Смертельный диагноз и предательство отца. Ван Дейк прошел через кошмар, чтобы стать одним из лучших в мире

Его хладнокровия очень не хватало Нидерландам на предыдущем Евро.

Сборная Нидерландов 20 лет не проходила на Евро дальше первой стадии плей-офф. В 2004-м голландцы увезли из Португалии бронзу, проиграв хозяевам в полуфинале. Дальше — только разочарования. Сначала проиграли России в матче, который каждый из вас никогда не забудет, потом не вышли из группы смерти, проиграв все три матча — Германии, Португалии и Дании, на чемпионат Европы-2016 даже не отобрались, а на предыдущем турнире неожиданно уступили Чехии в 1/8 финала.

Вероятно, три года назад команде Де Бура не хватило спокойствия и уверенности. За эти компоненты в сборной обычно отвечает Вирджил ван Дейк, но его на том Евро не было из-за разрыва крестообразной связки. Текущий чемпионат вообще для защитника дебютный, раньше он только на один ЧМ съездил, а на континентальные разборки — ни разу.

Ван Дейка без сомнений можно называть одним из лучших нидерландских футболистов XXI века. Никто из его соотечественников не подбирался к «Золотому мячу» — ни Снейдер, ни Роббен, ни один из десятка других великолепных «ванов». А Вирджил натурально замахнулся на награду в 2019 году, когда стал вторым, проиграв Месси всего семь баллов. Это крохи!

Когда центральный защитник оказывается в топ-2 игроков планеты, не остается никаких вопросов о его уровне. За весь сезон-2018/19 ван Дейка ни разу не обвели один в один. Он 65 матчей подряд не пропускал мимо себя буквально никого! Идеальный выбор позиции, цепкость и высочайшая степень техники в итоге дают нам оборонительного монстра.

Зная путь Вирджила к успеху, начинаешь еще сильнее восхищаться результатом. Голландец неспроста пишет на футболке над номером именно имя. Фамилия ван Дейк досталась футболисту от отца, который бросил жену с тремя детьми, когда будущему капитану сборной было 12 лет. Игрок до сих пор не простил уход, о чем публично рассказывал дядя защитника.

Матери было тяжело тащить на себе Вирджила и его младших брата и сестру: Джордана и Дженнифер. Старшему приходилось помогать — в 16 лет ван Дейк подрабатывал посудомойщиком в заведении Oncle Jean в Бреде. Футбольное будущее расплывалось в сомнениях окружающих. Тренеры не видели в футболисте потенциала — он играл на позиции крайнего защитника, но был медленным и низким.

Вирджил ван Дейк. Фото Global Look Press

Разгребая за посетителями грязные тарелки, подросток зарабатывал 4 евро в час, а в месяц с чаевыми выходило около 350 евро. Тяжелая помощь семье, постоянные тренировки, недоверие тренера — Вирджил прошел через все это и дорвался до взрослого футбола. Дебютировал в 19 лет в «Гронингене», а уже через два года оказался в «Селтике», где в первый же сезон был признан лучшим игроком команды и впоследствии стал двукратным чемпионом Шотландии.

Правда, еще на родине ван Дейк получил от жизни новое испытание. В марте 2012 года игрок почувствовал себя нехорошо — недомогание сопровождалось небольшой болью в животе. Врачи «Гронингена» не заподозрили чего-то экстремально серьезного и диагностировали футболисту грипп с кишечной коликой. В местной поликлинике ему выдали справку и тоже не увидели масштабных проблем.

Но Вирджилу становилось хуже — появилась температура, а боль в животе усилилась и стала почти нестерпимой. Тогда за дело взялась мать, которая отвезла сына в еще одну больницу. Диагноз: аппендицит, перитонит и почечная инфекция. Ван Дейк действительно мог умереть и прекрасно это понимал: «Я до сих пор помню трубки, торчащие из меня. Мне было страшно. В какой-то момент мне даже принесли на подпись бумаги, чтобы мое имущество досталось маме — на случай если произойдет что-то действительно страшное».

Написать завещание в 20 лет — такое может сломать психику самому устойчивому человеку в мире. Но Вирджил справился.

Через неделю после операции голландец уже думал только о футболе и мечтал поскорее вернуться. Что вообще должно произойти на поле, чтобы ван Дейк потерял эмоциональное равновесие или затрясся, когда за спиной есть настолько мрачный период?

Да, три года назад Нидерландам катастрофически не хватало Вирджила. Теперь он на месте. И именно ван Дейк обязательно станет тем самым ключевым элементом. Вирджил ван Дейк. Капитан Вирджил ван Дейк.