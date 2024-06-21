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Черчесов звал его в сборную России, а теперь он переходит в «Боруссию» и может выиграть Евро. Кто такой Вальдемар Антон

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон переходит в дортмундскую «Боруссию»
Гоша Чернов
Корреспондент
Вальдемар Антон.
Фото Global Look Press
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Заменит Хуммельса в Дортмунде.

Сборная Германии пока успешно играет на домашнем чемпионате Европы: в двух стартовых турах группового этапа немцы победили Шотландию и Венгрию с общим счетом 7:1 и уже обеспечили себе участие в плей-офф. Вполне вероятно, что в финальном матче группы со Швейцарией главный тренер бундестим Юлиан Нагельсманн устроит ротацию и выпустит на поле 27-летнего уроженца Узбекистана Вальдемара Антона.

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Этот защитник «Штутгарта» тесно связан с Россией. Антон родился в городе Алмалык Ташкентской области, а его родственники, как признавался сам игрок, живут в Екатеринбурге (по материнской линии) и Новоуральске (по отцовской). В 2018 году Вальдемар признавался: «Мечтаю купить своим бабушкам и дедушкам квартиру в Екатеринбурге, чтобы они наконец съехались вместе. Так будет удобнее их навещать — я уже несколько раз был на Урале».

Фото AFP

У Антона интересная судьба. При рождении он получил имя Владимир, но в 1998 году его семья перебралась в Германию, и имя изменилось. «После переезда в Германию родителям посоветовали записать меня как Вальдемара, — признавался футболист. — Вроде как это звучит более по-немецки. В противном случае над ребенком могут издеваться. Родители согласились. Родные и близкие зовут меня Вовой, а немецкие друзья — Вальди».

Антон — воспитанник «Ганновера». Там же он начал взрослую карьеру и добился первых успехов на клубном уровне. Но международная карьера Вальдемара складывалась так себе. Хотя у него есть целый трофей: в 2017 году защитник стал чемпионом Европы (U21) в составе молодежной сборной Германии, пусть и не сыграл на том турнире ни минуты.

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В 2016 году Антона звали в сборную Узбекистана, но он отказался, а в 2018-м, накануне чемпионата мира, Вальдемар высказал желание получить российское гражданство. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов тогда признался, что говорил с футболистом, но из-за отсутствия у него паспорта РФ тема вызова в сборную заглохла. К тому же, как выяснилось при детальном исследовании вопроса, Антон не имел права выступать за сборную России, так как был заигран за немецкую молодежку.

Тем не менее Антон не скрывал, что поддерживает нашу страну, и в день открытия ЧМ-2018 опубликовал в своих соцсетях собственное фото с флагом России и подписью: «Не забывай свои корни».

Вальдемар Антон с российским флагом.
Фото Соцсети

Слухи связывали Антона с переходом в «Локомотив», «Спартак», «Зенит», но в 2020 году он сменил «Ганновер» на «Штутгарт», в составе которого в минувшем сезоне занял второе место в бундеслиге. Антон — капитан и одна из причин отличной игры «Штутгарта». Неудивительно, что весной Нагельсманн вызвал Вальдемара в сборную Германии, за которую он дебютировал в марте, а сейчас защитник находится в ее заявке на Евро. Он пока не выходил на поле, но, возможно, сделает это в заключительном туре группового этапа.

В пятницу стало известно о том, что Антон меняет клуб: инсайдер Фабрицио Романо сообщил о скором переходе защитника из «Штутгарта» в дортмундскую «Боруссию» за 22 миллиона евро. В составе черно-желтых Антон должен заменить Матса Хуммельса, который покинул команду этим летом.

Вальдемар Антон
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Штутгарт
Чемпионат Европы по футболу
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