Грузины и турки подарили Европе матч орлов, а не пресмыкающихся!

Обозреватель «СЭ» побывал на матче Грузии с Турцией как простой болельщик.

Витязи в тигровой шкуре

Спина болит, досада гложет, но душа поет! Вот с такими ощущениями я выходил с великого дортмундского стадиона, с которым рад был увидеться спустя столько лет. Не помню, бывал ли тут после полуфинала ЧМ-2006 Германия — Италия, когда домашняя сборная играла ярко, как и весь тот турнир, но пропустила два мяча в овертайме. А, бывал! На игре отборочного турнира ЧМ-2010 Германия — Россия, когда в концовке Алан Дзагоев едва не сравнял счет ударом в штангу. А до того и на матче «Боруссия» — «Локомотив» в Лиге чемпионов был, и еще на чем-то. Здравствуй, старый футбольный друг, я знал тебя еще «Вестфалленштадионом», а никаким не «Сигнал Идуна Парком». Дай бог, еще увидимся!

Почему, спросите, спина болит? Потому что первый матч сборной Грузии наблюдал не самым привычным для себя образом — стоя все 90 минут. УЕФА мне медиабилета на него не дал, листов ожидания на этом турнире нет — и я купил обычный билет третьей категории через знакомых за 150 евро. Так хотелось посмотреть дебют на Евро этой маленькой, гордой, колоритной страны.

Место оказалось не просто в верхнем ярусе, а в самом его углу. Хорошо, что это еще не берлинский «Олимпиаштадион», построенный по старым лекалам, с беговыми дорожками. Там и из центра-то видно не очень, что уж говорить об углах. На дортмундской арене с ее более «футбольной» геометрией все, кроме противоположной штрафной, просматривалось более-менее неплохо — пусть и сквозь пелену накрывшего землю Северный Рейн — Вестфалия дождя. Поэтому я параллельно включил телетрансляцию, которая шла с опозданием секунд в двадцать. Как раз на повторах многое из того, что происходило на другой половине поля, становилось яснее.

Да и на моей тоже — потому что абсолютно все смотрели матч стоя и при этом чем-то постоянно махали, от рук до флагов. Мне, соответственно, тоже пришлось все 90 минут стоять. Оттого и боль вверху спины.

А еще боль, точнее досада, от результата. Сколько раз смело и темпераментно игравшие грузины могли сравнять счет, даже в самой концовке! В результате же вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили, один из самых перспективных сейчас в Европе голкиперов, игравший и в этом матче прекрасно, в затмившей все доводы разума жажде сравнять счет на стандартах рванул в чужую штрафную, и в контратаке Турция забила третий мяч. Только бы этот гол в случае одинакового количества очков не отправил в итоге Грузию с турнира — ничего обиднее и представить себе нельзя. Полузащитник «Леванте» Георгий Кочорашвили после матча скажет, что футболисты хотели взять очки всеми возможными способами, но не повезло...

Однако представить себе такую ситуацию я могу только у этой страны порыва, страсти, бьющих через край эмоций. Какие страстные болельщики располагались на ряд выше меня, как натурально рвали связки своим постоянным: «Са-карт-ве-ло!» Я выложил видео с ними в Telegram, и одним из первых комментариев было то, что говорить после игры эти ребята точно не смогут. Но разве их в ту секунду это волновало?..

Строго по направлению моего обзора штрафной сборной Турции в первом тайме стоял и постоянно размахивал грузинским флагом немолодой болельщик. Это позволило сделать несколько красивых снимков, но в момент на 32-й минуте, когда полузащитник «Леванте» Георгий Кочорашвили, болтанув финтом на правом фланге Кенана Йылдыза (это было как раз на моем краю, и видел поле в ту секунду отлично), прострелил на ближнюю штангу, болельщик взмахнул флагом. И дальше я уже видел только пересекающий линию ворот мяч. Вот тут и пришлось посмотреть на экран смартфона и увидеть, как классно сыграл на опережение форвард «Метца» Жорж Микаутадзе — и случился исторический гол.

А еще через пару минут он же мог забить шокированным туркам еще, но из отличной позиции не попал в створ. Это был бы еще более яркий и неожиданный поворот. Но когда победный мяч ударом фантастической красоты в ближние к тебе ворота забивает 19-летний вундеркинд «Реала» Арда Гюлер — на что можно жаловаться? Да, я болел за грузин, однако и они сами с их любовью к футбольной красоте такой гол не могли не оценить. Недаром же их деды на тбилисском стадионе «Динамо» всегда стоя аплодировали Эдуарду Стрельцову — нигде его не встречали так, как там, и даже уже в ветеранские годы он больше всего любил поездки в Грузию.

Абдюлькерим Бардакджи и Хвича Кварацхелия. Фото AFP

Статус сборной Грузии таков, что впечатление важнее результата

А еще очень порадовало, что футбольные внуки поколения Александра Чивадзе и Владимира Гуцаева, Давида Кипиани и Рамаза Шенгелии, Тенгиза Сулаквелидзе и Отара Габелии оказались стилистически и духовно достойны своих предшественников. Те тоже могли проиграть, но красиво и гордо, показав себя настоящими «витязями в тигровой шкуре» — так называется классическое произведение великого грузинского поэта Шота Руставели.

Эти, как оказалось, тоже. Вначале стеснялись, зажимались — но когда пропустили сначала один, а потом второй, к их счастью, отмененный из-за офсайда, поняли, что терять-то нечего. Расправили плечи, раскрепостились, сбросили с себя пудовые рюкзаки ответственности. Заиграли в удовольствие — и оказалось ведь, что умеют!

Даже при том, что у лучшего из них, Хвичи Кварацхелии, совсем не шло с дриблингом (в футбольную бухгалтерию не заглядывал, но по впечатлению — буквально ни одной удачной попытки обводки), но и на команду он от души работал, и чуть не отквитал счет вскоре после гола Гюлера, и пас почти голевой в концовке с лицевой линии отдал. Когда не ждешь милостей от природы, не стоишь капризной примой в ожидании, что для тебя все сделают, а сам отдаешь команде все — вознаграждение рано или поздно придет. А то, что его будут вдвоем стеречь и к его финтам готовиться — это было ясно как день. К кому, если не к нему?..

Таким футболом, таким обалденным зрелищем в дебютном матче сборной на больших турнирах грузинские игроки и болельщики могут только гордиться. О чем я и говорил чуть-чуть приунывшим болельщикам на вокзале Дортмунда в ожидании поезда. Они благодарили, соглашались — но то, сколько моментов упустили при 1:2, не давало им покоя...

Но сборная Грузии находится в том статусе, когда впечатление важнее результата. Или, как выражается писатель Александр Нилин, «миф важнее титулов». Яркости и поэтической ярости, темперамента и куража в этой игре с обеих сторон было, что называется, на все деньги. И фигурально, и в моем конкретном случае. Хоть и стоял всю игру, хоть и вынужден был смотреть повторы моментов и в дальнейшем предпочту смотреть футбол в комфортных условиях ложи прессы — ни об одном потраченном евроценте не жалею. Это надо было видеть!

Ничего более зрелищного Евро-2024 пока не дарил, и хочется, чтобы футбол всегда был именно таким. Потому что эта игра создана для того, чтобы дарить людям эмоции, и, по мне, намного лучше, когда не самые классные команды играют так открыто и бесстрашно, чем когда топы вроде Англии или в меньшей степени Франции «возят тачку» и по капле выцеживают минимальные победы.

Эта игра была как тост у персонажа Сергея Довлатова: «Есть люди, которые напоминают пресмыкающихся. Они живут в болотах... И есть люди, которые напоминают горных орлов. Они парят выше солнца, широко расправив крылья...»

Сборные Грузии и Турции были в этот дортмундский вечер теми самыми орлами.

Болельщики сборной Грузии на Евро-2024. Фото Reuters

Предматчевое шествие грузинских болельщиков отменили из-за ливня

А начинались этот день и мое путешествие на матч совсем по-другому. Не так пошло все, что только можно представить. Хорошо, что выехал из Берлина я заблаговременно — в 9:45 утра, при том что игра начиналась в шесть вечера по местному времени. По расписанию в 13:15 должен был прибыть в Дортмунд безо всяких пересадок. Но это только так казалось. Если бы не такой заблаговременный выезд, на игру бы наверняка не успел.

Многие знакомые и незнакомые предупреждали, что в Германии в последние лет 10-15 творится черт-те что и любое прибытие по расписанию — это маленький праздник. В стране, где еще лет двадцать назад и в этом, и во всех других планах царил абсолютный «орднунг», немецкий порядок! После того как во второй день Евро я благополучно и вовремя добрался через всю страну из Мюнхена в Берлин на матч Испания — Хорватия (вот там как раз опасения были — уж больно длинный маршрут, и приехать я должен был менее чем за четыре часа до игры и чемодан еще успеть в гостинице бросить), подумал: преувеличивают. Зря расслабился!

Началось с того, что через час после отбытия скоростной поезд ICE, в котором хватало и грузинских, и турецких болельщиков, на час с лишним встал в чистом поле. Какое-то время в нем даже не работал кондиционер, и хорошо еще солнце не шпарило — иначе пришлось бы совсем тяжко. Когда наконец тронулись — доехали до ближайшего полустанка под названием Штендаль, и весь поезд высадили. Мол, технические неполадки, ждите следующих.

Это время я хотя бы использовал, чтобы поговорить с грузинскими болельщиками. Большинство ехало на матч семьями — с женами, часто и с детьми. Все были чрезвычайно воодушевлены, при этом вели себя культурно, никаких лихих распитий привезенной из дома чачи или еще чего-то крепкого не наблюдалось — так, если только слегка пивка из вагона-ресторана.

Вот архитектор Гия, 45 лет, который десять лет назад переехал из Тбилиси в Берлин, но тем не менее летал в столицу Грузии на решающий матч стыков с греками — и видел, как ЭТО было. И взахлеб рассказывал мне о том, что творилось всю ту ночь. «Весь проспект Руставели, как в «Мимино», «пешком стоял»?» — «Да что там Руставели? Весь Тбилиси на улицы вышел и домой до рассвета не зашел! И не только весь Тбилиси — вся Грузия!»

Вот молодой (но бородатый — это непременная грузинская мода!) Важа, босс турфирмы из Тбилиси, на блестящем английском рассказывает, как он, в свою очередь, не смог достать билеты на матч с Грецией — ажиотаж в Грузии был сумасшедший. А билетами в Германию озаботился заранее и за 800 лари (чуть меньше 300 долларов) купил билет на прямой рейс из Кутаиси в Берлин — кутаисский аэропорт стал хабом для полетов европейских лоукостеров, — а обратно будет добираться «кривым» путем через... Турцию. Страну — соперницу по этому матчу. Кроме того, из Кутаиси за день и в день матча в Германию летят чартеры, забитые до последнего человека. А количество экранов для коллективного просмотра матча в Тбилиси не поддается исчислению — они установлены во всех больших парках, не говоря уже о каждом заведении.

Общаюсь с людьми на перроне, вставляю в речь знакомые грузинские словечки — и они оживляются, когда я, попытавшись даже скопировать интонацию, произношу (пусть и без напитков, которых под рукой не было) тост: «Сакартвелос гаумарджос!» «У тебя хорошо получается!» — говорят. То же я слышал в Тбилиси от грузинской актрисы, подруги знакомого режиссера, когда мы отмечали выход в театре его пьесы...

...Поездов в Штендале дождались довольно скоро, причем двух подряд. Вот тут я принял правильное решение и пошел во второй, где хотя бы были сидячие места: в первый людей набилось как сельдей в бочке. А когда ты отдельно заплатил за место, стоять несколько часов особенно досадно. Но и на нем мы прибыли в Дортмунд гораздо позже заявленного. В какой-то момент объявили: мол, мы плетемся за «поврежденным поездом» (видимо, вроде моего первого в этот день) и ничего не можем сделать, поэтому не обессудьте.

Что делать? Звонить грузинским друзьям и знакомым, пропитываться их чувствами и мыслями. Набираю Нодару Ахалкаци — младшему, сыну главного тренера в истории грузинского футбола, выигравшего Кубок кубков 1981 года и чемпионат СССР. Сын, как и отец, тоже одно время возглавлял федерацию футбола Грузии. «Все зависит не только от нас, но и от соперника. Нам, новичкам, терять нечего, а туркам — есть, и много, — пропитывает он себя и меня оптимизмом. — Если они не выйдут из-под давления прессы, зажмутся или, наоборот, недооценят нас — все может быть!»

Ни недооценки, ни комплексов со стороны турок не будет — это станет понятно, как только начнется игра. Но грузины, пусть и не сразу, смогут выбраться из-под их давления, а главное — отбросить собственные страхи. И две команды подарят нам незабываемое зрелище.

Саба Сазонов. Фото Global Look Press

Поющий и заводящий Сазонов

Но это еще впереди. А в Дортмунд мы опоздали на два с половиной часа. Но и эти чудеса были еще не последними. На вокзале обнаружилось, что заняты все ячейки в камере хранения (возможно, прибудь мы по расписанию, ситуация была бы другой). А по-другому у них никак. «И что делать?» — спрашиваю. Журналисты-то могут проносить в пресс-центр большие сумки, но я шел на игру как болельщик, и мне такой опции не полагалось.

«Ну я не подряжалась обеспечивать всему стадиону ячейки!» — звучало это как «вас много, а я одна» от продавщицы в советском продмаге. Запасной вариант, впрочем, у меня был — отдать сумку аккредитованному на игру коллеге, что и было сделано. Не хотелось его напрягать, заставлять потом выносить мне ее куда-то. Тем более что отправился в поездку по городам Германии на пять дней, и весит сумка немало. Но пришлось.

А дальше, ко всем предыдущим удовольствиям, еще и припустил сильнейший ливень. Он прогнозировался, даже с громами-молниями, из-за чего грузины, к огромному сожалению, отменили красочное шествие от вокзала к стадиону. Надеюсь, в Гамбурге перед игрой с Чехией оно все-таки состоится. Тем более что туда я должен приехать накануне и от пунктуальности Deutsche Bahn, немецкого варианта РЖД, зависеть не буду.

Дождь, к сожалению, смыл значительную часть колорита. На вокзале еще можно было увидеть песни и пляски — на 95 процентов, правда, турецкие. А на подступах к стадиону — уже нет. Все закутались в дождевики и превратились в почти одинаковых и с трудом различимых — тем более что цвета у команд одни и те же, красно-белые.

К счастью, все компенсирует футбол.

На трибунах турки, которых в Германии проживает очень много (да что там далеко ходить, если капитан бундестим Илкай Гюндоган — турок по происхождению), составляли процентов семьдесят пять. Но грузин тоже было слышно очень хорошо. Почему — мне достаточно было убедиться с помощью того, на какой разрыв кричали мои соседи по трибуне. У них была стычка с одной не в меру экзальтированной девушкой-турчанкой, попытавшейся сделать им замечание в жесткой форме, но и она, и ее друзья — слава богу, только в звуковом варианте — получили жесткую ответочку, после чего больше к ним не обращались.

Как многие видели, в начале игры была одна драка среди болельщиков двух команд. Но ничего серьезного — потолкались, нескольких человек вывели за трибуну, отчитали, но вернули на стадион. Так, по крайней мере, говорят мои грузинские источники.

А где-то внизу, как потом начало распространяться видео, бывший защитник московского «Динамо», а сейчас — «Торино» Саба Сазонов (в заявку сборной он не попал) сам что есть сил кричал «Сакартвело!» и дирижировал болельщиками. И в роли заводящего смотрелся чрезвычайно органично.

В основном вокруг нас сидели турки, а на ряд ниже меня — грузинские парень и девушка. После финального свистка она заплакала. А потом парень ее обнял, поцеловал, они встали, растянули флаги и начали скандировать название своей страны. С пудом гордости и каплей боли.

Такие чувства и должен приносить футбол.