Вратарь сборной Сербии подрался в баре Мюнхена. Есть две версии произошедшего

Неприятная история Вани Милинковича-Савича.

Сборная Сербии слабо выступила на Евро-2024: финишировала последней в группе C, где набрала всего два очка — сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). От звездного состава сборной ожидали гораздо большего.

Вратарь Ваня Милинкович-Савич не сыграл в Германии ни минуты, но перед последним туром оказался героем неприятной истории. За несколько дней до матча с Данией главный тренер сербов Драган Стойкович дал футболистам выходной. Многие провели время с семьей, голкипер «Торино» же отправился в один из баров Мюнхена.

Ваня выбрал бар, пользующийся популярностью у местных сербов — там нередко даже выступают музыканты из Сербии. Неудивительно, что футболиста без труда узнали. Один из присутствующих сделал замечание выпивающему вратарю. «Что ты здесь делаешь? Тебе следует сидеть на карантине, а ты пьешь!» — приводит слова посетителя сербское медиа Telegraf.

Милинкович-Савич вначале обозвал мужчину, после чего ударил. В потасовку быстро вмешалась охрана бара, которая оттащила футболиста от посетителя. Telegraf связался с владельцем бара: мужчина пожелал остаться анонимным и рассказал другую версию происходящего, которая выглядит мягче.

Ваня Милинкович-Савич. Фото AFP

«Ваня пришёл к нам в кафе, но охрана на входе его не узнала и не хотела пускать, так как он был одет в шорты сборной. Это его разозлило, и произошла драка. Вскоре я вмешался, схватил его за руку и сказал, чтобы он пошел со мной, но он отказался. Все произошло в саду бара. Я не слышал, что они в него бросали и что говорили друг другу. Я рад, что в итоге мы все решили», — привел свою версию мужчина.

О произошедшем косвенно упомянул и главный тренер сербов — по прилете в Белград Стойкович загадочно ответил на вопрос журналиста о том, является ли выступление Сербии на Евро провальным. «Разгром — это когда тебя кто-то обыгрывает со счетом 7:0, когда ты напиваешься в Аугсбурге и Мюнхене, когда ты дерешься на тренировках. Это те моменты, в которых нужно смотреть, что происходит не так», — высказался Стойкович.

На вопрос, совершали ли игроки подобное в Германии, Драган ответил отрицательно. Но, возможно, на провальное выступление сборной Сербии повлияла слабая дисциплина внутри команды.

Милинкович-Савич долгое время считался основным вратарем сборной, но незадолго до начала Евро потерял место в стартовом составе. Все три матча в Германии сыграл голкипер «Мальорки» Предраг Райкович. В них он пропустил два мяча.