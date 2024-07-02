BBC высмеяли Криштиану, назвав его «Пеналду». Фанаты негодуют, вступился Терри

Но многим понравилось.

Матч Португалии и Словении получился драматичным, в первую очередь для Роналду. Криштиану был активен, но бесполезен. А в ключевой момент матча и вовсе навредил — не реализовал пенальти на 105-й минуте, после чего разрыдался. Успокаивать португальца пришлось всей команде.

В непростой момент нашлось место издевкам — на британском телеканале BBC при повторе промазанного пенальти Криштиану подписали на графике как Misstiano Penaldo. Дословно это можно перевести примерно как «Промахтиану Пеналду». Такой каламбур от крупнейшего вещателя впечатлил не всех.

Скриншот трансляции телеканала BBC с оскорбительной плашкой в адрес Криштиану Роналду.

@Sports__Himanshu: «Это очень дурной вкус на шутки. Он не Пеналду, он просто не забил пенальти»

@MuthaNagavamsi: «Это, должно быть, какой-то стажер, который портит текст. Никто бы не стал делать это специально. Плохой пиар, однако»

@MasonNewport: «Жалкий поступок BBC, но BBC жалок по многим параметрам. К продюсеру и дизайнеру следует применить дисциплинарные меры»

@AntonioAmodio24: «Вы просто ужасны, накладывая никнеймы на графику как случайные пользователи соцсетей, позор вам»

@Thinkfootballuk: «Утром кого-то уволят или повысят зарплату, ха-ха!»

Джон Терри. Фото Global Look Press

Одним из самых недовольных публичных лиц оказался экс-защитник «Челси» Джон Терри. Он сфотографировал надпись в трансляции и разместил ее в социальных сетях, подписав: «Позор вам!»

Это неудивительно, поскольку Терри знает, что такое обидные промахи. 16 лет назад, в 2008 году, защитник «Челси» не забил решающий пенальти в серии в московском финале Лиги чемпионов — кстати, играл как раз против Роналду. Криштиану в серии тогда тоже не забил.

Но многим пользователям шутка понравилась. Некоторые призывали повысить зарплату автору графики, дать ему собственное шоу и даже рыцарское звание. Другие отмечали, что это просто юмор и не стоит делать из него катастрофу.

BBC не комментировали инцидент.

Матч Португалия — Словения завершился со счетом 0:0, 3:0 — в серии пенальти). 5 июля команда Мартинеса сыграет с Францией.