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Сегодня, 13:15

Играет на гитаре, вел кулинарный блог, вышел на новый уровень в 34. Янн Зоммер — джокер сборной Швейцарии

Швейцария сыграет с Италией в 1/8 финала Евро-2024
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Янн Зоммер.
Фото Reuters
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Выведет команду Якина в четвертьфинал?

Сборная Швейцарии в 2010-х и 2020-х — самый стабильный и крепкий середняк европейского футбола. В шести последних больших турнирах она обязательно оказывалась в плей-офф, и Евро-2024 не стал исключением. Уже сегодня команда Мурата Якина откроет 1/8 финала матчем с действующим чемпионом — Италией.

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Швейцария действительно стала угрозой для грандов. На прошлом континентальном первенстве она выбила Францию и лишь в серии пенальти пропустила дальше Испанию. А недавно сборная Германии ощутила на себе, что представители самой миролюбивой страны способны играть на равных с кем угодно. В противостоянии с итальянцами, по сути, нет фаворита — проход Швейцарии не станет сенсацией и едва ли кого-то шокирует.

Самый стабильный игрок этого кусачего поколения — безусловно, вратарь Янн Зоммер. Джака только недавно вышел на запредельный уровень, Шакири всю карьеру штормит от безликости до озарений, а Рикардо Родригес просто не оправдал ожиданий. Так можно пройтись по каждому — и все уступят Зоммеру в планке, которую он удерживает много лет. И не просто удерживает, а даже повышает!

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер
Фото AFP

В 2023 году голкипер наконец-то получил то, чего всегда заслуживал: раньше самым большим клубом в его карьере была менхенгладбахская «Боруссия», где он провел восемь сезонов. А в 34 года Янн получил приглашение из «Баварии». Правда, переезд в Мюнхен получился неоднозначным: там не было провала, но и не сказать, что у Зоммера пошло. Да и Нойер заканчивать не собирался, несмотря на тяжелую травму. Поэтому трансфер изначально воспринимался временным явлением.

Зато этого хватило, чтобы в «Интере» убедились: Ян готов быть основным в топ-команде, и заплатили за голкипера 6,7 миллиона евро. И швейцарец не просто заменил Онану, которого продали в десять раз дороже, — он дал миланцам даже больше, чем они получали от камерунца. Выяснилось, что 35-летний вратарь образцово играет ногами, а на ленточке его мастерство точно превышает уровень предшественника. С его помощью Симоне Индзаги построил лучшую оборону Европы, которая пропустила всего 22 мяча в чемпионате.

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Реакция — главная фишка Зоммера. Он активно эксплуатирует ее, например, во время пенальти. Нет, конечно, не стоит до упора по мячу, но быстро сменить направление ног, а потом выбросить руку, отбивая удар, как казалось, неуязвимого Жоржиньо, ему вполне по силам. Очень разносторонний голкипер! И не менее разносторонний человек.

У Янна есть две страсти: музыка и кулинария. Футболист обожает играть на гитаре и готовить. Со вторым увлечением все до такой степени серьезно, что от него пришлось отказаться. «От рецепта и до приготовления с фотографиями — так и весь день уйдет», — говорил Зоммер, когда закрывал свой кулинарный блог, который, между прочим, пользовался популярностью.

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер
Фото Global Look Press

На чемпионате мира в Катаре на матч 1/8 финала Швейцария вышла, говоря на понятном для Янна языке, в состоянии альденте. Полтора года спустя команда выглядит куда более зрелой, мощной и уверенной. К тому же она знает, как шуметь на Евро. Зоммер — особенно. В 2021-м именно его сейв после удара Килиана Мбаппе в послематчевой серии пенальти вывел сборную в четвертьфинал — первый в истории Швейцарии!

Теперь, три годя спустя, такой результат тоже будет считаться успешным, но уже не столь оглушительным. Когда в воротах — кипер мирового уровня, можно рассчитывать на победу хоть с Италией, хоть с кем угодно. В клубном футболе время Зоммера уже наступило — настала очередь сборной.

Янн Зоммер
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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