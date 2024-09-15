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Сегодня, 14:15

Это не шутки: Англию могут отстранить от домашнего Евро-2028! Все из-за британского правительства

УЕФА может отстранить Англию от Евро из-за вмешательства властей в футбол
Гоша Чернов
Корреспондент
Футболист сборной Англии Харри Кейн
Харри Кейн.
Фото Global Look Press
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В УЕФА недовольны.

Что случилось

Сборная Англии рискует лишиться участия в домашнем чемпионате Европы, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжит реализацию планов по созданию регулятора мужского футбола. Об этом правительство страны предупредил УЕФА.

Как сообщает The Times, в сентябре генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Теодор Теодоридис направил письмо на имя Лизы Нэнди — министра культуры, СМИ и спорта Великобритании. В нем чиновник УЕФА подчеркнул, что «не должно быть никакого вмешательства правительства в управление футболом».

В письме Теодоридис предостерег королевство от планов по предоставлению регулятору широких полномочий по надзору за клубами пяти ведущих лиг Англии. Он отметил, что независимость игры является «фундаментальным требованием».

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Генсек УЕФА также озвучил пример прямого вмешательства государства в футбольные дела: Теодоридис назвал таковым решения, принятые «в интересах торговой и внешней политики» Великобритании. Предполагается, что регулятор может запретить клубам сотрудничать со спонсорами из конкретных стран, а также проводить там выставочные матчи.

«У нас есть особые правила, которые защищают от этого (вмешательства правительства в организацию футбола. — Прим. «СЭ»). Они нужны для того, чтобы гарантировать автономию спорта и честность спортивных состязаний; высшей санкцией за это будет исключение федерации из УЕФА, а команд — из соревнований».

премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Кир Стармер.
Фото AFP

Как правительство собирается вмешиваться в футбол

Прошлое правительство Великобритании внесло законопроект о новом наблюдательном органе в марте. С помощью него оно хотело обеспечить финансовую устойчивость английских футбольных клубов, а также предотвратить вступление богатых клубов в такие турниры, как Суперлига.

Правительство Стармера, пришедшее к власти летом, взяло на себя обязательства по созданию регулятора в манифесте Лейбористской партии. Ожидается, что проект будет представлен в октябре или ноябре. Министр Лиза Нэнди подчеркивала, что создание регулятора является «главным приоритетом для меня в этой работе» и «личным для меня».

Нэнди пока не отреагировала на письмо УЕФА, однако The Times указывает на то, что «ответ поступит в ближайшее время».

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Где пройдет Евро-2028

Следующий чемпионат Европы состоится в Великобритании и Ирландии. Предварительная дата начала турнира намечена на 9 июня 2028 года, финал — на 9 июля.

По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций, автоматические места на турнире могут получить только две сборные-хозяйки. В соревнованиях под эгидой УЕФА участвуют четыре британские сборные: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Предполагается, что все они, как и Ирландия, примут участие в отборочном турнире Евро-2028. Две лучшие команды из тех, кому не удастся отобраться на домашний чемпионат по спортивному принципу, получат прямые путевки.

Санкции УЕФА могут означать отстранение Англии и от других турниров — в частности, от еврокубков и от Лиги наций.

Евро-2028
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу

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