«Вам еще 14 лет ...». Спаллетти резко ответил журналисту на вопрос о составе сборной

Но потом позвонил и извинился.

Два дня назад сборная Италии в компенсированное время свела к ничьей результат матча группы B Евро-2024 с Хорватией (1:1). Автором гола на 90+10-й минуте встречи в Лейпциге стал полузащитник Маттиа Дзакканьи. Благодаря этому результату действующие чемпионы Европы вышли в плей-офф турнира в Германии со второго места. 29 июня итальянцы встретятся в 1/8 финала со Швейцарией.

По окончании сложного поединка с Хорватией главный тренер «Скуадры адзурры» Лучано Спаллетти был раздражен и вел себя эмоционально. Во время послематчевой пресс-конференции бывший наставник «Наполи» и «Зенита» жестко отвечал журналистам на неудобные вопросы о смене тактической схемы на 5-3-2 и качествах футболистов.

Журналист Radio 24 Дарио Риччи спросил у Спаллетти, не выбирался ли стартовый состав сборной Италии на матч против Хорватии по договору с командой. В своем резком ответе Лучано напомнил собеседнику о том, что старше его на 14 лет, и намекнул на наличие «крысы» в команде. Перевод их диалога взят из Telegram-канала комментатора Георгия Черданцева.

Спаллетти: «Что, по-вашему, означает «сговорились»?»

Журналист: «Показалось, что состав был выбран после совещания с игроками».

Спаллетти: «По-моему, не очень хорошо пересказывать с чужих слов».

Журналист: «Мне никто не пересказывал, я сам это предположил».

Лучано Спаллетти. Фото Reuters

Спаллетти: «Вы что думаете, что мы... Вам сколько лет? 51? Ну вам еще дрочить 14 лет, прежде чем исполнится 65. Мне вот 65 лет. Вам кто-то что-то сказал. Да, я разговариваю с игроками. Я должен слышать их ушами и видеть их глазами. Поэтому и разговариваю. И в чем проблема? Сговор с ними в чем? Сговор против других, вы имеете в виду? Нет, это договоренность между всеми нами».

Журналист: «Ну я так и понял».

Спаллетти: «Вы так поняли... Нет, это вам сказал кто-то. Хотите повторять чужие слова — повторяйте. Но не нужно повторять домыслы, которые вредят сборной. Эти домыслы — слабость тех, кто их пересказывает. Есть раздевалка, есть то, что за ее пределами. И те, кто пересказывают, что происходит в раздевалке, вредят сборной. И тот, кто вам это рассказал, вредит сборной».

Журналист: «Да честное слово, мне никто не рассказывал».

Спаллетти: «А я, честное слово, в этом уверен. И да, я разговариваю с игроками перед каждым матчем. И что удивительного в этом открытии?»

Перед матчем с хорватами итальянские СМИ сообщали, что Спаллетти недоволен несколькими игроками, включая Джанлуку Скамакку, Федерико Кьезу, Жоржиньо и Джованни Ди Лоренцо.

Когда эмоции улеглись, Спаллетти решил позвонить лично журналисту и извиниться за свой тон.

«В 2 часа ночи мне позвонили с незнакомого номера, — цитирует Риччи Football Italia. — Я подумал, что это спам, но услышал, как кто-то сказал: «Привет, Дарио, это Лучано».

Я не знаю никого по имени Лучано, у которого есть мой номер, поэтому мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это был Лучано Спаллетти. Пресс-служба Итальянской федерации футбола дала ему мой номер.

Он несколько раз извинился за тон, и мы вместе прояснили ситуацию. Это был странный вечер, поскольку я сидел в первом ряду, а рядом со мной сидел президент Федерации Габриэле Гравина. Поэтому, пока Спаллетти отвечал на мой вопрос, я пытался заверить Гравину, что это не было оскорблением с его стороны».

Перед встречей с Хорватией произошла еще одна ситуация со Спаллетти. Тренер поддержал журналиста Sky Sports Italia Марко Носотти, у которого несколько дней назад скончалась супруга Сильвия Мантовани. На видео, которое распространилось в Сети, итальянский тренер обнял корреспондента и тепло поговорил с ним. Жена Носотти умерла после продолжительной болезни. Их брак длился около 30 лет. Журналист простился с супругой, после чего вернулся к работе на Евро-2024.