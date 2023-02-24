Мостовой: «Если у Головина будут предложения, то он их рассмотрит. Но не всем же удастся играть в топ-клубах»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Монако» от «Байера» в ответном матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы (2:3).

«Я, как и многие, удивлен, что «Монако» не смог сыграть даже в ничью с «Байером». В первом же матче они выиграли со счетом 3:2, да еще и в Леверкузене. Но они умудрились дома проиграть с таким же счетом. Также удивило, что в первом тайме немцы вчистую переигрывали монегасков, футболисты «Монако» были какие-то растерянные, у них ничего не получалось, «Байер» должен был еще забивать несколько раз. Это у меня вызвало удивление.

Нужно ли с такой игрой Головину уезжать из «Монако»? Если у него будут предложения, то он их рассмотрит, у монегасков тоже сильная команда. Не всем же удастся играть в «Реале» или в других топ-клубах. Много таких команд есть, к примеру, «Милан» долго не проявлял себя, только в том году выиграли серию А. В таких клубах играют много сильных футболистов, но у них также не получается играть как раньше», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Монако». «Байер» по сумме двух игр (6:5) вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

В текущем сезоне полузащитник Александр Головин провел в составе монегасков 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.