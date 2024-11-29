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Салемакерс: «Игроки «Ромы» боролись до конца и теперь могут с оптимизмом смотреть в будущее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ромы» Алексис Салемакерс прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Римская команда в добавленное время сравняла счет.

«Мы заработали важное очко. Мы боролись до конца и теперь можем с оптимизмом смотреть в будущее. В перерыве тренер сказал, что мы должны продолжать играть так, как играли. Мы вернулись на поле с тем же настроем, знали, что если продолжим давить, то сможем сравнять счет, и добились ничьей», — цитирует пресс-служба УЕФА Салемакерса.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
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