Александр Глеб считает «Арсенал» фаворитом в матче со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги Европы

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о шансах лондонского клуба в 1/8 финала Лиги Европы против «Спортинга».

«Спортинг» очень техничная команда с большими традициями. Я считаю, что будут непростые игры. Шансы оцениваю 50 на 50, но фаворитом в этой паре, конечно же, считаю «Арсенал». Сейчас в Лиге Европы остались отличные команды. Против каждого соперника нужно настраиваться на сто процентов, только так можно добиться положительного результата», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

«Арсенал» занял первое место в своей группе Лиги Европы и напрямую вышел в 1/8 финала.

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 марта, ответные игры состоятся16 марта.