Абрахам: «Это была очень трудная игра, но «Рома» рада победе»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал победу над «Байером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это была очень трудная игра, но мы рады победе. Домашний стадион, замечательные болельщики... мы ожидали, что будет сложно, и ожидаем, что на следующей неделе будет сложно. Мы должны сыграть так, как играли сегодня. Всегда приятно забивать голы, но самое главное для меня — помочь своей команде победить. Я просто хочу победить и выйти в финал», — цитирует официальный сайт УЕФА Абрахама.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.