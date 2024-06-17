Украинцы скандировали бандеровские лозунги. А потом крупно проиграли Румынии

Что происходило в Мюнхене.

В понедельник, 17 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года сборная Украины встречалась со сборной Румынии. До игры болельщики желто-синих собрались в Мюнхене, где и проходил матч, и устроили шествие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Страна».

На видео видно, как несколько десятков поклонников сборной Украины несут флаг своей страны с написанными на нем словами на английском языке: «Свободу Украине» и «Свободу Европе». В то же время украинцы во время марша скандируют бандеровские лозунги.

На самом матче болельщики желто-синих не отступили от активной поддержки. Один из фанатов принес на стадион в Мюнхене барабан, на который были нанесены портрет украинского писателя Тараса Шевченко в современной военной форме и цитата из его поэмы «Кавказ».

Добавим, что перед матчем в Германии запретили проносить на трибуны и в фан-зоны флаги России. УЕФА в ответ на запрос РИА «Новости» объяснил это так:

«Обратите внимание, что российские флаги не будут разрешены на матчах сборной Украины. Как правило, допускаются все флаги, за исключением тех случаев, когда они считаются провокационными и/или дискриминационными и/или могут представлять угрозу безопасности».

Сборная Украины разгромно проиграла Румынии — 0:3. Забитыми мячами в этом матче отметились Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.