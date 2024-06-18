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Сегодня, 18:45

Первая драка на Евро: грузины и турки сцепились за час до матча! А стадион в Дортмунде тонет под ливнем

Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро
Гоша Чернов
Корреспондент
Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро.
Фото Reuters
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Дождь никого не остудил.
Чемпионат Европы. Группа F
18 июн, 19:00. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Турция
Грузия

Вторничная программа Евро-2024 ограничена всего двумя матчами, но еще до их старта произошло большое событие: впервые на турнире была зафиксирована массовая потасовка на трибунах стадиона. Действующими лицами оказались болельщики сборных Турции и Грузии, которые примерно за час до старта игры в Дортмунде схлестнулись у одного из секторов.

Как видно по видеозаписям из соцсетей, потасовка началась у входа на трибуну с турецкими болельщиками: их внушительная группа что-то не поделила с парой десятков фанатов, поддерживающих сборную Грузии. Через некоторое время после начала потасовки к эпицентру событий подоспела группа стюардов, которая и погасила конфликт. О причинах его возникновения данных нет.

Болельщики Грузии и Турции подрались на стадионе перед матчем Евро.
Фото Reuters

Добавим, что все это происходило в антураже непрекращающегося ливня. В Дортмунде с полудня продолжается сильный дождь: синоптики предупреждают жителей и гостей города о том, что возможна гроза.

«Вестфаленштадион», где состоится матч, не справляется с аномальной погодой. Зрители наблюдают за настоящими водопадами: в нескольких местах с крыши арены льется целый поток воды прямо на трибуны. Как вокруг стадиона, так и на его территории большое количество луж. Стадион был построен в 1974 году и в последний раз реконструирован в 2006-м, но все равно не выдерживает ливня.

Ливень перед матчем Турция — Грузия в Дортмунде.
Фото Reuters

Старт матча между сборными Турции и Грузии намечен на 19.00 по московскому времени. Для обеих команд это первая игра на турнире, а для грузин — дебютная на чемпионатах Европы. Судя по прогнозам, до конца встречи дождь не прекратится.

Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Турции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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