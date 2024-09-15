Это не шутки: Англию могут отстранить от домашнего Евро-2028! Все из-за британского правительства

В УЕФА недовольны.

Что случилось

Сборная Англии рискует лишиться участия в домашнем чемпионате Европы, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер продолжит реализацию планов по созданию регулятора мужского футбола. Об этом правительство страны предупредил УЕФА.

Как сообщает The Times, в сентябре генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций Теодор Теодоридис направил письмо на имя Лизы Нэнди — министра культуры, СМИ и спорта Великобритании. В нем чиновник УЕФА подчеркнул, что «не должно быть никакого вмешательства правительства в управление футболом».

В письме Теодоридис предостерег королевство от планов по предоставлению регулятору широких полномочий по надзору за клубами пяти ведущих лиг Англии. Он отметил, что независимость игры является «фундаментальным требованием».

Генсек УЕФА также озвучил пример прямого вмешательства государства в футбольные дела: Теодоридис назвал таковым решения, принятые «в интересах торговой и внешней политики» Великобритании. Предполагается, что регулятор может запретить клубам сотрудничать со спонсорами из конкретных стран, а также проводить там выставочные матчи.

«У нас есть особые правила, которые защищают от этого (вмешательства правительства в организацию футбола. — Прим. «СЭ»). Они нужны для того, чтобы гарантировать автономию спорта и честность спортивных состязаний; высшей санкцией за это будет исключение федерации из УЕФА, а команд — из соревнований».

Кир Стармер. Фото AFP

Как правительство собирается вмешиваться в футбол

Прошлое правительство Великобритании внесло законопроект о новом наблюдательном органе в марте. С помощью него оно хотело обеспечить финансовую устойчивость английских футбольных клубов, а также предотвратить вступление богатых клубов в такие турниры, как Суперлига.

Правительство Стармера, пришедшее к власти летом, взяло на себя обязательства по созданию регулятора в манифесте Лейбористской партии. Ожидается, что проект будет представлен в октябре или ноябре. Министр Лиза Нэнди подчеркивала, что создание регулятора является «главным приоритетом для меня в этой работе» и «личным для меня».

Нэнди пока не отреагировала на письмо УЕФА, однако The Times указывает на то, что «ответ поступит в ближайшее время».

Где пройдет Евро-2028

Следующий чемпионат Европы состоится в Великобритании и Ирландии. Предварительная дата начала турнира намечена на 9 июня 2028 года, финал — на 9 июля.

По правилам Союза европейских футбольных ассоциаций, автоматические места на турнире могут получить только две сборные-хозяйки. В соревнованиях под эгидой УЕФА участвуют четыре британские сборные: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия. Предполагается, что все они, как и Ирландия, примут участие в отборочном турнире Евро-2028. Две лучшие команды из тех, кому не удастся отобраться на домашний чемпионат по спортивному принципу, получат прямые путевки.

Санкции УЕФА могут означать отстранение Англии и от других турниров — в частности, от еврокубков и от Лиги наций.