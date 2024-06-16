Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:15

«У нас забрали Россию»: в англоязычных соцсетях ностальгируют по сборной с Аршавиным

Англоязычные фанаты вспомнили игру сборной России на Евро-2008 и ЧМ-2018
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Андрей Аршавин после голевой передачи на Дмитрия Торбинского в дополнительное время матча 1/4 финала Евро-2008 Нидерланды — Россия (1:3 д.в.).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен
И называют ее элитной.

В соцсетях завирусилось видео с лучшими моментами игры нападающего Андрея Аршавина во встрече четвертьфинала чемпионата Европы-2008 Россия — Нидерланды (3:1 д.в.). Тогда победу в дополнительное время команде главного тренера Гуса Хиддинка принес гол полузащитника Дмитрия Торбинского. Публикацию с хайлайтами матча Евро-2008 сделал англоязычный пользователь v3leedsinfidel.

«У нас забрали Россию. Элитная команда для турниров», — подписал видео он.

Его пост в соцсетях набирает популярность. Сейчас количество просмотров видео составляет больше трех миллионов, а лайков — более 22 тысяч.

Сергей Семак, Роман Павлюченко и&nbsp;Константин Зырянов празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Нидерландов. День как чудо. 15 лет феерической победе России над Нидерландами на Евро-2008. Колонка Казакова

Другие пользователи соцсети стали делиться воспоминаниями и впечатлениями от игры сборной России на Евро-2008. Тогда наша национальная команда дошла до 1/2 финала, где потерпела поражение от Испании (0:3).

«На каждом турнире у них сзади играла пятерка из ЦСКА, а в нападении был выдающийся игрок, как, например, Аршавин, Дзагоев или Кокорин», — оставил комментарий пользователь hadouken.

«На Евро-2008 Россия выступала иначе: Акинфеев, Аршавин, Павлюченко и Жирков — все были на высоте», — отреагировал eigenjar3d.

«Кошмар каждого нападающего», — написал owenthfc, прикрепив расстановку с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и экс-защитниками московского клуба Сергеем Игнашевичем, братьями Василием и Алексеем Березуцкими.

Пользователи также вспомнили успехи российской команды на домашнем чемпионате мира-2018. В 1/8 финала команда Станислава Черчесова прошла в серии 11-метровых Испанию (1:1, пенальти — 4:2) и в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, пенальти — 3:4).

«Пиковое настроение, когда Россия победила Испанию нокаутом, а Акинфеев отбил пенальти», — написал пользователь ReallyTired.

Игорь Акинфеев принимает поздравления от&nbsp;партнеров по&nbsp;сборной России после победы над Испанией. «Улетели в космос за Саламычем! Игорь похож на Льва Иваныча». 5 лет легендарной победе России над Испанией

«Этот гол Дениса Черышева в ворота Хорватии», — отреагировал jksalahszn.

«Какой игрок Дзагоев», — оставил комментарий KhabTsumadinsky.

«Головин — прорыв 2018 года», — написал Joey2Trappy.

«У Дзюбы было мощнейшее празднование на ЧМ-2018», — вспомнил themountainboi.

Сборная России пропускает Евро-2024 в связи с решением УЕФА об отстранении от участия в международных соревнованиях под эгидой организации. Хочется верить, что в скором времени команда вновь напомнит о себе с положительной стороны на будущих крупных соревнованиях.

Евро-2024
Сборная России по футболу
Чемпионат Европы по футболу
20
Читайте также
Критика Роналдиньо в адрес сборной Бразилии оказалась частью рекламной кампании
Англоязычные фанаты вспомнили игру сборной России на Евро-2008 и ЧМ-2018
Взятые в заложники сотрудники ростовского СИЗО освобождены. Главное
«Это уже было в истории человечества: черепа мерили, мочки ушей». МОК не дал сильнейшим борцам России допуск на Олимпиаду-2024
Корреспондент Никита Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром
Следователи провели обыски после случаев отравления людей в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Польша — Нидерланды: Вегхорст забил после выхода на замену. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Словения — Дания: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Саутгейт — о Евро-2024: «Волнуюсь так же, как перед чемпионатом России»
Колосков — о стрельбе на Евро-2024: «Инцидент по-пьяни случился»
Колосков: «Приятно, что по сборной России скучают. Но для нас это ничего не значит»
Польша — Нидерланды: Гакпо сравнял счет в матче Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мбаппе и Месси снова поспорили из-за сборных: Килиан считает Евро сложнее, Лео не сдержался в ответ