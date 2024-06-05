Сборная Турции на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Турция сыграет в группе на Евро с Португалией, Чехией и Грузией

Повторит ли команда Монтеллы результат на Евро-2008?

Рейтинг сборной и клубов Турции

В рейтинге стран УЕФА (на 1 июня 2024 года) сборная Турции занимает 9-е место.

В рейтинге стран ФИФА (обновление 4 апреля 2024 года) турки располагаются на 40-й строчке. Лидирует команда Аргентины — действующий чемпион мира.

Турецкая суперлига — высший дивизион национального чемпионата, проводится с 1959 года. Турнир проходит по круговой системе, в которой 20 команд играют между собой дома и на выезде — всего 38 туров. Клубы, занявшие последние четыре места, покидают элитный дивизион.

Самым титулованным клубом в истории Турции является «Галатасарай» — он выигрывал чемпионат 24 раза, в том числе в сезоне-2023/24.

В топ-100 клубного рейтинга УЕФА (на 1 июня 2024 года) находятся три турецкие команды — «Фенербахче» (53-я строчка), «Галатасарай» (60) и «Башакшехир» (62).

История выступлений Турции на Евро

Турция играла на чемпионатах Европы пять раз, предстоящий турнир в Германии станет шестым. Наивысшее достижение — выход в 1/2 финала на Евро-2008 (разделила бронзовые медали с Россией).

Рекордсменом Турции по числу сыгранных матчей на Евро является экс-голкипер «Барселоны» Речбер Рюштю — 9. Следом за ним идет Хакан Балта (8).

Лучший бомбардир турецкой команды на чемпионатах Европы — Семих Шентюрк (3 гола).

Кто возглавлял сборную Турции на Евро

Фатих Терим руководил турецкой командой на трех чемпионатах Европы с 20-летним периодом между первыми и последними играми.

Главный тренер сборной Турции

Турецкую команду с сентября 2023-го возглавляет экс-нападающий «Ромы» и сборной Италии Винченцо Монтелла, сменивший на этом посту Штефана Кунца.

До назначения в сборную Монтелла работал в итальянских командах, в том числе в «Роме», «Милане» и «Фиорентине», тренировал испанскую «Севилью» и турецкий «Адана Демирспор».

Как Турция выступила в отборочном турнире Евро

В группе D турки заняли первое место, опередив Хорватию на одно очко. В восьми матчах команда Монтеллы одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Турция отправила в ворота соперников 14 мячей, пропустив 7 раз.

В отборе сборная Турции одержала самую крупную победу над Латвией — 4:0.

Лучшими бомбардирами турецкой команды на групповом этапе стали Керем Актюркоглу и Дженк Тосун (по 2 гола).

Хакан Чалханоглу. Фото Global Look Press

Состав и главные звезды сборной Турции

Вратари: Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»), Алтай Байындыр («Манчестер Юнайтед»), Доган Алемдар («Труа»).

Защитники: Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюльдюр, Ферди Кадиоглу (все — «Фенербахче»), Абдюлкерим Бардакджы («Галатасарай»), Зеки Челик («Рома»), Мерих Демирал («Аль-Ахли»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Дженк Озкачар («Валенсия»), Самет Айкадын («Панатинаикос»), Ахметджан Каплан («Аякс»).

Полузащитники: Каан Айхан («Галатасарай»), Исмаил Юкшек («Фенербахче»), Берат Оздемир («Трабзонспор»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Абдулкадир Эмюр («Халл»), Оркун Кекчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд) Джан Узун («Нюрнберг»), Арда Гюлер («Реал»).

Нападающие: Дженк Тосун, Семих Киликсой (оба — «Бешикташ»), Ирфан Кахветжи («Фенербахче»), Керем Актюркоглу, Барис Йылмаз (оба — «Галатасарай»), Огуз Айдын («Аланьяспор»), Юсуф Языджи («Лилль»), Бертуг Йылдырым («Ренн»), Энес Юнал («Борнмут»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).

Главные звезды сборной Турции

Хакан Чалханоглу — капитан команды. Творческий полузащитник, который приносит огромную пользу не только в опорной зоне, но и у чужих ворот.

Керем Актюркоглу — машина по созданию голевых моментов. Вся игра команды в атаке строится именно через него.

Арда Гюлер — турецкий Месси (так его называют на родине). В 19 лет впервые сыграет на крупном международном турнире.

С кем Турция сыграет на Евро

В результате жеребьевки в Гамбурге турки попали в группу F, соперники — Португалия, Чехия и Грузия.

Расписание матчей в группе

18 июня, вторник

Турция — Грузия (Дортмунд, 19.00 — здесь и далее московское время)

22 июня, суббота

Турция — Португалия (Дортмунд, 19.00)

26 июня, среда

Турция — Чехия (Гамбург, 22.00)

Плей-офф

В 1/8 финала выходят по шесть победителей групп и занявших второе место команд, а также четыре из шести сборных, оказавшихся третьими. Квартет сильнейших из третьих команд определяется по дополнительным показателям, первый из которых — большее количество очков.

В случае выхода из группы с первого места сборная Турции встретится с одной из команд, занявших третью строчку в квартетах A (Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария), B (Испания, Хорватия, Италия, Албания) или С (Словения, Дания, Сербия, Англия).

Если турки занимают вторую позицию в группе, то попадают на команду, которая расположилась на первом месте в квартете D (Польша, Нидерланды, Австрия, Франция).

Последний расклад — выход из группы с третьего места. В таком случае Турция сыграет с кем-то из победителей квартетов С или B.

Фото Global Look Press

Как Турция выступит на Евро 2024: прогноз

Турция сенсационно выиграла группу в отборе — опередила Хорватию и показала довольно уверенную игру. Под руководством Монтеллы команда заиграла в смелый, атакующий футбол.

У «лунных звезд» подобрался боевой состав. Есть молодые таланты Гюлер и Йылдыз, опытные защитники Демирал и Челик, креативный Артюкоглу, а также находящийся в самом расцвете сил Чалханоглу. С таким набором исполнителей турки должны выходить из группы, но пройти дальше 1/8 финала будет невероятно тяжело.

Согласно сетке плей-офф, следующими соперниками могут стать главные фавориты турнира. На этом этапе команда Монтеллы, скорее всего, покинет Германию.

Коэффициент букмекеров на выход Турции из группы — 1.33, на победу в турнире — 60.0.

Прогноз: выход из группы со второго или третьего места и вылет в 1/8 финала.