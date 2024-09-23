В рекомендациях судьям и инспекторам, работающим в новом сезоне на играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, содержится одно важное новшество. Оно касается эпизода из матча Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

Перед стартом нового евросезона судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передал арбитрам и инспекторам, которые будут работать на матчах, проводимых УЕФА, новые рекомендации. Это произошло в сентябре — перед стартом Лиги чемпионов.

Матч Евро-2024

В частности, речь шла о моменте матча Евро-2024 Испания — Германия (2:1).

В нем на 106-й минуте судья Антони Тэйлор принял верное решение, не наказав испанцев 11-метровым ударом, когда в их штрафной площади после удара Джамала Мусиалы произошел контакт мяча с левой рукой Марка Кукурельи.

Тэйлор в первую очередь отреагировал именно на это и решил, что рука испанца находилась в естественном положении. Потому оснований для пенальти не возникло.

Добавим, что тогда команде Германии и так нельзя было рассчитывать на 11-метровый удар. Потому что за считаные секунды до удара Мусиалы в положении «вне игры» оказался Никлас Фюллькруг. Стюарту Аттуэллу, который помогал Тэйлору в роли ВАР, тогда пришлось оценивать несколько эпизодов в ходе атаки немцев.

Реакция Кукурельи и немцев

Кукурелья после случившегося высказался тактично: «Видите ли, я игрок и в это не лезу. Но если судьи сказали, что это не была игра рукой, я тоже говорю, что это не игра рукой. Я понимаю, что это несколько сомнительная ситуация. Но думаю, если бы Германия победила, об этом не говорили бы. Мы тоже могли бы пожаловаться, что судья не удалил Крооса. В конце концов, мы победили, и это главное», — заявил футболист вскоре после матча.

А немцы по-настоящему возненавидели испанского защитника — свист с трибун преследовал его до окончания турнира, на котором Испания победила. Особо отчаявшиеся и разозлившиеся фанаты сборной Германии даже создали петицию, в которой требовали переигровки — ее за несколько дней подписали больше 300 тысяч человек.

Энтони Тейлор не назначил пенальти после спорного эпизода в матче Евро Германия — Испания. Фото Global Look Press

Решение УЕФА

Безусловно, решение Тэйлора вызвало бурные споры. Судейский комитет УЕФА не мог не учесть мнение футбольного сообщества, которое отреагировало настолько неоднозначно.

Сейчас в СМИ разных стран пошли сообщения, что УЕФА признал решение Тэйлора ошибочным. Но, по нашим данным, это не так.

Об ошибке речь не идет. Но изменена трактовка, которая будет использоваться в евросезоне-2024/25. Согласно ей, при ударе по воротам контакт руки и мяча следует наказывать строже — необходимо назначать пенальти, за исключением случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу или прижата к нему.

В случае Кукурельи рука оказалась «не очень близко к телу» (необычная формулировка, но она приведена в рекомендации). Из-за этого площадь тела была увеличена, и в подобном случае теперь пенальти должен быть назначен.

Пример из прошлого — гол Мбаппе

Похожий случай, когда вслед за решением судьи на крупном турнире изменялась трактовка, был совсем недавно.

В конце июля 2022 года Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) после консультаций с Международной федерацией футбола (ФИФА) внес уточнения относительно того, как трактовать офсайдные ситуации и что понимать под умышленной игрой в мяч футболиста обороняющейся команды, отскоком или рикошетом.

Нашим судьям тогда пришлось срочно перестраиваться, потому что уже шел чемпионат России. С 6-го тура офсайдные ситуации, возникающие после умышленной или неумышленной игры в мяч защитника, нужно было оценивать иначе.

Первопричина тех изменений — один из эпизодов финального матча Лиги наций Испания — Франция (1:2). Осенью 2021 года председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти публично поддержал решение английского судьи Антони Тэйлора (ирония судьбы — снова этот английский судья), засчитавшего победный гол Килиана Мбаппе.

Роберто Розетти. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

— Антони Тэйлор принял правильное решение на основании существующих правил игры и официально принятой трактовки, — заявил тогда Розетти. — Футболист (испанский защитник Эрик Гарсия. — Прим. «СЭ») вмешался в игру, чтобы сыграть в мяч, а его соперник (Килиан Мбаппе. — Прим. «СЭ») в игру не вмешивался.

— Однако этот случай показывает нам, что нынешняя трактовка правил противоречит самому духу правил, — добавил Розетти. — Они призваны предотвращать ситуации, когда игрок получает преимущество, находясь в положении «вне игры». УЕФА считает, что есть возможность улучшить формулировку, чтобы привести ее в соответствие с правилом, касающимся офсайда, и духом игры. Я уже связался с коллегами из ФИФА и ИФАБ, мы обсудим возможные решения на предстоящем заседании совета технических экспертов ИФАБ.

Напомним, что на 80-й минуте встречи Испания — Франция Мбаппе забил гол, который был засчитан бригадой арбитров. Это решение вызвало бурные протесты со стороны испанцев. Французский нападающий в момент паса находился за линией офсайда, но положение «вне игры» в итоге зафиксировано не было. Видеоассистенты Стюарт Аттуэлл (снова этот ВАР) и Крис Кавана провели проверку и убедились, что защитник Эрик Гарсия, пытаясь прервать передачу, сыграл в мяч левой ногой. Это не был рикошет. Потому положение «вне игры» у Мбаппе, который не мешал сопернику, определять не стали. В результате Тэйлор получил сообщение от ВАР, что нет ни офсайда, ни оснований для отмены гола.

В похожей ситуации был засчитан гол бельгийца Ромелу Лукаку в ворота сборной России на чемпионате Европы, когда Андрей Семенов, пытаясь перехватить пас, тоже сыграл в мяч, а затем тот оказался у нападающего. Тогда гол в наши ворота правильно засчитали, а уже позднее та ситуация трактовалась бы иначе.

Так и в случае с рукой Кукурельи.