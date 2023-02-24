Агент Головина сообщил, что игрок расстроился после вылета «Монако» из Лиги Европы

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев в комментарии для «СЭ» отреагировал на вылет монегасков из Лиги Европы после поражения в ответном матче 1/16 финала от немецкого «Байера» (2:2, пенальти — 3:5).

«Естественно, к этому поражению Головин относится, как к каждому. Неважно, это Лига Европы, чемпионат, товарищеский, тренировочный матч. Конечно, он расстроился. Уже скоро важнейший матч с «Ниццей». Поэтому нужно перестраиваться и готовиться к нему. Меняются ли цели Головина? Саша всегда ставит максимальные цели. Не важно, какой матч. Он всегда хочет побеждать в каждой игре», — сказал Клюев «СЭ».

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Монако». Таким образом, «Байер» по сумме двух игр (6:5) вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Следующий соперник «Байера» определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.