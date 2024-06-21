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Сегодня, 18:15

Украина ушла от второго провала. Перевернула матч со словаками и вырвала победу

Украина одержала волевую победу над Словакией в матче Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Украина одержала волевую победу над Словакией (2:1) в матче Евро-2024.
Фото Reuters
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Команда Сергея Реброва набрала первые очки на Евро.
Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
1:2
Украина

Тотальная ротация Реброва

Сложно было предположить, что сборная Украины крупно уступит Румынии, но это произошло. Желто-синие сыграли едва ли не хуже всех в первом туре, и подобное выступление не могло остаться без последствий.

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Главный тренер украинцев Сергей Ребров значительно перетряхнул стартовый состав. Он полностью обновил правый фланг, который в первом матче был неисправен: Цыганков и Конопля уступили места Ярмоленко и Тымчику. Кроме того, Ребров омолодил опорную зону: ветеран и вице-капитан сборной Степаненко сел на скамейку, а вместо него вышел 22-летний Бражко. Ну а главная перестановка коснулась вратарской линии: Трубин заменил наошибавшегося в матче с Румынией Лунина.

Словаки в первом туре сенсационно обыграли Бельгию, так что у главного тренера Франческо Кальцоны не было причин делать такую же масштабную ротацию. Итальянец оставил всех на своих местах.

Гол Ивана Шранца.
Фото Reuters

И снова Шранц

Сборная Словакии в игре с Бельгией наглядно показала, как можно добиться успеха в битве с соперником, чей средний уровень исполнителей заметно превосходит твой. Предполагалось, что и сейчас словаки отдадут мяч и будут колоть украинцев контратаками, но эти ожидания не оправдались: команда Кальцоны с первых минут настаивала на владении, чем ошарашила соперника.

Зато Трубин был к этому готов: голкипер «Бенфики» совершил несколько зрелищных спасений, в том числе отразил сложнейший удар Шранца в упор и не позволил Ханцко реализовать штрафной. Но на 17-й минуте бессилен был и Трубин: Хараслин нашел Шранца перед воротами, а тот забил во втором матче подряд.

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Украина удивляла пассивной игрой, причем как в прессинге, так в защите. Желто-синие перестроились на 4-4-2 при игре без мяча: Довбик обозначал давление на центральных защитников, а Судаков тщетно пытался душить Лоботку. Эти идеи вообще не работали, и словаки легко перемещались на чужую половину поля.

Но в середине тайма желто-синие все-таки выдали неплохой отрезок: сперва Довбик просочился в штрафную, но его удар был заблокирован, а чуть позже Тымчик попал в штангу. Однако это можно назвать лишь вспышкой активности: Словакия выглядела безапелляционно лучше в первом тайме и вполне могла перед перерывом удвоить счет: Трубин отразил мяч после удара Хараслина.

Гол Николая Шапаренко.
Фото Reuters

Переворот после перерыва

Во втором тайме расстановка сил явно изменилась. Словакия отдала мяч Украине. Правда, желто-синие все равно действовали не столь активно, что тоже объяснимо: команда у Реброва контратакующая. Этот тезис доказала 54-я минута, когда Куцка на ровном месте потерял мяч и спровоцировал начало контрвыпада: Зинченко нашел Шапаренко, а тот сравнял счет.

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Словаки стали играть слишком аккуратно и бережливо. В первые 10 минут второго тайма команда Кальцоны стала охранять победу, а затем — ничью. И, наверное, осуждать ее за это было нельзя, ведь подобная тактика принесла Словакии победу над Бельгией. Но, во-первых, сейчас в составе соперника не играл Лукаку. Во-вторых, до конца матча оставалось еще много времени.

Украинцам все еще тяжело давалась позиционная игра, но они находили лазейки для контратак. Например, на 74-й минуте Яремчук с Мудриком убежали к чужой штрафной, но мяч после удара вингера «Челси» стукнулся о штангу. А на 80-й минуте команда Реброва все же добилась своего: Шапаренко сделал изумительную передачу в штрафную, а Яремчук обхитрил Дубравку.

Гол Романа Яремчука.
Фото Reuters

Разумеется, сразу после второго пропущенного мяча Словакия резко изменила тактику и понеслась вперед, лихорадочно пытаясь спасти очки, которые к перерыву, казалось, у нее и так были в руках. Здесь на первый план вышли стандартные положения: навесов и прострелов хватало, но ничего стоящего команда Кальцоны так и не смогла создать.

В итоге 2:1 — волевая победа Украины позволяет ей существенно улучшить свои шансы на выход в плей-офф. Но в финальной встрече с Бельгией желто-синим все равно надо будет играть на победу, потому что ситуация в группе Е запуталась.

Футбол
Евро-2024
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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