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Лига Европы

Сегодня, 00:05

«Хеккен» и ЛАСК вышли в групповой этап Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Хеккен» в гостях обыграл шотландский «Абердин» — 3:1 в ответном матче финала квалификации Лиги Европы — 3:1.

Победу шведскому клубу принесли голы Ибрахима Садика (14-я и 41-я минуты) и реализованный пенальти Амора Лаюни (81-я). Единственный гол «Абердина» забил Боян Мийовски, также реализовавший одиннадцатиметровый.

«Хеккен» одержал победу по итоагм двух встреч (5:3) и вышел в основную стадию турнира.

В параллельном матче ЛАСК в гостях сыграл вничью с боснийским «Зриньски» (1:1) и также пробился в групповой этап Лиги Европы — 3:2 по итогам двух встреч.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 21:45. Pittodrie Stadium (Абердин)
Абердин
1:3
Хеккен
Лига Европы. 4-й отборочный раунд
31 авг, 22:00. HSK Zrinjski (Bijeli Brijeg) (Мостар)
Зриньски
1:1
ЛАСК

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Лига Европы УЕФА
ФК Абердин
ФК ЛАСК
ФК Хеккен
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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