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Фанаты разозлили Роналду: шесть человек выбежали на поле матча Евро-2024 с Турцией

Фанаты выбежали во время матча Евро Турция — Португалия ради селфи с Роналду
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду с болельщиками на поле по время матча Евро-2024
Фанаты выбежали на поле матча Евро-2024 ради селфи с Криштиану Роналду.
Фото Reuters
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Партнера Криштиану чуть не сломали, а УЕФА хочет начать расследование.

22 июня сборная Португалии одержала разгромную победу над Турцией (3:0) в матче группы F чемпионата Европы-2024. Нападающий Криштиану Роналду провел всю игру на стадионе в Дортмунде и отметился голевой передачей на 56-й минуте встречи. Несмотря на успех своей команды и результативное действие, настроение у 39-летнего футболиста, кажется, было не самое лучшее. Судя по всему, в этом виноваты болельщики.

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После финального свистка двое фанатов выбежали на поле арены «BVB-Штадион». Преследующий одного из мужчин стюард случайно поскользнулся и сбил с ног форварда Португалии Гонсалу Рамуша. В результате столкновения 23-летний игрок «ПСЖ» покидал поле, немного хромая. В метре от Рамуша располагался Роналду и озадаченно наблюдал за происходящим.

Криштиану обожает болельщиков, но ситуация в матче с Турцией его явно разозлила, хотя изначально все проходило в позитивном ключе. При счете 3:0 в пользу Португалии на 69-й минуте игры на поле выбежал мальчик, чтобы сделать селфи с Роналду. Форвард «Аль-Насра» улыбнулся и обнял ребенка для совместной фотографии.

Спустя 15 минут болельщик постарше попытался сделать то же самое, но получил противоположную реакцию от экс-игрока «Манчестер Юнайтед». Роналду вскинул руки вверх и повернулся спиной к фанату в черной футболке, который пытался его обнять.

В компенсированное время во время углового удара у ворот сборной Португалии еще двое фанатов сделали совместные снимки с легендой мирового футбола. В тот момент Криштиану выглядел раздраженным. На помощь подоспели стюарды.

Стюарды выводят выбежавшего на поле болельщика во время матча Евро-2024 Турция - Португалия
Фото Reuters

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес во время послематчевой пресс-конференции выразил беспокойство в связи с безопасностью его игроков на футбольном поле. 50-летний испанский специалист намекнул на проблемы в работе службы безопасности.

Криштиану Роналду пробрался через кусты, чтобы дать автограф болельщику. Роналду пробирался через кусты ради автографа фанату. Тот превратил роспись в татуировку

«Сегодня нам повезло, что намерения болельщиков были добрыми, — сказал Мартинес. — Мы все любим фанатов, у которых есть свои кумиры. Но важно понимать, что может наступить трудный момент, если намерения будут неправильными. Нам необходимо быть осторожными с этим. Не думаю, что такое должно происходить на футбольном поле».

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва, который забил гол Турции на 21-й минуте встречи, признался, что его раздражают паузы в матче из-за выходок фанатов.

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду с юным болельщиком на поле
Фото Reuters

«Меня это не особо беспокоит, просто это немного раздражает, когда приходится постоянно прерывать матч из-за болельщиков на поле, — сказал Силва после игры с Турцией. — Ситуация с Криштиану? Это цена, которую мы платим за признание в футбольном мире и за то, что с нами такой игрок, как Роналду. Лично у меня отсутствует ощущение опасности в таких моментах».

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Как утверждает Daily Mail, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет расследование по итогам шести случаев появления фанатов на поле в поединке Турции и Португалии, что является серьезным нарушением безопасности.

При этом перед началом матча группы F секьюрити арены «BVB-Штадион» сработали максимально ответственно. Даже слишком. В Сети появилось видео, на котором охранник стадиона не узнал главного тренера сборной Турции и требовал показать аккредитацию. Тогда Винченцо Монтелла эмоционально ткнул бейджем в лицо стюарду.

Следующий матч на Евро-2024 Португалия проведет с Грузией в Гельзенкирхене 26 июня. Сотрудникам стадиона «Арена АуфШальке» придется тщательно поработать, чтобы не повторить ситуации, случившейся в игре с турками.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Турции по футболу
Гонсалу Рамуш
Чемпионат Европы по футболу
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