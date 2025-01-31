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Сегодня, 07:38

17-летний форвард «Тоттенхэма» стал самым молодым англичанином с голом в еврокубках

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Мики Мур отличился голом в матче против шведского «Эльфсборга» (3:0) в 8-м туре общего этапа Лиги Европы.

17-летний англичанин установил окончательный счет на 90+4-й минуте.

Мур забил в возрасте 17 лет и 172 дней. Он стал самым молодым англичанином, отличившимся голом в еврокубках. Предыдущим рекордсменом был Джимми Гривз, в 1957 году забивший в возрасте 17 лет и 245 дней.

«Тоттенхэм» (17 очков) занял четвертое место в таблице общего этапа Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала турнира.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Тоттенхэм Хотспур
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