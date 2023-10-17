Ужас в Брюсселе: болельщиков Швеции убили в городе во время футбола

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Кадры из столицы Бельгии.
В понедельник сборная Бельгии принимала в Брюсселе команду Швеции в рамках отборочного турнира чемпионата Европы. «Красные дьяволы» под руководством бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско уже завоевали путевку в финальную часть Евро.
Скандинавы потеряли шансы попасть на чемпионат Европы, однако в Брюссель приехало много болельщиков из Швеции. На стадионе собралось порядка 700 поклонников гостей.
Перед игрой футболисты, тренеры и болельщики почтили память жертв арабо-израильского конфликта.
Матч начался. На 15-й минуте гости открыли счет благодаря точному удару Виктора Дьекереша.
Шведский нападающий не стал радоваться и прикрыл рот руками.
Примерно в это время в пяти километрах от стадиона имени короля Бодуэна произошла стрельба. Неизвестный в центре города застрелил двух человек в футболках сборной Швеции. Еще один ранен. Информация о трагедии стала поступать на стадионе.
Спустя четверть часа Ромелу Лукаку сравнял счет.
К концу тайма появились первые кадры трагедии с камер наблюдения. По сообщениям СМИ, в автомобиле шведов на видном месте находился флаг Израиля. Открывший стрельбу преступник выкрикивал религиозные лозунги и заявил о своей принадлежности к ИГИЛ* (* «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация) и заявил, что «убивал неверующих, чтобы отомстить за мусульман и религию».
Преступника с автоматом не удалось арестовать по горячим следам.
После того, как команды ушли на перерыв, трибуны заплакали.
Трагедия потрясла болельщиков и участников матча. Футболисты Швеции отказались выходить на второй тайм.
Футболисты сборной Бельгии поддержали отказ от игры.
Было объявлено о решении не продолжать матч.
Болельщики сборной Швеции остались на трибунах стадиона по распоряжению властей. Они ждали, пока полиция убедится в безопасности ситуации в городе.
В Брюсселе продолжают поиск преступника и введены усиленные меры безопасности из-за террористической угрозы высочайшего уровня.