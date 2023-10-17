Ужас в Брюсселе: болельщиков Швеции убили в городе во время футбола

Кадры из столицы Бельгии.

В понедельник сборная Бельгии принимала в Брюсселе команду Швеции в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. «Красные дьяволы» под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско уже завоевали путевку в финальную часть Евро.

Фото AFP

Скандинавы потеряли шансы попасть на чемпионат Европы, однако в Брюссель приехало много болельщиков из Швеции. На стадионе собралось порядка 700 поклонников гостей.

Фото Global Look Press

Перед игрой футболисты, тренеры и болельщики почтили память жертв арабо-израильского конфликта.

Фото Reuters

Матч начался. На 15-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару Виктора Дьекереша.

Фото Global Look Press

Шведский нападающий не стал радоваться и прикрыл рот руками.

Фото Global Look Press

Примерно в это время в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна произошла стрельба. Неизвестный в центре города застрелил двух человек в футболках сборной Швеции. Еще один ранен. Информация о трагедии стала поступать на стадионе.

Фото Reuters

Спустя четверть часа Ромелу Лукаку сравнял счет.

Фото Reuters

К концу тайма появились первые кадры трагедии с камер наблюдения. По сообщениям СМИ, в автомобиле шведов на видном месте находился флаг Израиля. Открывший стрельбу преступник выкрикивал религиозные лозунги и заявил о своей принадлежности к ИГИЛ* (* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что «убивал неверующих, чтобы отомстить за мусульман и религию».

Фото Соцсети

Преступника с автоматом не удалось арестовать по горячим следам.

Фото Соцсети

После того, как команды ушли на перерыв, трибуны заплакали.

Фото AFP

Фото Reuters

Трагедия потрясла болельщиков и участников матча. Футболисты Швеции отказались выходить на второй тайм.

Фото AFP

Футболисты сборной Бельгии поддержали отказ от игры.

Фото Reuters

Было объявлено о решении не продолжать матч.

Фото Reuters

Болельщики сборной Швеции остались на трибунах стадиона по распоряжению властей. Они ждали, пока полиция убедится в безопасности ситуации в городе.

Фото AFP

В Брюсселе продолжают поиск преступника и введены усиленные меры безопасности из-за террористической угрозы высочайшего уровня.