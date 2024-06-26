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Украинцы — главные неудачники Евро: с 4 очками финишировали последними. Бельгия нарвалась на Францию

Украина и Бельгия сыграли вничью на Евро-2024
Гоша Чернов
Корреспондент
Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press
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Команда Сергея Реброва закончила выступление в Германии.
Чемпионат Европы. Группа E
26 июн, 19:00. MHPArena (Штутгарт)
Украина
0:0
Бельгия

Группа Е гарантированно должна была подарить нам эмоциональную развязку. Разве могло произойти иначе, когда перед заключительном туром у всех соперников равное число очков? Квартет со Словакией, Румынией, Бельгией и Украиной изначально выглядел непредсказуемым, но подобного расклада сил вряд ли кто-то ожидал.

Команда Сергея Реброва перед последним игровым днем выглядела аутсайдером на фоне оппонентов, так как у украинцев была худшая разница мячей и самый свирепый соперник. Поэтому, например, перед туром много говорилось о том, что Словакию и Румынию для выхода в плей-офф устроит ничья, — и это была чистейшая правда. Отсюда вывод: Украину устраивала только победа над Бельгией.

Милан Шкриньяр, Ромелу Лукаку, Раду Дрэгушин. Румыния, Бельгия и Словакия вышли в плей-офф, Украина вылетела. Онлайн-трансляция матчей Евро-2024

Но как обыграть мотивированную команду звезд, когда у тебя в первых двух турах хватало оборонительных ошибок? Правильно, поменять тактику и перетряхнуть состав! Ребров переключился с 4-3-3 на 5-3-2, да еще и неожиданно вышел на матч без Зинченко и Мудрика (полузащитник «Челси» даже не попал в заявку). Центральный защитник Сваток, например, до этого вообще не играл на Евро, так что штаб желто-синих сильно рисковал, но явно хотел сдержать Лукаку.

Могучий форвард сборной Бельгии — одна из центральных фигур чемпионата. В двух стартовых турах он трижды забил, но все голы были отменены. Нет сомнений, что Лукаку сильно расстраивало такое отношение к нему со стороны ВАР и фортуны, поэтому он нацеливался на гол в Штутгарте. На это указал старт игры: уже на 7-й минуте Лукаку мог отличиться, однако Трубин переиграл нападающего в ближнем бою.

Ромелу Лукаку.
Фото Global Look Press

Украина предсказуемо отдала мяч и старалась колоть бельгийцев контратаками. Ребров предоставил непривычно высокую роль выздоровевшему Миколенко — защитник «Эвертона» при атаках часто убегал к нападающим, и это частично работало: команда Доменико Тедеско не всегда понимала, что делать, и допускала свободные зоны. Например, на 20-й минуте Яремчук из-за штрафной пробил в створ — Кастелс не дрогнул.

Бельгийцы вряд ли ожидали, что соперники будут действовать так узко, но перестроили игру: Троссар и Доку занимали очень широкие позиции, пытаясь растягивать чужую оборону, и заметно выросло количество подач, которые, впрочем, Лукаку плохо ловил.

Украинцы прибегли к еще одной хитрости: Де Брейне перед навесами со стандартных положений регулярно ослепляли с трибун лазерными указками, на что он жаловался и арбитру. Но на креативность полузащитника «Манчестер Сити» это не влияло: на 33-й минуте он со штрафного хитро пробил в ближний угол — чуть мимо штанги.

Ромелу Лукаку и Кевин де Брейне.
Фото Reuters

Украина в первом тайме превзошла именитого соперника по ударам — неплохо прикладывался к мячу Судаков, а в другом эпизоде Яремчук опасно простреливал на Довбика, но лучший бомбардир ла лиги не успел к мячу.

В перерыве до футболистов наверняка добралась информация о том, что Словакия с Румынией играют вничью. И это должно было растрясти обе команды: Бельгия при таком раскладе рисковала финишировать второй и попасть на Францию, а Украина — вообще вылететь.

Очевидно, что такой сценарий никого не устраивал, но почему-то соперники не спешили раскрываться, а продолжали осторожничать. Только на 73-й минуте вспыхнул голевой момент — вышедший на замену Феррейра-Карраско опасно пробил.

Осмотрительность Бельгии можно было оправдать хотя бы тем, что она при таком раскладе точно выходила в плей-офф. А вот Украина ждала непонятно чего. Только в финальные 15 минут она активизировалась и реально стала напоминать коллектив, которому необходимо побеждать. Пару моментов создал Довбик, отлично вышел на замену Малиновский, который чуть не забил прямым ударом с углового, а в добавленное время прорыв Судакова не увенчался ничем.

Бельгийцы в концовке смирились со вторым местом и стали откровенно убивать время у углового флажка, а украинцы не могли ничего с этим сделать. Матч так и завершился ничьей. Все команды в этой группе набрали по четыре очка, но желто-синие из-за худшей разницы мячей заняли последнее место и сошли с дистанции. А Бельгия все-таки нарвалась на Францию.

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