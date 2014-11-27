Киевское "Динамо" обеспечило себе выход в плей-офф Лиги Европы

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле обыграло "Риу Ави" со счетом 2:0. Украинский клуб занимает 1-е место в группе J и обеспечил себе выход в 1/16 финала турнира. В другой встрече "Ольборг" на своем поле победил "Стяуа" (1:0) и обошел его в турнирной таблице. Напомним, что ранее место в плей-офф себе обеспечило еще одно "Динамо" - московское, а вот "Краснодар" не смог выйти из группы с "Вольфсбургом", "Лиллем" и "Эвертоном".

Лига Европы

Групповой турнир

5-й тур

"Динамо" (Украина) – "Риу Ави" (Португалия) – 2:0 (0:0)

Голы: Ленс, 53 (1:0). Мигел Велозу, 78 (2:0).

"Ольборг" (Дания) – "Стяуа" (Румыния) – 1:0 (0:0)

Гол: Эневольдсен, 72.