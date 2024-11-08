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Сегодня, 12:28

62 человека задержаны в результате беспорядков после матча «Аякс» — «Маккаби»

Сергей Разин
корреспондент
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Полиция Амстердама задержала 62 человек из-за беспорядков после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби».

Также пять человек было госпитализировано. Ранее сообщалось, что потасовка связана с разногласиями по поводу событий на Ближнем Востоке. Болельщики клуба из Тель-Авива получили травмы и ножевые ранения.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал отправить два спасательных самолета на помощь болельщикам «Маккаби».

Перед началом матча полиция задержала десятки пропалестинских демонстрантов, пытавшихся приблизиться к стадиону имени Йхоана Кройффа, где проходила игра.

«Аякс» крупно переиграл «Маккаби» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 5:0. Амстердамцы с 10 очками занимают 2-е место в турнирной таблице, «Маккаби» — на предпоследней строчке (0 очков).

Лига Европы УЕФА
БК Маккаби (Тель-Авив)
ФК Аякс

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