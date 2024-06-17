Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:45

Украинцы скандировали бандеровские лозунги. А потом крупно проиграли Румынии

Украинцы скандировали бандеровские лозунги
Третий мяч влетает в ворота сборной Украины.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Что происходило в Мюнхене.
Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 16:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
3:0
Украина

В понедельник, 17 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года сборная Украины встречалась со сборной Румынии. До игры болельщики желто-синих собрались в Мюнхене, где и проходил матч, и устроили шествие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Страна».

На видео видно, как несколько десятков поклонников сборной Украины несут флаг своей страны с написанными на нем словами на английском языке: «Свободу Украине» и «Свободу Европе». В то же время украинцы во время марша скандируют бандеровские лозунги.

На самом матче болельщики желто-синих не отступили от активной поддержки. Один из фанатов принес на стадион в Мюнхене барабан, на который были нанесены портрет украинского писателя Тараса Шевченко в современной военной форме и цитата из его поэмы «Кавказ».

Футболисты сборной Румынии радуются голу в&nbsp;ворота Украины. Румыния разбила Украину. Ошибки Лунина привели к разгрому — 0:3

Добавим, что перед матчем в Германии запретили проносить на трибуны и в фан-зоны флаги России. УЕФА в ответ на запрос РИА «Новости» объяснил это так:

«Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности».

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии — 0:3. Забитыми мячами в этом матче отметились Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.

Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
Читайте также
Украинцы скандировали бандеровские лозунги
Сын Вучича был замечен в драке с английскими фанатами на Евро-2024
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Сын президента Сербии в центре драки, стрельба и беспорядки. Евро-2024 погружается в фанатские войны
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Австрия — Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Лоботка признан лучшим игроком матча Бельгия — Словакия
Австрия — Франция: Мбаппе и Гризманн сыграют с первых минут
Бельгия — Словакия: гол Лукаку отменен правильно — САОТ и ВАР увидели руку Опенды
Тедеско потерпел первое поражение со сборной Бельгии
Румыния одержала вторую победу в истории Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Большое спасибо Лунину, мы унизили Украину!» Экс-защитник «Зенита» Кирицэ — о победе Румынии