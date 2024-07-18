«Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо!» Интервью Юрия Семина

Обозреватель «СЭ» поговорил с легендой российского футбола.

Юрий Семин всегда внимательно следит за международным футболом, хотя большее внимание все же уделяет клубному — за последнюю четверть века можно вспомнить лишь два-три случая, когда бы его не было на финалах Лиги чемпионов. Но и чемпионаты мира и Европы он всегда смотрит пристально — и готов делиться своими наблюдениями и выводами.

Испанцы показали новый футбол, англичане где-то ошиблись при физподготовке к турниру

— Это был один из лучших финалов последнего времени по качеству игры, — говорит Семин. — Испания победила заслуженно, но понравилась и Англия, которая весь плей-офф прошла на волевых качествах, четырежды сравнивая счет. Испанцы же были не только техничнее, но и превзошли соперника в физическом состоянии, были свежее, находились в хорошем тонусе. Возможно, сказалось и то, что у них перед финалом было на один день отдыха больше. На мой взгляд, перерыв перед финалом должен быть одинаковым для обеих команд.

— То есть полуфиналы нужно проводить в один день?

— Да. Но дело, конечно, не только в этом. Испанцы показали совершенно новый футбол. Если раньше у них было громадное количество передач, включая пасы между вратарем и центральными защитниками, то на этом Евро у них резко выросло число быстрых вертикальных передач.

— Именно так были организованы обе голевые атаки в финале.

— А еще они были очень хороши при потере мяча. Не видел статистику, но визуально никто не отбирал мяч на чужой половине поля лучше них!

Это тоже подталкивает к выводам о том, куда движется футбол. Все их игроки — и 11 основных, и запасные — настолько техничны, что можно защитников поставить в атаку, и отличие по уровню индивидуального мастерства будет небольшое. А еще в то время, как мы взяли моду бесконечно перетасовывать мяч между вратарем и защитниками, Испания ушла от этого. Да, голкипер должен играть ногами не хуже полевых игроков, но мяч доставляется к чужим воротам максимально быстро.

У испанцев было большое единство, уважение друг к другу, которое выражалось с помощью мяча. Если кто-то хорошо открывался вперед, то тут же получал удобный пас, и коллективная скорость ближе к чужим воротам только увеличивалась.

— Чем в финале понравилась и не понравилась Англия?

— Она не сыграла в свою лучшую игру, которая соответствовала бы качеству ее футболистов. Разве Фоден играл на Евро так, как в «Манчестер Сити»? Разве Кейн был такой же угрозой чужим воротам, как в «Баварии»? В финале он был совсем инертным. Повторяю, команда прошла весь турнир на волевых качествах, но ее готовность не была высока.

Вот смотрите — лучшим игроком турнира признали Родри, игравшего блестяще. Он выглядел свежо и энергично. Но разве Родри играет не в той же АПЛ, что и почти все игроки сборной Англии? Повсюду говорят, что сказался очень жесткий график игр в Англии, но Родри провел почти все матчи, а выглядел совсем иначе. Как и Кукурелья из «Челси», которого на последних минутах финала хватило на рывок через все поле и голевую передачу Ойярсабалю.

Все это, на мой взгляд, означает, что англичане при подготовке к турниру сделали какую-то ошибку в плане физподготовки.

— Как относитесь к решению Гарета Саутгейта уйти в отставку?

— С большим сожалением. Все-таки он дважды вышел со сборной Англии в финал Евро, и видно, с каким уважением к нему относятся игроки. Но он не нащупал какой-то решающей тонкости, чтобы выиграть эти финалы и завоевать титул. После чего решил уйти сам, видимо, почувствовав какие-то свои ошибки.

Луис де ла Фуэнте. Фото AFP

Де ла Фуэнте — испанский Борис Игнатьев

— Многие называли этот Евро скучным. Согласны?

— Совершенно не согласен. Уровень чемпионата Европы, на мой взгляд, получился достаточно высоким. Были потрясающие матчи, о которых будут помнить долго и помимо финала, например Испания — Германия. В группах были невыдающиеся встречи, потому что многие тренеры и игроки танцевали от результата и много внимания уделяли обороне.

Ну какой же скучный Евро? Посмотрите на Испанию. Это же чудо! Мы у своих называем молодыми игроков в 22-23 года. А у испанцев справа — Ямаль, которому почти весь турнир было вообще 16, и он в этом возрасте забивает в полуфинале французам. В 21 Нико Уильямс стабилен и всегда опасен. Педри тоже совсем молод. И это он еще выбыл из-за повреждения в самом начале четвертьфинала, а Гави вообще не смог поехать на чемпионат из-за травмы. Несмотря на это, Испания на протяжении всего турнира показывала футбол, которым хотелось любоваться!

Этот чемпионат запомнился и тренерскими идеями. Если честно, перед началом Евро мне казалось, что линия атаки у испанцев чересчур молодая. Но Луис де ла Фуэнте не побоялся сделать ставку на этих ребят. Почему? Потому что он их хорошо знал по работе с юношескими и молодежной сборными. Становился с ними чемпионом Европы в разных возрастах. А опыта и мудрости им добавлял из полузащиты Родри, выдающийся игрок — наверное, такого опорного полузащитника еще не было. И Карвахаль с Начо, которые в своей клубной карьере выиграли всё. Таким образом, сложился баланс. И у де ла Фуэнте ведь небольшая клубная практика, он больше работал со сборными. О нем и говорили: «Юношеский тренер».

— Испанский Борис Игнатьев.

— Правильно! Потому что ни у кого в истории нашего футбола не было такого количества игроков юношеской и молодежной сборной, которые дошли до первой, как у Игнатьева. А в Испании — у де ла Фуэнте.

— Жалко, что у Бориса Петровича в национальной команде не получилось так, как в юношеских и молодежных. И как у де ла Фуэнте.

— Да, к сожалению. Если возвращаться к испанцам, то надо отдать должное руководителям федерации, тем, кто назначил де ла Фуэнте. Эти люди хорошо знают футбол, потому что понимали: настала пора смены поколений, а кому еще ее проводить, если не человеку, который так хорошо всех этих молодых игроков знает?

Было четыре топ-команды — Испания, Англия, Германия, Франция. Они бы и вышли в полуфинал, если бы сетка не свела испанцев с немцами уже в четвертьфинале. При другом жребии они бы и в финале могли сыграть. Остальные, включая голландцев, уровнем были пониже. И мне кажется, что сборная России, имей она возможность сыграть на Евро-2024, на общем фоне тоже смотрелась бы нормально, могла бы и выйти из группы, будь качественной подготовка и удачной — жеребьевка.

— Не была бы она такой же блеклой, как сербы?

— Думаю, у сербов какие-то внутренние организационные проблемы. Игроки-то у них хорошие, но на поле ничего не получилось. А на таких турнирах, как чемпионаты мира и Европы, когда нет единства, ничего не получится. Такая же история была у нас в 1994 году в Америке. Игроки были топ, самые талантливые за всю историю российского футбола после распада Союза. Но после «письма 14» сложить их в единое целое оказалось невозможно.

Игроки сборной Грузии после поражения от Испании в 1/8 финала Евро-2024. Фото Reuters

Сначала был за Грузию, затем — за Испанию

— Много споров об Англии и той манере, в которой она дошла до финала. Что скажете вы?

— Там топ-игроки. Но я уже сказал о физическом состоянии — оно было не лучшее. У них действительно самый тяжелый чемпионат! Наибольшее количество напряженных матчей за сезон сыграли именно футболисты сборной Англии. Не знаю, как Саутгейт организовал период подготовки к Евро — дал ли уставшим игрокам отдых или, наоборот, нагрузил их? Факт, что сборная не бежала, не была достаточно резкой и агрессивной.

— Вам понятен стиль Саутгейта?

— Он целенаправленный тренер. Каждый видит футбол по-разному, и он поставил очень сильную игру в обороне. Сам Саутгейт был защитником и, наверное, лучше знает, как все строить сзади. От этого он и танцует.

Как тренеру ему везет больше, чем как игроку — тогда он не забил решающий послематчевый пенальти в полуфинале Евро-96. А теперь и серию со Швейцарией выиграл, и на 95-й минуте со Словакией Беллингем счет сравнял. Но это везение надо заработать. Футболисты соблюдают игровую дисциплину и выполняют ту задачу, которую ставит главный тренер. Может, команда немножко закрытая, но нет никакого хаоса, а есть игровая идея, которой футболисты подчиняются. Очень похоже, что Саутгейт был для них авторитетом.

То же скажу и про Грузию — игроки слушали тренера. Вилли Саньоль, как и Саутгейт, тоже был хорошим защитником. Он сделал большую работу! Заставить грузин всей командой обороняться очень тяжело. Думаю, француз — один из первых, кто смог это сделать. Поэтому они и прошли достаточно далеко. Оказалось, что и Хвича способен много и полезно защищаться по всей бровке!

— Общались с ним после турнира?

— Пока нет. Только Соломона Кверквелию поздравил, а через него — всех.

— Для нейтрального зрителя наблюдать за Англией большую часть матчей, кроме первого тайма полуфинала с Голландией, было уныло.

— Я так не считаю. Для меня это тоже интересно. Есть одно направление игры, есть другое — и в их конкуренции всегда рождается истина. Кто найдет наилучший баланс между атакой и обороной — тот и победит. Хотя мне более симпатична была Испания. Сначала был за Грузию, а после вылета — за испанцев.

— Кого бы вы назвали лучшим футболистом Евро?

— Кого-то из вингеров сборной Испании — Ямаля или Уильямса. Испанская структура игры предполагает хороший, большой контроль мяча. В этой команде главная задача — контролируя мяч, довести его до одного или второго крайних нападающих. А те умеют обводить, что позволяет решить многие сложные вопросы. Когда система испанской игры накладывается на такие индивидуальные качества краев, те становятся главными действующими лицами.

В тех командах, которые не прошли дальше, особенно из группы, таких игроков был минимум. В сегодняшнем футболе хорошо владеть мячом должны все. Начиная от вратаря и центральных защитников, которым раньше нужны были только габариты. Теперь же они должны уметь технично принять мяч и быстро, удобно отдать его партнеру.

А игроки атаки должны уметь обводить так, как раньше, например, Владимир Гуцаев, Михаил Месхи, Игорь Численко, Владимир Эштреков... Бесков, когда был у меня тренером в «Динамо», говорил: «Оставьте его один в один, пусть обводит!» Сейчас в нашем чемпионате мало игроков, которые хороши в обводке. А Евро показал, насколько это важно.

— Испанцы ведь при этом стали играть намного быстрее, чем раньше, вертикальнее, нацеленнее на чужие ворота.

— Да, раньше были бесконечные передачи. Потому что появились два таких игрока, как Ямаль и Уильямс, и де ла Фуэнте, во-первых, взял их на чемпионат, а во-вторых, поставил их в стартовый состав. А мог взять других, которые получали мяч на фланге, отдавали бы его назад, только чтобы не потерять. Держали бы и держали, пока все соперники не вернулись бы и рано или поздно не отобрали. Здесь же Ямаль и Уильямс сразу же стремятся обострить, когда мяч к ним доставлен быстро и в штрафной еще есть пространство.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Мбаппе на этом турнире был рядовым игроком. Совсем не в форме!

— До чемпионата кого видели фаворитом?

— Те четыре команды, которые я назвал выше.

— Но ведь испанские журналисты говорят, что из-за молодости своей команды не сильно расстроились бы и четвертьфиналу.

— Да, команда молодая. Но там есть и опытные, возрастные игроки. А из этих четырех фаворитов меня больше разочаровала не Англия, а Франция. Игроки у нее — высочайшего уровня, и я думал, что они займут свое место в финале. Вот это не стало бы никаким сюрпризом. Думаю, это не получилось, потому что Мбаппе был совсем в разобранном состоянии — то ли из-за травмы, то ли из-за внутреннего напряженного состояния, вызванного переходом из «ПСЖ» в «Реал». Он был рядовым игроком, совсем не в форме, а от него там многое зависит.

— На том же этапе, что и Португалия, остановилась и Германия, но ее игру вы оцениваете совсем по-другому.

— То, как быстро перестроил игру сборной Германии Юлиан Нагельсманн, вызывает уважение. Еще пару лет назад она совсем не выглядела перспективной. Было много ветеранов, немцы не вышли из группы в Катаре, проиграли потом 1:4 в товарищеском матче дома Японии... Но Нагельсманн принял команду, и на Евро она предстала в совершенно другом виде. Вот что такое роль тренера. Немцы мне очень понравились, и даже Испании они мало в чем уступили. На мой взгляд, эта игра рукой Кукурельи...

— Пенальти?

— Большой вопрос. Мне кажется, девять судей из десяти назначили бы. Удар в створ, рука отставлена... У нас бы, думаю, арбитров за такое решение дисквалифицировали бы.

— А как вам пенальти, который били в полуфинале англичане?

— Тоже большой вопрос. Ведь Кейн нанес удар, а уже потом нога защитника по инерции в него пошла. Если говорить по-футбольному, это — не пенальти, я бы никогда его не поставил. Будь я тренером команды, получившей такой 11-метровый, — возмущался бы.

— Так Роналд Куман и сказал, что никакого пенальти там не было.

— Конечно. Поддержу Кумана — это нефутбольный пенальти.

— Сформулирую по-другому. И то и другое решение соответствовали сегодняшним трактовкам подобных эпизодов со стороны УЕФА, то есть в конкретных случаях рефери не назначить их не могли. Но сами эти трактовки вызывают большие вопросы с точки зрения их «футбольности».

— Согласен. Переход к ВАР идет тяжело, хотя определенные плюсы, конечно, есть. Но и минусов хватает.

— Помимо сомнительных трактовок, мне кажутся непонятными две независимые друг от друга жеребьевки перед серией пенальти — в какие ворота будут бить и кто бьет первым. Англия выиграла у Швейцарии обе и получила заведомое преимущество еще перед серией.

— На мой взгляд, это не играет никакой роли. Наоборот, если ты бьешь, а за воротами сидят чужие болельщики — ты более сконцентрирован, агрессивен, стремишься доказать: пусть они кричат, а я соберусь и сделаю. Не вижу козырей во всех этих жеребьевках.

— Что скажете о Криштиану Роналду, который не забил на турнире ни одного мяча и бил все (с одним исключением) штрафные сборной Португалии — в частности, аж четыре в матче со Словенией?

— На мой взгляд, внутри португальской сборной, как и у тех же сербов, не все было хорошо. Поэтому они и не прошли дальше четвертьфинала. Футбол не обманешь. И если один игрок, который уже не диктует игру, за старые заслуги берет на себя все штрафные (хотя там есть футболисты, которые сейчас бьют значительно лучше него) и вообще всю игру, — отсюда все и складывается. Их невыход в полуфинал закономерен, хотя посмотрите, какой у них каждый игрок по отдельности — это звезды!

— Самым неожиданным четвертьфиналистом Евро стали турки.

— Они мне сильно понравились. Думаю, если бы Демирала, одного из лучших защитников чемпионата, не дисквалифицировали — могли бы и дальше пройти. Голландцы, которые играли против Турции в четвертьфинале, — хорошая команда, но не такая выдающаяся, что ее нельзя было обыграть. Есть у них игроки, которые провели турнир слабо — например, Депай. У него на сегодня нет качеств, чтобы быть в основе такой команды — он практически не обводит, не использует много моментов, в воздухе ничего не выигрывает. Спорная фигура.

Ральф Рангник. Фото Reuters

О Рангнике у меня негативные воспоминания по «Локомотиву», поэтому говорить о нем неинтересно

— Безоговорочно провалили чемпионат бельгийцы, которые вообще ни в одной игре ничего не показали.

— Думаю, у тренера оказалось недостаточно опыта. Что-то вроде у Тедеско есть, чтобы выиграть, — и вроде ничего нет. У нас в Питере на прошлом Евро у Бельгии был совершенно другой уровень. Как и на ЧМ-2018, когда она взяла бронзу. Ведь тут вполне уместно сравнение с Испанией. В обеих командах настало время смены поколений, и испанцы ничего не добивались даже дольше бельгийцев. Но они угадали с тренером, и для этого нужно было большое чутье, чтобы его назначить и построить игру вокруг двоих молодых краев. У бельгийцев — обратная ситуация. На мой взгляд, они с Тедеско не угадали.

— Вы же успели во главе «Локомотива» сыграть против его «Спартака».

— Да. Эмоций очень много, и тогда он передавал их команде. А сейчас я бы не сказал, что там было много эмоций.

— Зато хорошо проявили себя еще два специалиста, работавшие в РПЛ в разных ролях, — Ральф Рангник с австрийцами и Мурат Якин со швейцарцами.

— О Рангнике у меня только негативные воспоминания. Он на долгие годы лишил «Локомотив» финансирования и не принес в клуб ничего хорошего и нового. Поэтому мне даже неинтересно о нем говорить.

— Но на Евро-то его Австрия хорошо играла.

— Я мало смотрел Австрию. Она, на мой взгляд, была неплохо подготовлена физически — и всё. Вот швейцарцы понравились. Но, повторяю, наша сборная тоже могла бы быть в этой группе команд — в зависимости от того, как подготовилась бы к чемпионату.

— Удивило ли вас, что так слабо сыграли Италия и Хорватия?

— Не сказал бы, что Хорватия слабо сыграла. Вот Италия — да. У хорватов, наверное, много возрастных игроков. Может быть, им немножко не повезло. А вот итальянцы разочаровали — это, пожалуй, самое большое разочарование Евро. Они ни одной игры не провели хорошо!

— Одну — первую с Албанией.

— Разве что. С другой стороны, у Италии нет таких топ-звезд, как в командах, вышедших в полуфинал. Группа атаки явно уступает почти любому сопернику. Еще один момент — раньше итальянцы танцевали от печки, делали ставку на оборону, а в атаке будет хороший момент — большие мастера его используют.

Здесь же Спаллетти перенес в сборную тактику «Наполи», который много контролировал мяч и играл на атакующую тройку во главе с Хвичей и Осимхеном — те были в состоянии обыгрывать и регулярно забивать. С Италией у него это совсем не получилось, потому что качество игроков на этих позициях было гораздо более низким.

— Работа Спаллетти совсем не убедила или у него, принявшего команду лишь в середине отборочного цикла, просто не было достаточно времени?

— Думаю, в какой-то мере это было стечение обстоятельств. Но удивило то, что итальянцы физически были не сильны — та же Швейцария превзошла их по всем статьям. Хотя всегда они были в этом компоненте на высоком уровне.

Роберто Манчини. Фото Global Look Press

— Как, кстати, вы отнеслись к новости, что Роберто Манчини соскочил из «Скуадры адзурры» посреди квалификации в сборную Саудовской Аравии?

— Деньги! Он на них и сорвался. Наверное, Манчини не видел для себя больших перспектив в сборной Италии, поскольку уже выиграл с ней, когда этого особо никто не ждал.

— Тогда уйди сразу после невыхода на ЧМ-2022. Нет, он начинает новый цикл, а потом сбегает.

— А тогда не было предложения из Саудовской Аравии! Потом оно появилось — и он ушел. Манчини часто такие переходы делает. Где большой контракт — туда он и идет. Он и футболистом таким был.

— Он и в «Зените» в последние полгода работал спустя рукава, поскольку уже знал, что уходит в сборную.

— Да. Манчини танцует от финансов.

Уровень клубного футбол топ-команд выше, чем сборных

— Влияет ли, по-вашему, на развитие футбола исход финала больших турниров, в котором встречаются две команды, одна из которых делает ставку на атаку, а другая — на оборону?

— Каждый финал влияет на развитие футбола! Во-первых, Испания показала, что надо доверять молодым игрокам, которые начинают прогрессировать, и не ждать, пока они станут опытными. Надо давать им возможность расти вместе с командой. Молодые больше опытных любят рисковать.

Второе — де ла Фуэнте немножко изменил принципы игры. Вместо простых коротких передач на чужой половине поля (хотя у них и сейчас их много) пришла большая нацеленность вперед, на остроту. Испанцы стали больше бить по воротам, а их защитники не боятся поджимать атаку, делают очень большую плотность и сразу накрывают соперников — на мой взгляд, даже больше, чем раньше. Мне кажется, они играют в духе «Манчестер Сити», хотя у этого клуба в обороне более качественные игроки, чем у испанской сборной.

— Второй тайм полуфинала с Францией поразил меня тем, что испанцы оборонялись через тики-таку! То есть контроль мяча стал у них инструментом не атаки, а защиты.

— Да. Нет мяча — и нет моментов! И испанцы хорошо его разыгрывали. Важная часть сегодняшнего направления футбола — из 11 игроков, которые на поле, включая вратаря, не может быть ни одного не техничного. Того, который был бы с мячом не на «ты». Такое направление должно быть и у нас в детско-юношеском футболе. Надо начинать с техники. Если она есть, за счет нее, за счет быстрой работы с мячом создается интенсивность. А какая может быть интенсивность, если ты каждый раз теряешь мяч?

Футболисты Испании и Англии после финала Евро-2024. Фото Reuters

— А если бы Англия выиграла Евро, что бы это дало футболу?

— Определенный прагматизм. Подтверждение принципа: у кого хорошая оборона, тот и становится чемпиономфото

— Как когда-то говорил Алекс Фергюсон: «Матчи выигрывают нападающие, а турниры — защитники».

— Про это и говорю. В этом плане нынешнее время мало чем отличается от прежнего, когда Фергюсон это сказал. Но я бы не стал говорить, что все зависит либо от нападающих, либо от защитников, либо от атаки, либо от обороны. Все зависит от их баланса.

— Как сейчас нашему футболу, не имеющему возможности конкурировать с европейцами напрямую — ни на уровне клубов, ни на уровне сборной — брать пример с лучших?

— Пример надо брать обязательно. Во-первых, тренерам, прежде всего всей вертикали сборных, нужно проанализировать тенденции. Должен собраться технический комитет РФС, выслушать мнения всех тренеров, каждый из которых смотрел этот чемпионат. Правильно было бы создать дискуссию и выработать общее направление, которое даст нам возможность не отстать.

— Вы были на финале Лиги чемпионов, теперь внимательно наблюдали за чемпионатом Европы. Можете сравнить нынешний уровень клубного футбола с уровнем футбола сборных?

— На мой взгляд, уровень клубного футбола топ-команд — выше. Они в состоянии брать звезд со всего мира. Посмотрите на «Манчестер Сити» или «Реал» — там все топовые! Такие клубы индивидуальными качествами своих игроков, думаю, превосходят любую сборную. И к тому же тренируются вместе фактически круглый год, понимают друг друга намного лучше.

— Ведущие тренеры клубных команд — такие, как Анчелотти или Гвардиола — смогли бы так же эффективно работать с национальными командами?

— Конечно. Просто нужно время, чтобы они привыкли к другому ритму работы, не постоянному общению с игроками, которое для них в клубах очень важно. Ежедневное напряжение становится для клубного тренера неотъемлемой частью жизни. Тренер сборной — это другое. Но с их знаниями и опытом они кого хочешь могут здорово тренировать!