Лукман: «1:1 в гостях — это положительный результат»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман прокомментировал ничью с «Марселем» (1:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы хорошо начали, забив хороший гол, который вывел нас вперед со счетом 1:0, но затем они забили свой гол. Это была довольно равная игра. У них были шансы, и у нас были шансы, но в конечном счете 1:1 в гостях — это положительный результат, и поэтому в следующей игре мы будем надеяться на выход в финал», — цитирует пресс-служба УЕФА Лукмана.

Ответный матч пройдет в Италии через неделю, 9 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.