УЕФА открыл дисциплинарное дело против Албанской федерации футбола.

Сборная Албании ярко стартовала на Евро-2024. В дебютной игре группового этапа против Италии полузащитник Недим Байрами забил самый быстрый гол в истории турнира, отличившись уже на 23-й секунде. По итогу действующий чемпион Европы оформил камбэк (2:1), но красно-черные еще несколько раз серьезно угрожали воротам соперника и имели шансы на ничью до самого финального свистка.

Не менее ярко во время игры с итальянцами проявили себя болельщики сборной Албании. Фанаты «орлов» швыряли на поле различные предметы и использовали пиротехнику. А в конце второго тайма матч приостановили из-за того, что один из них выбежал на газон «Сигнал Идуна Парк».

За неподобающее поведение болельщиков албанцам грозят санкции от УЕФА. В воскресном пресс-релизе организации было сказано о начале дисциплинарного разбирательства против Албанской федерации футбола. Причины: бросание предметов, пиротехника и вторжение на поле.

Также орган обвинил фанатов сборной Албании в «передаче провокационного сообщения, непригодного для спортивного мероприятия». Здесь, вероятно, речь идет о флагах «Армии освобождения Косова», которые албанские фанаты вывесили во время матча с Италией.

Фото Global Look Press

Это албанская повстанческая организация, боровшаяся за независимость Косова во время Югославской войны. Ее обвиняли в торговле человеческими органами, а также изгнании коренного сербского населения с территорий Косова и Метохии. Помимо того, группировка ответственна за неоднократные террористические акты на этих землях.

В субботу албанские фанаты тоже были замешаны в беспорядках. Около 100 человек напали на итальянских болельщиков в ресторане быстрого питания в центре Дортмунда. Полиция быстро успокоила обстановку, а при обыске обнаружила у «орлов» оружие.

«Насилие возникло из ниоткуда. Албанские и итальянские фанаты пели весь день без каких-либо проблем, но потом все внезапно началось. Спецназ прибыл очень быстро и вскоре задержал бандитов», — поделился очевидец для Mail Online.

Уже на следующий день после игры с Италией албанские фанаты вновь отличились за пределами стадиона. На этот раз они поучаствовали в замесе с сербами. Правда, информация разнится — часть источников утверждает, что на сидевших в заведении сербов напали англичане, другие называют албанцев.

«Где-то 30 албанцев, все в черных капюшонах, напали на паб, где собрались болельщики сборной Сербии, — рассказал специально для «СЭ» известный болельщик Николай Сурин. — Думаю, что это все было подготовлено. Знали, что это сербский бар, собрали 30 человек и «прыгнули». Получили отпор. Приехала полиция, очень быстро все окружила. У всех смотрели костяшки пальцев — у кого были сбиты, оставили дальше разговаривать».