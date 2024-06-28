Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:45

Вратарь сборной Сербии подрался в баре Мюнхена. Есть две версии произошедшего

Вратарь сборной Сербии Милинкович-Савич подрался с фанатом в Мюнхене
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболист сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич.
Фото Christian Hofer, Getty Images
Telegram Дзен
Неприятная история Вани Милинковича-Савича.

Сборная Сербии слабо выступила на Евро-2024: финишировала последней в группе C, где набрала всего два очка — сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). От звездного состава сборной ожидали гораздо большего.

Александар Митрович после матча с&nbsp;Данией. Ни уму ни сердцу. Сербия на Евро-2024 была копией обычного состояния сборной России

Вратарь Ваня Милинкович-Савич не сыграл в Германии ни минуты, но перед последним туром оказался героем неприятной истории. За несколько дней до матча с Данией главный тренер сербов Драган Стойкович дал футболистам выходной. Многие провели время с семьей, голкипер «Торино» же отправился в один из баров Мюнхена.

Ваня выбрал бар, пользующийся популярностью у местных сербов — там нередко даже выступают музыканты из Сербии. Неудивительно, что футболиста без труда узнали. Один из присутствующих сделал замечание выпивающему вратарю. «Что ты здесь делаешь? Тебе следует сидеть на карантине, а ты пьешь!» — приводит слова посетителя сербское медиа Telegraf.

Милинкович-Савич вначале обозвал мужчину, после чего ударил. В потасовку быстро вмешалась охрана бара, которая оттащила футболиста от посетителя. Telegraf связался с владельцем бара: мужчина пожелал остаться анонимным и рассказал другую версию происходящего, которая выглядит мягче.

Футболист сборной Сербии Ваня Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич.
Фото AFP

«Ваня пришёл к нам в кафе, но охрана на входе его не узнала и не хотела пускать, так как он был одет в шорты сборной. Это его разозлило, и произошла драка. Вскоре я вмешался, схватил его за руку и сказал, чтобы он пошел со мной, но он отказался. Все произошло в саду бара. Я не слышал, что они в него бросали и что говорили друг другу. Я рад, что в итоге мы все решили», — привел свою версию мужчина.

О произошедшем косвенно упомянул и главный тренер сербов — по прилете в Белград Стойкович загадочно ответил на вопрос журналиста о том, является ли выступление Сербии на Евро провальным. «Разгром — это когда тебя кто-то обыгрывает со счетом 7:0, когда ты напиваешься в Аугсбурге и Мюнхене, когда ты дерешься на тренировках. Это те моменты, в которых нужно смотреть, что происходит не так», — высказался Стойкович.

На вопрос, совершали ли игроки подобное в Германии, Драган ответил отрицательно. Но, возможно, на провальное выступление сборной Сербии повлияла слабая дисциплина внутри команды.

Самолет компании Air Serbia. Президент Сербии зол: сборная отправилась на Евро на хорватском самолете. Но дело не только в нем

Милинкович-Савич долгое время считался основным вратарем сборной, но незадолго до начала Евро потерял место в стартовом составе. Все три матча в Германии сыграл голкипер «Мальорки» Предраг Райкович. В них он пропустил два мяча.

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
1
0
Читайте также
Александр Мостовой сделал прогнозы на матчи 1/8 финала Евро-2024
Осужденного за изнасилование волейболиста допустили до Олимпиады
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Станкович одержал первую победу, клуб не ставит задачу чемпионства. Что происходит в «Спартаке»
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Романцев — о Саутгейте: «Я никогда не призывал команду играть от обороны, но Гарета можно понять»
Роналду и компания против одной из самых закрытых команд Евро. Португалии придется взломать автобус Словении
Романцев: «Роналду — настоящий мужик! Верю, что он еще порадует нас голами на Евро»
Романцев объяснил, когда начал симпатизировать сборной Нидерландов
Романцев о шансах Грузии в 1/8 финала Евро: «Вряд ли кто-то назовет Испанию явным фаворитом пары»
«Хвича заслужил, чтобы о нем говорили как о звезде европейского уровня!» Романцев — о Евро, Саутгейте и Денисове
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Хвича заслужил, чтобы о нем говорили как о звезде европейского уровня!» Романцев — о Евро, Саутгейте и Денисове