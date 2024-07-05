Развод, увольнение из «Баварии» и поцелуи на Евро: история любви Нагельсманна и журналистки

Лавстори главного тренера сборной Германии с бывшим репортером Bild.

Юлиан Нагельсманн и Лена Вурценбергер привлекают к себе внимание во время матчей сборной Германии на домашнем чемпионате Европы. Нагельсманн стал самым молодым тренером в истории Евро, в день матча открытия финального турнира и игры с Шотландией в Мюнхене специалисту было 36 лет и 327 дней. За «Бундестим» переживает вся страна, а за ее тренера на трибунах персонально болеет любимая девушка. Их поцелуи после побед немецкой команды входят в хайлайты вечера.

Спортивные достижения Юлиана Нагельсманна

Успехов в футболе Нагельсманн добился уже как тренер. В качестве игрока Юлиан выступал недолго — он был защитником молодежных команд «Мюнхен 1860» и «Аугсбург», но из-за постоянных травм в 19 лет был вынужден отказаться от мечты стать футболистом. После длительного обучения он сосредоточился на тренерской карьере.

С 2008 по 2016 год Нагельсманн работал ассистентом тренера в юниорских и молодежных командах в системах «Аугсбурга», «Мюнхена», «Хоффенхайма». В 2012-м его привлекали в штаб основного состава, а в феврале 2016-го доверили возглавить «Хоффенхайм». В 28 лет Юлиан стал самым молодым главным тренером в истории бундеслиги.

Нагельсманн добился лучших результатов в истории «Хоффенхайма» — сначала четвертое, потом третье место в чемпионате и попадание в Лигу чемпионов. После первого полноценного сезона специалиста признали тренером года в Германии. В 2019-м Юлиан ушел на повышение — в «РБ Лейпциг», с ним команда сначала стала третьей в бундеслиге и впервые в клубной истории дошла до полуфинала Лиги чемпионов, затем повторила лучший результат в чемпионате — второе место — и дошла до финала Кубка.

Летом 2021-го Нагельсманн принял «Баварию», которая заплатила «Лейпцигу» 25 миллионов евро. Две легенды топ-клуба — атакующий полузащитник Томас Мюллер и вратарь Мануэль Нойер, первый является ровесником тренера, а второй старше его на два года. Первый трофей в карьере Юлиана — Суперкубок Германии-2021. Мюнхенцы продлили свою чемпионскую серию в бундеслиге и в 2022 году завоевали очередной Суперкубок. В конце марта 2023-го боссы баварцев приняли решение уволить специалиста из-за потери контакта с лидерами команды, несмотря на минимальное отставание от «Боруссии» в золотой гонке и уверенное выступление в Лиге чемпионов.

В сентябре 2023 года Нагельсманн принял сборную Германии перед домашним чемпионатом Европы. В национальной команде, как и в «Баварии», он стал преемником Ханса-Дитера Флика.

Юлиан Нагельсманн и Лена Вурценбергер. Фото Reuters

Семья Нагельсманна и история знакомства с журналисткой Bild

Нагельсманн ранее имел репутацию примерного семьянина. В 2018 году он женился на своей школьной подруге по имени Верена, с которой познакомился в 2007-м. В браке родилось двое детей. Однако в 2022 году пара подала на развод спустя 15 лет совместной жизни, и для общественности это стало неожиданностью. Причиной распада семьи оказалась журналистка издания Bild Лена Вурценбергер. Хотя подозрения о разладе появлялись ранее, когда с 2019 по 2021 год Юлиан работал в «Лейпциге», а его жена с детьми остались в другом регионе — в Баварии.

Об изменениях в личной жизни Нагельсманна сообщили журналисты Bild Кристиан Фальк и Тобиас Альтшеффл. Однако они не стали публично обвинять свою коллегу из крупнейшего немецкого таблоида и не упомянули ее в материале. Через несколько месяцев это сделало издание Sport1. В качестве доказательства были приведены фото возлюбленных во время отдыха на Ибице.

Вурценбергер освещала жизнь «Баварии», брала интервью у игроков и главного тренера мюнхенской команды. У нее выходило несколько больших статей о Нагельсманне. Знакомство Юлиана и Лены произошло, когда журналистка приехала на первый разговор с тренером для очередного материала.

Ранее Вурценбергер работала в «Вердере», а после переезда в Мюнхен стала писать о «Баварии» для крупнейшего издания Германии о спорте. Сама Лена является многолетней болельщицей мюнхенцев.

Лена Вурценбергер и Юлиан Нагельсманн. Фото Global Look Press

Слив информации о «Баварии» и увольнение Нагельсманна

Как только сведения о романтических отношениях Вурценбергер с Нагельсманном стали достоянием публики, в Bild решили отстранить Лену от освещения игр «Баварии». Девушка не захотела работать по другим направлениям и по собственному желанию ушла из издания. В мюнхенском клубе были в курсе нового романа Нагельсманна. Специалист пытался скрывать интрижку, но в результате сам уведомил боссов о ней. Эта любовная связь все же привела к увольнению Юлиана на следующий год. Лидеры команды считали, что тренер сливает информацию об игре команды своей подруге.

«Знаю, что отношения Нагельсманна с журналисткой Bild активно обсуждались в раздевалке команды. То, что он был с ней, шло во вред клубу. Его девушка была большой угрозой для «Баварии». Не было доверия между командой и тренером, поскольку некоторые футболисты просто не могли больше выражать свои мысли. Они боялись, что все окажется в прессе», — оценил ситуацию для издания Blick бывший футболист «Баварии» и сборной Германии Маркус Баббель.

Футболистов напрягало не только то, что Нагельсманн отдалился от команды и раскрывал секреты раздевалки своей возлюбленной. Специалист принимал непопулярные кадровые решения: травмированный Нойер был разозлен увольнением многолетнего тренера вратарей Тони Тапаловича, которого Юлиан подозревал в передаче информации тренерского штаба через голкипера всей команде. По словам Баббеля, в клубе были недовольны рядом увлечений Нагельсманна — частыми путешествиями, большим интересом к моде и даже маникюром.

Скандал со сливом информации был связан с выходом в Bild разбора тактики красных в февральском матче с «Бохумом», которую мюнхенцы выиграли со счетом 3:0. В материале были расписаны схема позиционной атаки, расстановка при розыгрыше от ворот и конфигурация при прессинге. Футболисты говорили: тренер сделал вид, что взбешен, однако ему мало кто поверил. Большинство звезд баварцев не оценили его актерскую игру.

«Я раздражен. Человек, который сливает что-то подобное, вредит каждому игроку. Это не в духе нашего дела. Кроты — это охраняемый вид, поэтому их очень сложно найти. Когда едете по баварской сельской местности, можно заметить 80 тысяч кротовых нор — и их запрещено убирать.

Для меня важно, чтобы я мог смотреть в зеркало. Этот человек не сможет этого сделать. Я часто спрашиваю себя: какая цель этого поступка? На что надеется человек, сделавший это? Мотив мне не ясен. Это не из-за денег. Была опубликована не концепция тренировок, а план на матч против «Бохума». Это не основы, поэтому нас нельзя разгадать через эти заметки. Я не беспокоюсь по этому поводу», — говорил Нагельсманн.

Именно Юлиан стал главным подозреваемым с учетом, что материал вышел в ведущем издании страны, где работала его девушка. Напряженная ситуация в раздевалке «Баварии» привела к увольнению Нагельсманна в конце марта после поражения от «Байера» (1:2), хотя перед этой игрой боссы клуба выражали поддержку специалисту. При выборе между тренером и командой боссы традиционно сделали выбор не в пользу первого.

Потеря места в «Баварии» не повлияла на отношения между Нагельсманном и Вурценбергер. Во время вынужденной паузы в работе Юлиан и Лена продолжили вести активный образ жизни и много путешествовать. Немец обожает езду на мотоцикле и скейтборде. Пара — частые гости горнолыжных курортов, также любит езду на горных велосипедах и каньонинг. При этом молодые люди пока не хотят связывать себя узами брака.

Лена Вурценбергер на Евро-2024. Фото Global Look Press

«Самый влюбленный тренер Евро»

Вурценбергер поддерживает своего возлюбленного на всех важных матчах. На домашнем Евро-2024 девушка сидит на трибунах, раскрашенная в цвета флага Германии. Успехи своей команды Нагельсманн празднует вместе с Леной — после финального свистка бежит к трибунам, чтобы поцеловать подругу. Кадры влюбленных стали популярными в Сети. В СМИ Юлиана прозвали «самым влюбленным тренером чемпионата Европы».

При этом после выхода сборной Германии в 1/4 финала Евро-2024 главный тренер запретил женам и подругам навещать игроков на базе в Херцогенаурахе. До этого близкие могли общаться с футболистами в свободное время в расположении команды. Это делала и Вурценбергер, ее регулярно видели в отеле.

Таблоид Bild уточнил, что между окончанием группового турнира и началом плей-офф у сборной Германии было шесть дней. Этого оказалось в том числе достаточно для того, чтобы футболисты пообщались со своими семьями. Теперь график уплотнился, поэтому Нагельсманн ввел запрет на посещения базы. Тренер считает, что нововведение поможет не отвлекаться от подготовки к важным матчам. Однако распространяется ли на него это правило, неизвестно.