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Серб Павлович потерял сознание в перерыве матча со Словенией. Но доиграл до конца!

Защитник сербов Павлович потерял сознание в перерыве матча со Словенией
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболист сборной Сербии Страхиня Павлович.
Страхиня Павлович.
Фото Global Look Press
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Все из-за жары.
Чемпионат Европы. Группа C
20 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Словения
1:1
Сербия

Сборная Сербии во втором туре группового этапа Евро-2024 снова не победила — после поражения от Англии (0:1) сыграла вничью со Словенией (1:1), забив в компенсированное время. Спасительный гол на счету вышедшего на замену Луки Йовича. Но, как оказалось, он не единственный герой.

Центральный защитник Страхиня Павлович вышел на второй тайм и доиграл до финального свистка, несмотря на то что в перерыве потерял сознание!

Лука Йович празднует гол в&nbsp;ворота сборной Словении. Не хороните Сербию! Гол Йовича на 90+6-й минуте спас для нее ничью со Словенией

О проблемах Павловича со здоровьем рассказал Драган Стойкович. И добавил, что дело в изнуряющей жаре.

«После того как он упал в обморок, мы вернули его в сознание, но, конечно, он всех нас напугал! Словенцы тоже жаловались на погодные условия. Когда они возвращались в раздевалку, то говорили: «Как жарко, мы сейчас рухнем!» — сообщил главный тренер сборной Сербии.

Петар Стоянович в единоборстве со Страхиней Павловичем.
Фото Global Look Press

Матч проходил в Мюнхене, где температура в тот момент доходила до +25 градусов. Правда, ситуацию усложнил сильный дождь, который прошел в городе незадолго до стартового свистка, — из-за этого на поле могло стать очень душно.

Удивительно, что даже после потери сознания защитник доиграл встречу до конца. Как и еще два футболиста сборной Сербии, которые, по словам Стойковича, почувствовали себя плохо. Их имена тренер не раскрыл.

Нападающий сборной Сербии Лука Йович (№ 8) сравнивает счет в&nbsp;матче Евро против Словении (1:1). Сербия спаслась на последней секунде, как Россия с Англией на Евро-2016. Но как бы она не повторила ее дальнейшую судьбу

«Мы можем лишь гордиться самоотдачей парней, наш моральный дух сейчас на подъеме», — добавил коуч.

Сербы после двух туров набрали лишь одно очко и находятся на последнем месте в группе C. При этом у них по-прежнему остаются шансы на попадание в плей-офф: лидирующая Англия набрала всего четыре балла, а Дания и Словения — по два. В следующей игре Сербия встретится с датчанами.

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Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Сборная Словении по футболу
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