнее место отправилась Румыния, которая могла забить первой, но Дубравка достал из угла удар Рацю.

Ондрей Дуда празднует гол в ворота Румынии.
Фото Reuters

Тот момент получился эмоциональным, а кураж — отличительная черта команды Эдварда Йордэнеску. Она и отыгралась во взрывном стиле. Ханцко сфолил на рвавшемся в штрафную Хаджи, арбитр назначил штрафной, однако ВАР определил, что случилось это в пределах штрафной, и Рэзван Марин снова перевернул расклад в группе. К перерыву Румыния взлетела в таблице с последней строчки на первую, а вылетали после первых 45 минут украинцы.

В общем, во Франкфурте все и всех устраивало, а темп игры стал падать. Однако чем сильнее лил дождь, тем живее снова становилась игра. Спасал Дубравка, потом — Ницэ. Хараслин едва не закрутил мяч в дальний угол. Румыны в свою очередь пытались поддержать темп, сменив всю группу атаки. Всплеск, впрочем, получился непродолжительным. Нельзя сказать, что команды просто доигрывали, но все старались свести риск к минимуму.

Игроки сборной Румынии празднуют гол Рэзвана Марина.
Фото Reuters

Можно ли их упрекнуть за то, что синица в руке оказалась предпочтительнее журавля в небе? Как бы в данной ситуации поступили вы? Особенно, если речь о скромных по статусу командах, для которых сам факт выхода в плей-офф — историческое событие. В конце концов, разве Словакия и Румыния должны были сделать все, чтобы не сыграть вничью? Ответ очевиден, два каравана идут дальше, а их болельщики отмечали финальный свисток вместе. Если кто-то недоволен, то это их проблемы. Нужно было побеждать самим и не получать 0:3 на старте.

Футбол
Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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