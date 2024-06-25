Йосип заслужил этот шанс.

Для сборной Словении Евро-2024 — первый за 24 года и второй в истории. В 2000-м команда набрала два очка в группе с Испанией, Югославией и Норвегией — и финишировала последней. С тех пор балканцы еще дважды были близки к выходу на турнир, но оба раза уступали в стыках: в 2004 году — Хорватии, а перед Евро-2020 — Украине.

Четверть века назад в составе словенцев был только один игрок, который до сих пор на слуху, — конечно, это Златко Захович, забивший три из четырех голов сборной на том турнире. В нынешнем поколении есть топовый Ян Облак, потенциальная суперзвезда Беньямин Шешко. И Йосип Иличич, чье попадание в финальную заявку стало самым обсуждаемым событием.

Полузащитник почти три года не приезжал в национальную команду — последний раз был еще в ноябре 2021-го, когда поучаствовал в победе над Кипром в отборе на ЧМ-2022. После — тишина. Хотя Иличич — огромный талант, который не реализовался и на 80 процентов из-за драматичной судьбы футболиста.

Йосип родился в боснийском Приедоре, когда в Югославии было очень неспокойно: сплошные войны, а конкретно в родном городе будущего футболиста — постоянные обстрелы и сотни погибших каждый день. Происходящее в стране забрало жизнь и у отца Иличича, после чего мать перевезла семью в Словению, там было потише.

Фото Global Look Press

Естественно, подобное сказывается на психическом состоянии ребенка. Иличич рос в нескончаемых тревогах и страхах, которые отпечатались в сознании и накалялись даже во взрослой жизни. Диагноз Йосипа — биполярное расстройство личности , в разгар депрессии он с трудом находит силы и мотивацию для жизни. Какой уж тут футбол? Из-за ментальных проблем Йосип много раз выпадал в самый разгар сезона.

Но когда стабильно играл — творил и сиял на поле. Лучший период в карьере словенец провел в «Аталанте», с которой дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. У него в том розыгрыше даже покер в плей-офф был — «Валенсия» надолго запомнит хавбека. Может, сыграй Иличич против «ПСЖ», можно было бы и на полуфинал замахнуться, но... Пандемия коронавируса и вероятная (но неподтвержденная) измена жены снова подкосили футболиста. А без самого эффективного игрока команда Гасперини не удержала минимальное преимущество и дважды пропустила от парижан в добавленное время.

«Иличич был одним из лучших игроков Европы и мог выиграть «Золотой мяч», — уверен тренер «Аталанты». — Во время пандемии у него начали проявляться симптомы... Он чувствовал себя плохо. Страдал от отдаления от семьи. За неделю до поездки в Лиссабон на матч с «ПСЖ» я пошел навестить Иличича в клинике — он похудел на 10 килограммов».

Летом 2022-го Иличич покинул Бергамо, расторгнув контракт по обоюдному согласию. Все всё понимали: невозможно при столь частых паузах оставаться на высоком уровне.

Фото Global Look Press

В октябре словенец вернулся на родину, где присоединился к «Марибору». С лишним весом, растренированны й . Казалось, мы больше о нем ничего не услышим. Но Йосип снова выкарабкался: привел форму в порядок, раззабивался и в 36 заслужил вызов на первый большой турнир в карьере!

В прошедшем чемпионате Словении Йосип оформил 8+10 и провел на поле 1700 минут, а за сборную отличился в июньском товарищеском матче с Арменией. Уникальная мотивация!

Да, на чемпионате Европы полузащитник пока остается в запасе, а битва с Англией может стать последней возможностью увидеть его на поле в майке сборной. Но как же хочется, чтобы это произошло.

Йосип столько пережил, что заслужил красивый финал. Шансы Словении на плей-офф еще остаются — нужно немного удачи. И, конечно, магии, за которую в команде отвечает именно Иличич.