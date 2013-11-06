Денис Бойко: "У "Пасуша" сыгранный коллектив"

Вратарь "Днепра" Денис Бойко перед матчем с "Пасуш де Феррейра" в 4-м туре группового турнира Лиги Европы отметил, что смена тренера прибавит команде соперника мотивации. Однако, по мнению Бойко, футболисты "Пасуша" уже сыграны и вряд ли в их действиях появится что-то новенькое. Напомним, что экс-главный тренер команды Коштинья в конце октября покинул свой пост.

– В Лиге Европы останутся еще два матча, которые надо будет провести со всей ответственностью, поскольку будет идти речь о престиже клуба в таком серьезном турнире, – приводит официальный сайт "Днепра" слова Бойко. – К тому же надо будет зарабатывать очки в счет рейтинга страны, так что будем стремиться к максимальному результату.



– Смена главного тренера у соперника может повлиять на его игру в лучшую сторону?



– Не знаю, это внутрикомандные дела соперника. В каждом коллективе, когда приходит новый главный тренер, наступает новая мотивация. Наверное, у нового наставника есть свои задумки, так что, возможно, в игру команды он привнесет что-то новое. Но в любом случае коллектив уже сыгран.

Поединок "Днепр" – "Пасуш де Феррейра" состоится завтра и начнется в 22.00 по московскому времени.