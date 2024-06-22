Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:00

Великолепный Канте, вылет Польши и камбэк Украины. Главные события 21 июня на Евро

Сборная Польши первой вылетела с Евро-2024
Даниил Матвеев
корреспондент отдела футбола
Нидерланды — Франция (0:0). Нголо Канте и Хави Симонс.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Коротко о главном.

Словакия — Украина: обе сборные остаются в игре

Чемпионат Европы. Группа E
21 июн, 16:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Словакия
1:2
Украина

Украинцы подходили к матчу с нулем очков в таблице и ужасным послевкусием после матча с Румынией. Интересно было посмотреть на работу Реброва над ошибками — Украина не могла себе позволить снова уйти с поля без положительного результата, иначе, скорее всего, вылетала бы из турнира.

Главное изменение тренера — вместо Лунина в воротах появился Трубин. Этот ход напрашивался — вратарь «Реала» первый матч провалил (хотя большие вопросы были и к обороне). Трубин выглядел лучше — больше выручал и просто смотрелся увереннее.

Украина одержала волевую победу над Словакией (2:1) в&nbsp;матче Евро-2024. Украина ушла от второго провала. Перевернула матч со словаками и вырвала победу

Поначалу показалось, что игра пойдет по старому сценарию — второй мяч на Евро забил Иван Шранц и вывел словаков вперед. Этот гол взбодрил украинцев — у ворот Дубравки начали возникать моменты. Особенно запомнился неудачный прорыв Ярмоленко в штрафную и удар в штангу. Под самый конец тайма неправильное решение принял Мудрик — оказавшись один на один с вратарем, отдал пас в центр. Голкипер выручил.

Во втором тайме словаки прижались к своим воротам. И это тут же привело к проблемам — Шапаренко сравнял счет почти сразу после перерыва, замкнув передачу с фланга без какого-либо сопротивления. После этого игра немного успокоилась, пока вышедший на замену Яремчук не принял мяч в опасной зоне и не покатил мимо вратаря. Оборона словаков полностью провалилась — Романа не сдержали сразу два защитника и оставили своего вратаря совсем одного. А голевой пас на свой счет записал все тот же Шапаренко.

Украина получает первые три очка на турнире и делает мощную заявку на выход из группы. Бельгийцам стоит приготовиться — украинцы умеют генерировать моменты, если действуют слаженно. А вот словакам можно только посочувствовать — команда не смогла развить результат первого тура и потеряла одного из ведущих игроков Давида Ханцко — защитник покинул поле во втором тайме из-за травмы.

Роберт Левандовски.
Фото Reuters

Польша Австрия: неудачное возвращение Левандовски

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 19:00. Olympiastadion (Берлин)
Польша
1:3
Австрия

Левандовски — главный неудачник Евро-2024. Пока его не было на поле (тренер не рискнул выпускать его после травмы с первых минут), счет был ничейным, а поляки еще пытались что-то создавать. Роберт должен был взять на себя игру и добыть первые три очка, но получилось все наоборот: Австрия забила дважды и забрала победу.

Ральф Рангник. Рангник построил мощную Австрию и приблизился к плей-офф! Польша практически обречена

Польша — самая грустная сборная этого Евро. Хотя первый тайм с австрийцами команда точно может записать себе в актив — не повезло пропустить в самом начале. Но руки никто не опустил: Пентек сравнял к 30-й минуте, а Польша создавала шансы и моментами смотрелась сильно лучше соперников.

А вот второй тайм прошел практически полностью под диктовку подопечных Рангника. То ли поляки слишком понадеялись на Левандовски, то ли не хватило сил. Австрийцы здорово включились: вышедший на замену Прасс уже через три минуты отдал ассист на Баумгартнера, а то, что произошло дальше, должно войти в компиляцию самых нелепых моментов Евро.

Один на один с Щенсны выбежал Забитцер. Вратарь в отчаянной попытке спасти команду прыгнул австрийцу в ноги, но получил ногой по лицу, увидел перед собой желтую карточку и руку арбитра, указывающую на точку. Мало того, что пропустил в челюсть, так еще и оказался не прав! Арнаутович хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый и решил исход матча.

Польша&nbsp;&mdash; Австрия. Войцех Щенсны лицом сбил Марселя Забитцера в&nbsp;штрафной. Щенсны привез необычный пенальти в матче с Австрией. Поляк заработал неоднозначный 11-метровый и на прошлом ЧМ

У поляков все еще 0 в графе «набранные очки», и с учетом результата в параллельном матче группы шансы на выход в плей-офф для них испарились. Левандовски и компания стали первой сборной, которая вылетела с турнира — осталось провести последний формальный матч. А вот голландцам нужно будет постараться не ударить в грязь лицом в матче с Австрией — судя по тому, что мы увидели, игра будет огненным.

Нидерланды — Франция (0:0). Судьи отменили гол Хави Симонса.
Фото Reuters

Нидерланды — Франция: первые нули

Чемпионат Европы. Группа D
21 июн, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
Нидерланды
0:0
Франция

Самое ожидаемое противостояние этой группы разочаровало болельщиков: голов не случилось. При этом нельзя сказать, что матч был скучным, ведь моменты команды создавали буквально каждые десять минут.

Игра прошла под диктовку Франции, но при этом Нидерланды здорово огрызались — регулярно бегали в контратаки и имели несколько вкусных моментов. Французы же словно постоянно пытались выдать голевой пас на Гризманна — у Антуана 44 гола за сборную, следующий должен стать юбилейным.

Нидерланды&nbsp;&mdash; Франция (0:0). Антуан Гризманн упускает момент. Франция не похожа на главного фаворита Евро. Без Мбаппе это стало еще очевиднее

Нидерланды сделали ставку на мастерство Хави Симонса — и молодой футболист выглядел очень зрело. Во втором тайме именно он распечатал ворота — забил очередной гол из-за штрафной и вывел голландцев вперед. Правда, ВАР гол отменил — в офсайд залез Дюмфрис и, по мнению арбитров, сильно помешал Меньяну. Хави после этого ушел с поля — выглядел он очень подавленным.

Сборная Франции показала, что умеет играть и без Мбаппе — остроту постоянно создавали Тюрам, Гризманн и — неожиданно — Рабьо. Адриен снова вышел слева в полузащите и выдал один из лучших индивидуальных перфомансов. Заодно отметим вечного Ноло Канте — он как будто не уехал ни в какую Саудовскую Аравию, а до сих пор является одним из лидеров «Челси». Не просто получил награду игроку матча — второй раз подряд на этом Евро. Жаль, что на следующем крупном турнире сборных мы его, скорее всего, уже не увидим.

Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Словакии по футболу
Сборная Украины по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
Читайте также
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид играет в дырявых носках
Сербия ушла от поражения в матче Евро-2024 против Словении
Врач назвал наиболее опасные с точки зрения заражения ботулизмом продукты
Кому достался самый сложный календарь будущего сезона РПЛ
Черногория и соседние страны из-за аварии оказались почти полностью обесточены
Политолог рассказал о последствиях вступления в ЕС для Украины и Молдавии
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Польша вылетела, Украина спаслась, Франция и Нидерланды поспорят за первое место в группе. Расклады Евро
Ван Дейк о ничьей Нидерландов с Францией: «Я расстроен, но в то же время горжусь командой»
Жиру о ничьей Франции с Нидерландами: «Мы доминировали, нужно быть более безжалостными в атаке»
Мбаппе на скамейке, нули на табло: Франция и Нидерланды сыграли вничью
Коман о ничьей Франции с Нидерландами: «Мы выглядим неплохо, не пропустили ни гола за два матча»
Дешам о ничьей Франции с Нидерландами: «Доволен тем, что мы показали, хоть и расстроен из-за отсутствия голов»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

«Рубин» накажет и оштрафует своего лучшего бомбардира. Даку оскорбил македонцев на Евро

Польша вылетела, Украина спаслась, Франция и Нидерланды поспорят за первое место в группе. Расклады Евро