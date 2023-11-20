Как Италия сыграет в решающем матче отбора с Украиной. Спаллетти осталось чуть-чуть до попадания на Евро

В Германии «Скуадру адзурру» поддержат как надо.

2 декабря в Гамбурге пройдет жеребьевка Евро-2024, которая разобьет соперников на шесть групп по четыре команды в каждой. Именно в этом городе 30 июня 2006 года «Скуадра адзурра» на моих глазах обыграла со счетом 3:0 сборную Украины в четвертьфинале победного для себя первенства мира. Чтобы уже сегодня попасть на Евро-2024, Италии достаточно не проиграть украинцам в другом немецком городе — Леверкузене.

В случае же поражения «Скуадре адзурре» предстоит прорываться на европейское первенство в Германии через стыковые матчи. 21 марта 2024 года команде Лучано Спаллетти придется тогда сыграть дома с Эстонией, а 26 марта провести поединок (хозяин поля будет определен жребием) против победителя пары Польша — Уэльс.

Ничья против сборной Украины выводит Италию на Евро-2024, однако с немалой долей вероятности отправляет ее в четвертую корзину при жеребьевке. Та же унылая корзина точно ждет итальянцев в случае, если они попадут на первенство Европы через стыковые матчи. А вот победа в сегодняшнем матче гарантирует действующимчемпионам Европы место в третьей корзине.

Лучано Спаллетти и Жоржиньо. Фото Reuters

2 декабря в процедуре жеребьевки примут участие 21 конкретная страна и три шара со знаком Х внутри. Эти три икса и есть те команды, которые попадут на Евро-2024 в четвертую корзину через мартовские стыки. Матч против сборной Украины станет для Италии десятым в истории. В предыдущих девяти «Скуадра адзурра» дважды сыграла вничью и одержала семь побед, включая ту самую в Гамбурге и совсем недавнюю на «Сан-Сиро» уже при Спаллетти.

На предматчевой пресс-конференции Лучано Спаллетти публично признал, что внесет в Леверкузене четыре-пять изменений по сравнению со стартовым составом, который играл в Риме против Северной Македонии. Наши коллеги из La Gazzetta dello Sport прогнозируют расстановку 4-3-3 со следующими исполнителями (справа налево): Доннарумма — Ди Лоренцо, Манчини, Ачерби, Димарко — Барелла, Жоржинью, Фраттези — Политано, Скамакка, Кьеза. Ди Лоренцо, Манчини, Фраттези (автор дубля в ворота Украины на «Сан-Сиро»), Политано и Скамакка вытесняют, по этой версии, Дармиана, Гатти, Бонавентуру, Берарди (он вообще не попал сегодня в заявку) и Распадори.

Встреча состоится на домашнем стадионе леверкузенского «Байера», который лидирует в бундеслиге. По уверениям моих итальянских коллег, находящихся на месте событий, поединок обещает собрать полные трибуны, то есть около 30 тысяч зрителей. Формально хозяйкой встречи является сборная Украины, а квота итальянских болельщиков составляет всего две тысячи мест. Но ведь на территории Германии проживает более 800 тысяч жителей с итальянскими корнями, так что болельщиков у сборной Италии на стадионе точно будет больше двух тысяч. На примере ЧМ-2006 хорошо помню, как яростно и громко болели за «Скуадру адзурру» местные итальянцы, так что и на этот раз шумовая поддержка ей обеспечена.

Ну и напоследок остается добавить, что Лучано Спаллетти уже ждут на Евро-2024 сразу четыре тренера-соотечественника. Это 49-летний Винченцо Монтелла во главе сборной Турции, 59-летний Марко Росси со своей Венгрией, 55-летний мало кому известный Франческо Кальцона со Словакией (этот тренер был одним из ассистентов Спаллетти в его первом неаполитанском сезоне) и хорошо нам знакомый 39-летний Доменико Тедеско с Бельгией.

Доменико Тедеско и Янник Карраско. Фото Reuters

Если 64-летний Лучано попадет на Евро-2024, то вполне может и сыграть против кого-то из своих соотечественников, благо Бельгия находится в первой корзине, а Турция с Венгрией — во второй. Впрочем, и Словакия из своей третьей корзины тоже еще может стать соперником Спаллетти, коли его «Скуадра адзурра» улетит в четвертую. Сам Лучано не очень хочет там оказаться, поэтому настраивает сегодня своих подопечных на победу.

Как оно в итоге получится, мы узнаем только после финального свистка испанца Хиля Мансано, которому доверено работать на матче Украина — Италия. Он однажды уже судил поединок с участием сборной Италии. Это было 23 сентября 2002 года в Милане, и тогда итальянцы под руководством Роберто Манчини победили Англию со счетом 1:0 в матче Лиге наций. А гол забил один из любимцев Спаллетти Распадори.