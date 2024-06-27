Тедеско в гневе. Досталось всем: украинским болельщикам, организаторам, оператору и даже светофорам

Сегодня, 22:30
В среду, 26 июня, в матче последнего тура группового этапа Евро-2024 сборные Бельгии и Украины сыграли вничью 0:0. Этот результат в полной мере не устроил никого: желто-синие заняли последнее место и вылетели с турнира, а бельгийцы финишировали вторыми в группе и попали в 1/8 финала на одного из фаворитов — сборную Франции. «Красные дьяволы» мало создали голевых моментов, а их главный тренер Доменико Тедеско на пресс-конференции придумал причудливое оправдание инертной игре команды.
Тедеско был разочарован тем, как долго автобус со сборной Бельгии добирался на «Штутгарт Арену». После матча бывший тренер «Спартака» раскритиковал организацию чемпионата Европы:
— Мы ехали из отеля в сопровождении полиции целый час, — подчеркнул Тедеско. — Дорога была совершенно свободна, но нашу скорость замедлили до 20-25 километров в час. На всех светофорах горел красный свет. Из-за этого у меня было всего две минуты, чтобы озвучить установку, и нам пришлось сократить разминку. Это невероятно, невероятно!
Критикой организации речь Тедеско не ограничилась. Он также указал на другие факторы, которые, по его мнению, подорвали игру команды:
— Здесь можно все! Все разрешено! Нас могут задержать на целый час, в наши глаза светили лазерными указками (украинские болельщики пытались ослепить Де Брейне, Лукаку и других футболистов сборной Бельгии. — Прим. «СЭ»). Было много подобных вещей, но мы все равно прошли дальше, поэтому я горжусь игроками.
Кроме того, сразу после финального свистка немец вступил в конфронтацию с оператором. После матча капитан сборной Бельгии Кевин Де Брейне собрал команду в кругу, чтобы произнести речь, и в этот момент к игрокам подошел телевизионщик, снимавший все происходящее. Тедеско это не понравилось: он увидел камеру, указал на нее, жестами несколько раз велел оператору уйти и что-то ему сказал. Только когда оператор отступил, тренер успокоился.
Фанаты сборной Бельгии были недовольны игрой команды и ничейным результатом. Судя по соцсетям, болельщикам особенно не понравилось, что на последних минутах их сборная не стремилась забить и подчеркнуто оберегала ничью. Футболисты после игры сперва хотели подойти к болельщикам, но, услышав свист, Де Брейне развернулся, и за ним последовали остальные игроки команды. Тедеско прокомментировал это поведение бельгийцев так:
— У меня нет никакого послания для фанатов, кроме того, что они нам нужны.
Следующий матч сборная Бельгии проведет в плей-офф — ее соперником по 1/8 финала станет Франция. Матч в Дюссельдорфе назначен на понедельник, 1 июля.