Александр Петраков стал новым главным тренером сборной Армении

Сегодня, 21:56
Федерация футбола Армении объявила о назначении Александра Петракова новым главным тренером сборной.
65-летний Петраков в своей карьере тренировал сборные Украины в разных возрастных категориях. Под его руководством украинская сборная U-19 вышла в полуфинал чемпионата Европы в 2018 году, а в 2019 году сборная U-20 стала чемпионом мира.
В 2021-2022 гг. он был главным тренером национальной дружины Украины, покинув эту должность в январе 2023 года.
Должность главного тренера сборной Армении была вакантной с 29 сентября 2022 после отставки испанца Хоакина Капарроса. Обязанности тренера национальной сборной временно исполнял Роман Березовский.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования