Печальный конец великой карьеры Крооса. А ведь хотел закончить как Зидан

Не получилось.

Для немецких болельщиков Евро-2024 в любом случае стал бы особенным. Когда турнир проходит в родной стране, ты будешь переживать за результат с утроенной силой. Вовлечение в процесс колоссальное, многие из нас убедились в этом летом 2018 года.

А 21 мая появился дополнительный повод относиться к на тот момент грядущему чемпионату с большим трепетом. В этот день Тони Кроос поразил мир заявлением о завершении карьеры после континентального первенства. Он специально вернулся в сборную спустя два года отсутствия, чтобы напоследок отыграть домашний турнир.

Как сказано выше, новость поразила. Слухи о мыслях полузащитника насчет ухода ходили довольно давно, но все равно — 34 года, прекрасная форма, никакого падения в уровне. Не рановато ли? Тони сам ответил на этот вопрос: «Я не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать мне, что все кончено. Или что мне придется сидеть на скамейке запасных еще два или три года. Я рад, что мне удалось избежать всего этого».

Несмотря на далекий от преклонного футбольный возраст, недосказанности не осталось. Кроос прошел выдающийся путь, по ходу которого завоевал 35 трофеев с «Баварией», «Реалом» и национальной командой. Он шесть раз взял Лигу чемпионов, стал чемпионом мира. Возможно, недополучил персональных наград, и этот нюанс мог перекрыть Евро. Тони почти наверняка оказался бы в топ-3 «Золотого мяча», выиграй Германия Евро. Это как минимум. Скорее всего, немец и с вылетом в четвертьфинале зайдет в десятку.

За полтора месяца с заявления Крооса неоднократно проводились параллели с закатом другого легендарного полузащитника — Зинедина Зидана. Те же 34 года, тоже большой турнир в конце, тоже неизмеримое влияние на игру сборной. И Зизу ведь после чемпионата мира-2006 занял пятое место на «Золотом мяче», хотя его «Реал» на 12 очков отстал от «Барселоны» в ла лиге, отлетел от «Арсенала» в 1/8 финала Лиги чемпионов и получил 1:6 от «Сарагосы» в полуфинале Кубка короля. Это к слову о потенциальных личных призах для Тони.

Зидан 18 лет назад был лидером сборной Франции. Капитан, наряду с Анри лучший бомбардир с тремя голами, включая паненку в финале, вместе с Виейра лучший по «гол плюс пас». Зинедин вплотную подвел команду к трофею, но сам до финиша не дошел. Кроос был крайне близок к примерному повторению сюжета — видели, как он летел в ноги испанцев? На второй минуте сломал Педри, который выбыл до конца Евро, потом сразу жестко отдавил ногу Ямалю. По-хорошему, Тони надо было удалять еще в первые десять минут четвертьфинала, да и впоследствии поводы для красной были.

Он вышел будто с пеленой перед глазами. Вечно хладнокровный, спокойный и размеренный, Кроос несся на соперников в стиле праймового Роя Кина. Видимо, очень хотел сделать даже больше обычного. Слишком хотел. От этого пострадало и качество на мяче. Подобная точность передач считалась бы неплохой для большинства игроков мира, но не для Тони, а по ключевым передачам он вдвое уступил Фюллькругу, в два с половиной раза Киммиху и оказался наравне с Рюдигером, вышедшим на 79-й минуте Мюллером, Андрихом и Виртцем.

Если что, речь о человеке, который в первом туре этого же чемпионата отдал 102 передачи с точностью 99% (всего одна не туда) и поставил рекорд для игроков со 100+ пасами за матч в истории Евро. А во втором сделал 124 точные и совсем немного не дотянул до достижения Хави, оформившего 127 в 2012 году. Очевидное проседание.

Как у Зидана не получилось, с какой стороны ни посмотри. Четвертьфинал вместо финала, всего лишь желтая вместо эпичной красной. Но так даже лучше, Кроос заслужил собственный вариант закончить. Зато он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов перед уходом, такого у Зизу и близко не было.

Это вопрос легендарности момента. Француз уникально завершил карьеру, навечно оставив в истории последние секунды своего нахождения в игре. Тони этого не сделал, но разве это сказывается на легендарности всего его пути? Нет, конечно. Уйти можно по-разному — и на пике, и бесславно, и никак. Случай Крооса скорее относится к первому пункту. Как бы то ни было, наследие уже никогда никуда не денется. Данке!