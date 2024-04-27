Биография Тони Крооса: звезда сборной Германии и «Реала»

История победителя Лиги чемпионов и чемпиона мира.

Тони Кроос

Дата рождения: 4 января 1990 года

Место рождения: Грайфсвальд (ГДР)

Вид спорта: футбол

Амплуа: полузащитник

Рост: 183 см, вес: 78 кг

Игровой номер: 8

Команда: «Реал»

Где родился и детские годы Крооса

Будущая звезда футбола Тони Кроос родился в небольшом университетском городе Восточной Германии Грайфсвальд за год до объединения с ФРГ.

Кроос вырос в спортивной семье. Его отец Роланд в детстве занимался борьбой, а потом стал детским футбольным тренером. Кроос-старший многие годы работал в системе клуба «Ганза» из второй бундеслиги. А мать футболиста Биргит Каммер профессионально занималась бадминтоном и даже имеет звание чемпионки ГДР.

У Тони есть младший брат Феликс (1991 год рождения), который также занимался футболом. Он выступал за «Ганзу», бременский «Вердер» и «Айнтрахт» (Брауншвейг), а также привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии. Но Феликс не блистал таким талантом, как брат, и рано завершил карьеру.

Тони начал играть в футбол еще в школе. Сначала его и брата тренировал отец. Тони стал выступать за любительскую команду «Грайфсвальдер», а затем Кроос-старший помог ему перейти в молодежку «Ганзы», где сам и трудился. Успехи молодого таланта заметили все. Его пригласили в юношескую сборную Германии, а скауты нескольких топ-клубов Европы и бундеслиги, включая «Баварию», приезжали на матчи и следили за ним.

Тони много внимания уделял футболу, а вот на учебу времени совсем не оставалось. Несмотря на то что Кроос мало учился, он отлично говорит на английском и испанском языках.

Тони Кроос в сборной Германии U-17. Фото Global Look Press

Футбольная карьера Крооса: клубы и сборная

«Бавария»

1 июля 2006 года Кроос подписал контракт с «Баварией» до 1 июля 2012-го. Дебют в мюнхенском клубе состоялся 26 сентября 2007 года в матче с «Энерги» (5:0). Тони вышел на замену на 72-й минуте и сразу же отдал две результативные передачи на Мирослава Клозе. Кроосу было всего 17 лет 8 месяцев 22 дня, и на тот момент он был самым молодым игроком в истории «Баварии». В первом же для себя сезоне за мюнхенцев Тони стал чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

«Байер»

В январе 2009 года Крооса отправили в аренду в леверкузенский «Байер», чтобы перспективный футболист имел игровую практику и набирался опыта. Первый матч за новую команду он провел 28 февраля в игре с «Ганновером» (0:1). Сезон для Крооса получился не столь удачным. «Байер» в итоге стал девятым, а сам полузащитник сыграл 17 матчей, включая игры за «Баварию», забил один гол и отдал одну результативную передачу.

«Байер» все же продлил аренду Крооса еще на сезон. И второй год в Леверкузене выдался для хавбека крайне успешным. Тони принял участие в 33 матчах, в которых забил 9 голов и сделал 10 результативных передач. А сам «Байер» занял четвертое место по итогам сезона. Тогда же молодой хавбек получил приглашение в главную команду страны и отправился на чемпионат мира в ЮАР.

Тони Кроос в «Байере». 2010 год. Фото Global Look Press

Возвращение в «Баварию»

После ЧМ-2010 Кроос вернулся в «Баварию». Тони регулярно появлялся на поле, но сезон для мюнхенцев оказался не столь удачным. В бундеслиге баварцы стали третьими. Первое место заняла дортмундская «Боруссия», а второе — как раз «Байер», откуда и вернулся Кроос. Тогда же Тони впервые сыграл в Лиге чемпионов, где «Бавария» вылетела в 1/8 финала после встреч с «Интером».

Второй сезон в «Баварии» после возвращения из аренды стал чуть успешнее для Крооса. Команду возглавил Юпп Хайнкес, с которым Тони уже работал в «Байере». Тренер доверял талантливому полузащитнику, всего хавбек сыграл 31 матч (4 гола и 9 результативных передач). Мюнхенцы завершили сезон уже на второй строчке, вновь пропустив вперед дортмундскую «Боруссию». В Лиге чемпионов команда дошла до финала, который проходил как раз в Мюнхене на домашней «Альянц Арене», но проиграла «Челси» в серии пенальти (3:4).

В сезоне-2012/13 баварцы оформили требл, одержав победы в чемпионате Германии, Кубке страны и Лиге чемпионов. Кроос во всех турнирах был основным игроком.

Затем «Бавария» уже под руководством Хосепа Гвардиолы повторила успех и выиграла бундеслигу и Кубок Германии, а вот в Лиге чемпионов уступила «Реалу», который впоследствии станет главной командой в жизни Крооса.

Всего за «Баварию» Кроос провел 205 игр и отличился 24 раза.

«Реал»

Летом 2014 года Кроос перебрался в Испанию, подписав шестилетний контракт с мадридским «Реалом». Впервые в сливочной форме он вышел на поле 12 августа в матче за Суперкубок УЕФА с «Севильей» (2:0), а первый гол за новую команду забил только 8 ноября с передачи Криштиану Роналду в игре против «Райо Вальекано» (5:1).

Кроос за 10 лет в Мадриде стал трехкратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА. Всего за «Реал» Тони провел 450 матчей и забил 28 голов.

Одним из самых ярких голов немца в «Реале» считается мяч в ворота «Валенсии» в матче за Суперкубок страны-2020. Кроос забил его с углового прямым ударом.

Действующее соглашение со сливочными истекает летом 2024 года, однако инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что немец уже согласовал с «Реалом» новый контракт еще на год.

Сборная Германии

Со сборной Германии молодой Кроос участвовал в ЧМ-2010 в ЮАР и Евро-2012. Однако ключевым игроком национальной команды он не был, выходил лишь на замены.

На победный чемпионат мира-2014 в Бразилии Тони ехал уже в статусе основного игрока и отыграл все матчи без замен. По итогам турнира его включили в символическую сборную турнира. На Евро-2016 немцы добрались до полуфинала, где проиграли Франции (0:2). Кроос вновь попал в символическую сборную чемпионата.

На ЧМ-2018 в России Тони также являлся ключевым игроком сборной. В матче группового турнира он забил в ворота Швеции победный гол со штрафного удара всего за 20 секунд до окончания добавленного времени. Этот гол признали лучшим во втором туре групп, а также он вошел в десятку лучших голов чемпионата.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020, где бундестим проиграла Англии (0:2), должен был стать для Тони последним в составе сборной Германии. Футболист уже успел объявить о завершении карьеры в национальной команде. Однако в феврале 2024 года заявил о возвращении в сборную перед домашним Евро-2024.

Сборная Германии с трофеем ЧМ-2014. Фото Global Look Press

Достижения

Командные

«Бавария»

чемпион Германии (2007/08, 2012/13, 2013/14)

обладатель Кубка Германии (2007/08, 2012/13, 2013/14)

обладатель Суперкубка Германии (2010, 2012)

победитель Лиги чемпионов (2012/13)

обладатель Суперкубка УЕФА (2013)

победитель клубного чемпионата мира (2013)

« Реал»

чемпион Испании (2016/17, 2019/20, 2021/22)

обладатель Кубка Испании (2022/23)

обладатель Суперкубка Испании (2017, 2019/20, 2021/22, 2023/24)

победитель Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

обладатель Суперкубка УЕФА (2014, 2016, 2017, 2022)

победитель клубного чемпионата мира (2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

Сборная Германии

чемпион мира (2014)

бронзовый призер чемпионата мира (2010)

бронзовый призер чемпионата Европы (2012, 2016)

бронзовый призер чемпионата мира среди юношей (2007)

Хамес Родригес и Тони Кроос после победы в Лиге чемпионов сезона-2021/22. Фото Global Look Press

Личные

«Золотой мяч» лучшего игрока чемпионата мира среди юношей (2007)

«Бронзовая бутса» чемпионата мира среди юношей (2007)

лучший футболист до 17 лет по версии ФИФА (2007)

входит в состав символической сборной чемпионата мира-2014

входит в состав символической сборной чемпионата Европы-2016

включен в символическую сборную Лиги чемпионов (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18)

включен в состав команды года УЕФА (2014, 2016, 2017)

включен в состав команды года ФИФА (2014, 2016, 2017)

лучший немецкий футболист по версии болельщиков (2014)

лучший плеймейкер года по версии IFFHS (2014)

включен в команду десятилетия Европы по версии МФФИИС (2011-2020)

футболист года в Германии (2018)

первый немецкий футболист в истории, ставший пятикратным победителем Лиги чемпионов (2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22)

первый в истории шестикратный победитель клубного чемпионата мира (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

Сколько зарабатывает Кросс

Кроос в «Реале» зарабатывает 24,4 миллиона евро в год. После уплаты налогов сумма равна 11,7 миллиона (примерно 975 тысяч евро в месяц).

Согласно данным Transfermarkt, на данный момент рыночная стоимость футболиста оценивается в 12 миллионов евро.

Тони Кроос в «Реале». Фото Global Look Press

Личная жизнь Крооса

В 2015 году Кроос тайно женился на подруге Джессике Фабер, с которой до свадьбы встречался на протяжении пяти лет.

Еще до брака в 2013 году у пары родился сын Леон, а после свадьбы в 2016-м на свет появилась дочь Амели. В 2019-м в семье футболиста случилось прибавление: родился второй сын, Фин.

Супруга вместе с детьми проживает на Мальорке (Испания). Джессика работает в туристическом бизнесе и предпочитает оставаться в тени звездного мужа.

Среди татуировок немецкого футболиста есть одна большая на руке, на которой выбиты имена и время рождения троих детей.

Кроос много времени уделяет благотворительности. Несколько лет назад он создал собственный фонд, чтобы помогать больным детям.

Тони Кроос с женой Джессикой, братом Феликсом и детьми. Фото Global Look Press

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