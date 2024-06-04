Одноклубник Роналду, второй вратарь «Ромы» и еще два игрока сборной Португалии, которых зря взяли на Евро

Хотя команда Мартинеса — один из главных фаворитов.

Португалию называют одним из главных претендентов на победу на Евро-2024. В команде Роберто Мартинеса уйма талантов в каждой линии, а также несколько состоявшихся звезд, например Бруну Фернандеш, Бернарду Силва. В конце концов, Криштиану Роналду, который проведет, возможно, последний большой турнир в карьере. При этом среди 26 вызванных футболистов присутствуют и неоднозначные фигуры — сразу четверых игроков можно было заменить на более достойных кандидатов.

Руй Патрисиу

36-летний голкипер «Ромы» — один из самых опытных игроков. Такие люди однозначно нужны на крупных турнирах: за спиной Патрисиу 108 матчей за национальную команду и выигранный чемпионат Европы 2016 года. Но при этом в составе Португалии есть более возрастной и звездный Пепе (41 год), легендарный Криштиану Роналду (39 лет) и еще несколько заслуженных футболистов. Но, в отличие от Руя, они все в роскошной форме.

Вратарь сильно сдал по ходу сезона-2023/24 и во втором полугодии не вылезал из запаса. Конкуренцию у него выиграл 24-летний Миле Свилар, с которым римляне залезли в полуфинал Лиги Европы и едва не отобрались в Лигу чемпионов. Патрисиу же не появлялся на поле с 10 февраля. И это заслуженно: он шестой среди худших вратарей серии А по проценту сейвов (66,2), а за 23 игры чемпионата оформил всего 49 спасений, пропуская в среднем 1,17 гола за 90 минут. Однозначно слабый перформанс — непонятно, чем он заслужил вызов на Евро. Тем более что у Мартинеса присутствовал выбор — Антонио Лопеш из «Лиона» и Руй Силва из «Бетиса» весь сезон провели в основе своих клубов.

Гонсалу Рамуш. Фото Global Look Press

Гонсалу Рамуш

Он перешел в «ПСЖ» за 65 миллионов евро в статусе одного из самых перспективных нападающих Европы. И Гонсалу продемонстрировал неплохую статистику для дебютного сезона — «14+2» за 40 игр во всех турнирах. Вот только он набил цифры против вялых оппонентов во Франции, а в важнейших матчах сезона практически не получал практики. В Лиге чемпионов отыграл всего 211 минут, хотя парижане добрались аж до полуфинала. В плей-офф португальца вообще почти не выпускали — он полностью пропустил четыре из шести встреч.

Более того, у Рамуша зыбкие позиции в основном составе не только в еврокубках, но и во внутренних турнирах. В среднем по сезону он проводил на поле жалкие 46,9 минуты за матч (всего 1875) и либо появлялся на замену, либо сам уходил на скамейку. Гонсалу в прошедшем сезоне явно не оправдал ожиданий, но все равно отправится в Германию.

Очень странно, учитывая мощных португальских нападающих, которые пропустят турнир. Но о них — ниже.

Педру Нету. Фото Global Look Press

Педру Нету

Вингер «Вулверхэмптона» блестяще начал сезон — выбил «1+7» в стартовых 10 турах АПЛ и выглядел однозначным лидером «волков». Но дальше его подкосили травмы: после стартовых 10 игр чемпионата он появился на поле еще девять раз и оформил в них невзрачные «1+2». К тому же Нету практически полностью пропустил весну — после повторного повреждения подколенного сухожилия восстановился только к последнему туру премьер-лиги, в котором вышел на замену и провел жалкие 12 минут.

По набору качеств Педру — очень качественный футболист. Но сезон испортили проблемы со здоровьем, особенно в финальном отрезке сезона. Кажется, на такой турнир должны ехать те, в ком тренер может быть уверен. Но про Нету так сказать точно нельзя.

Тем более что у Мартинеса был отличный выбор. Например, Педро Гонсалвеш из «Спортинга» в топ-форме: настрелял «18+17» в 49 играх во всех турнирах, но остался вне заявки.

Его одноклубник Франсишку Тринкау тоже вполне мог бы заменить Нету — отбегал более трех тысяч (!) минут и оформил в них приличные «10+10».

Дуэт из Лиссабона мог заменить не только Педру, но и Рамуша. Оба провели более результативный год. А чемпионат Португалии едва ли уступает французской лиге.

Отавиу. Фото Global Look Press

Отавиу

Атакующий полузащитник уехал в «Аль-Наср» вслед за Криштиану Роналду и тоже сверкнул в новом клубе — «11+8» за 49 матчей. Но все же это Саудовская Аравия — уровень там даже со всеми звездами остается мрачным. А Отавиу — далеко не Криштиану, чтобы его вызывать на чемпионат Европы из ближневосточной лиги.

К тому же он, вероятно, занял место Рикардо Орты, который провел очередной мощный сезон. За 45 игр во всех турнирах капитан «Браги» настрелял «13+14», причем сразу семь ассистов вырезал в Лиге чемпионов (групповой этап + квалификация).

Рикардо стабильно пробивал минимум 20 результативных действий с сезона-2018/19 и этой осень даже вызывался в сборную на матчи квалификационного турнира — в них оформил «1+1» с Люксембургом и забил Исландии. Вот только в окончательной заявке его не оказалось. Непонятно, чем Отавиу сильнее.