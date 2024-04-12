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Сегодня, 18:58

Агент Миранчука: «Нужно спросить у Гасперини, почему Леша вышел на 89-й минуте матча с «Ливерпулем»

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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал выход игрока на замену в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

В прошедшей встрече 28-летний россиянин вышел на поле на 89-й минуте, заменив Шарля Де Кетеларе.

«Главному тренеру нужно адресовать вопрос — почему Леша вышел на 89-й минуте? За результат отвечает только Гасперини. Все остальное оставим пока что без комментариев», — цитирует агента Metaratings.ru.

Ответная встреча между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится 18 апреля в Италии. Начало в 22:00 мск.

В сезоне-2023/24 Миранчук отыграл 30 матчей за клуб из Бергамо во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 11 результативных передач.

Источник: Metaratings.ru
Алексей Миранчук
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Ливерпуль
Вадим Шпинев
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