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Лига Европы

Сегодня, 15:32

Александр Глеб считает провалом вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб отреагировал на вылет каталонской команды из плей-офф Лиги Европы.

«Я видел голы в этом матче, но считаю, что для любого топ клуба ранний вылет в еврокубках — это провал. В любом случае, Хави строит команду. Сейчас футбол выровнялся, тяжело играть против любого соперника. Будем верить, что эта неудача сделает их сильнее. Если есть доверие руководства к Хави, то не должно быть такого, что если он не выиграет ла лигу, то его могут убрать. Я верю, что есть полная поддержка руководства клуба тренерскому штабу. Такой клуб как «Барселона» всегда ставит перед собой максимально высокие задачи — победа в чемпионате, Кубке страны и, кончено, победа в еврокубках», — цитирует Глеба Metaratings.ru.

23 февраля «Барселона» потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:2).

Последний раз каталонский клуб выигрывал еврокубок в 2015 году. Тогда «Барселона» стала победителем Лиги чемпионов.

Источник: https://metaratings.ru/news/gleb-nazval-provalom-vylet-barselony-iz-ligi-evropy-230480/
Александр Глеб
ФК Барселона
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