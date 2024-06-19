Традиционный обзор прессы.

Worldsport.Ge (Грузия): «Борьба до конца»

«Сборная Грузии провела дебютный матч на чемпионатах Европы. Историческая встреча, которая при любом результате осталась бы в истории нашего футбола.

Сборная уступила Турции на поле, но на самом деле проигравших здесь не было, поскольку команда Вилли Саньоля показала миру, что достойна быть частью праздника, которым является чемпионат Европы.

Для сборной Грузии было нормально чувствовать волнение, так и должно было быть, иначе невозможно. Однако нельзя сказать, что турецкая команда имела большое преимущество.

В любом случае сборная Грузии заслуживает похвалы за этот матч. Наша команда сделала все, была близка к ничьей, но во многих моментах футболистам не везло...».

Fanatik (Турция): «Фантастический гол Гюлера»

«Фантастический гол Арды Гюлера, нанесшего на 65-й минуте великолепный удар левой ногой, произвел фурор на весь мир. С того момента, как мяч попал в сетку, этот момент стал широко обсуждаться в социальных сетях. Не только турки, но и миллионы людей, следивших за 19-летним футболистом, чей переход в «Реал» вызвал ажиотаж во всем мире, были в восторге как от почти безупречной игры таланта, так и от восхитительного гола».

A Bola (Португалия): «Да здравствует скамейка запасных!»

«Играть против Португалии с двумя лондонскими автобусами перед своей штрафной — это что-то. А мы знаем, как сложно спустить шины на этих автобусах.

Когда в начале добавленного времени все уже отчаялись, на поле появились два джокера и забили победный мяч: Педру Нету прострелил, а Франсишку Консейсау поразил ворота чехов. «Какая удача!» — воскликнул комментатор. Конечно, в этом голе на последних минутах была доля счастья. Но он пришел не просто так.

Футбол — это волшебство. Мяч, попадающий в штангу или перекладину, способен вызвать радость или гнев по отношению к тренерам и футболистам. Несправедливо ли это? Возможно. Но все тренеры и игроки должны помнить, что без энтузиазма скамейки запасных не существовало бы такой индустрии с ее миллионами болельщиков и евро».

Автогол Робина Гранача в матче с Португалией. Фото Reuters

iDNES.cz (Чехия): «Гранач — антигерой»

«Достаточно было небольшой оплошности, технического брака или неточного паса даже в 80 метрах от собственных ворот — и португальцы в одно мгновение получали шанс. Тем не менее чехи терпели и верили в чудо.

Чудом можно было бы считать и ничью, к которой команды приближались после автогола Гранача. Кроме того, после вмешательства ВАР гол Жоты на 87-й минуте был отменен, поскольку Роналду попал в офсайд.

Но португальцы продолжали давить и забили победный мяч в компенсированное время. Антигероем матча стал защитник «Виктории» Гранач, который сначала забил в свои ворота, а после 90-й минуты не смог перехватить мяч после прострела Нету: мяч проскользнул между его коленями и покатился к Консейсау. 2:1 — вполне заслуженный итог, хотя, конечно, очень болезненный для чехов из-за сценария матча».

Криштиану Роналду. Фото Reuters

The Guardian (Англия): «Партнеры Криштиану расслабляются при нем»

«Пять ударов и ни одного гола — так выглядит возвращение капитана сборной Португалии в Европу. И в этом вся суть, весь смысл, альфа и омега неутихающих разногласий вокруг Криштиану Роналду. При всем уважении к саудовской лиге, там он не сталкивался с настолько энергичными и жесткими соперниками, как сборная Чехии.

Он больше не доминирует над соперниками физически. Аномально высокого прыжка больше нет. Его ударам не хватает неотвратимости. Даже после его удара со штрафного во втором тайме мяч легко поймал в руки Станек.

Проблема с тем, что товарищи Криштиану по команде, чувствуя свою периферийность, начинают немного расслабляться. А это игроки, которым нужно давать возможность проявить себя самостоятельно: Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, Рафаэль Леау, Диогу Жота. Каждому из них нужна свобода. В одном из моментов второго тайма у Бернарду появилась отличная возможность для удара, но вместо этого он решил отдать пас Роналду, который не смог добраться до мяча.

В итоге Португалии понадобились удача и характер, чтобы добиться превосходства над Чехией».