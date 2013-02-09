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Лига Европы

9 февраля 2013, 17:58

Сергей Герасимец: "Если "Зенит" пройдет "Ливерпуль", может добраться до финала"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец не видит явного фаворита в противостоянии между питерцами и "Ливерпулем" в 1/16 финала Лиги Европы.

- На мой взгляд, чемпионат Англии можно назвать самым сильным в Европе, уровень конкуренции и интенсивность матчей там достаточно высоки, - цитирует Герасимца официальный сайт СБР. - Я внимательно слежу за "Ливерпулем", смотрел последние матчи этой команды и могу сказать, что, если мерсисайдцы в Лиге Европы будут так же мотивированы, как и в национальном первенстве, то "Зениту" будет очень сложно справиться с этой командой. Последние матчи показывают, что "Ливерпуль" в хорошем состоянии, лидер команды Стивен Джеррард набрал приличную форму.

С одной стороны, у "Зенита" в этом противостоянии будет преимущество в свежести. Однако у "Ливерпуля" — серьезное преимущество в игровом тонусе. Соревновательная практика у англичан на порядок выше, чем у зенитовцев, и мерсисайдцам будет легче войти в игру с первых минут, в то время как для "Зенита" это все-таки только первый матч. Поэтому, если говорить о преимуществе, то оно, скорее, у "Ливерпуля".

В том, что касается погоды, соперники будут находиться в равных условиях. Обе команды проповедуют комбинационный футбол, поэтому все будет зависеть от того, как они подготовятся к этой игре. В этом году нам приходилось видеть матчи при неблагоприятных погодных условиях даже в Англии. Поэтому считаю, что в этом смысле ни одна из команд не получит преимущества.

Уверен, что Лучано Спаллетти при подготовке к этим матчам обязательно будет учитывать наличие в составе соперника звездных игроков, таких как Луис Суарес или Стивен Джеррард. Однако необходимо также понять, как они взаимодействуют на поле: в какие именно зоны врывается Суарес, как Джеррард снабжает его мячами. Все эти нюансы необходимо учесть и не дать сопернику свободы действий. В "Ливерпуле" выступают игроки высочайшего класса, и секундная расслабленность может стоить "Зениту" пропущенного гола.

Убежден, что если "Зениту" удастся сделать первый шаг и обыграть "Ливерпуль", то сине-бело-голубые смогут пройти в этом розыгрыше Лиги Европы очень далеко. Однако первый шаг — самый трудный. Все-таки это первый матч в году, неблагоприятные условия, недостаточная сыгранность, волнение. Если зенитовцам удастся все это преодолеть и обыграть "Ливерпуль", то команда вполне может дойти до финала. В целом считаю, что шансы "Зенита" в этом противостоянии достаточно высоки, хоть и не выше, чем у соперника.

 

Источник: fc-zenit.ru
ФК Зенит
ФК Ливерпуль
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